Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қарши
Электрон китобхонлар ва рақамли кутубхоналар бозорида узоқ йиллардан бери давом этаётган Amazon монополияси жиддий рақибга дуч келди. Ракутен компаниясига тегишли Kobo бренди ва китобхонлар орасида оммалашиб бораётган СторйГрапҳ платформаси ўзаро ҳамкорликни бошлаганини эълон қилди. Ушбу интеграция фойдаланувчиларга ўз мутолаа жараёнларини автоматик равишда кузатиб бориш имконини беради, бу эса шу вақтгача фақат Kindle ва Гоодреадс тандемига хос бўлган эксклюзив функция эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгилик Kobo қурилмаларини бозорнинг энг очиқ ва мослашувчан эРеадер-ларидан бирига айлантиради. Эндиликда Kobo ҳисобига эга бўлган барча фойдаланувчилар ўз қурилмаларида ўқиётган китобларининг боришини СторйГрапҳ билан синхронизация қилишлари мумкин. Бу жараён нафақат матнли электрон китобларни, балки аудиокитобларни ҳам қамраб олади.
Гоодреадс империясига жиддий таҳдидAmazon узоқ вақт давомида ўз ўқувчиларини арзон нархлар ва дунёдаги энг йирик китобхонлар ижтимоий тармоғи — Гоодреадс орқали ушлаб туришга муваффақ бўлган эди. Бошқа кўплаб стартаплар Гоодреадсга рақобатчи сифатида чиқишган бўлса-да, уларнинг аксарияти ўқиш қурилмалари билан бевосита боғлана олмагани сабабли муваффақиятсизликка учраган. СторйГрапҳ ва Kobo ҳамкорлиги эса айнан шу технологик тўсиқни олиб ташлади.
СторйГрапҳ платформаси ўзининг чуқур таҳлилий имкониятлари билан ажралиб туради. У фойдаланувчига нафақат ўқилган саҳифалар сонини, балки мутолаа кайфияти, суръати ва жанрлар бўйича батафсил график маълумотларни тақдим этади. Бу каби таҳлиллар китобхонларга ўз одатларини яхшироқ тушунишга ва янги асарларни аниқроқ тавсиялар асосида танлашга ёрдам беради.
Мустақил платформанинг муваффақиятиҚайд этиш жоизки, СторйГрапҳ 2019-йилда британиялик муҳандис Надиа Одунаё ва Роб Фрелов томонидан ташқи инвестицияларсиз, шахсий лойиҳа сифатида бошланган. Бугунги кунга келиб, платформа 5 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга. Kobo билан ҳамкорлик эса ушбу иловани дунёнинг 190 мамлакатидаги 12 миллиондан ортиқ Kobo фойдаланувчилари эътиборига ҳавола этади.
Рақамли мутолаа маданияти, айниқса #боокток каби ижтимоий тармоқ трендлари туфайли янги босқичга кўтарилмоқда. Пев Ресеарч тадқиқотларига кўра, АҚШда катталар орасида электрон китоб ўқийдиганлар улуши 2011-йилдаги 17 фоиздан ҳозирги 31 фоизга етган. Бу эса Kobo каби брендлар учун бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун қулай имконият яратади.
Ўзбекистон бозорида ҳам электрон китобхонларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Kindle'нинг ёпиқ экотизимидан чарчаган фойдаланувчилар учун Kobo ва СторйГрапҳ комбинацияси ажойиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳамкорлик рақамли китобхонлик оламида очиқлик ва фойдаланувчи танлови устувор бўлган янги даврни бошлаб бериши мумкин.
…