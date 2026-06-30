Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қарши

·30·Техно
Электрон китоблар бозорида янги давр: Kobo ва СторйГрапҳ Amazon ҳукмронлигига қарши

Электрон китобхонлар ва рақамли кутубхоналар бозорида узоқ йиллардан бери давом этаётган Amazon монополияси жиддий рақибга дуч келди. Ракутен компаниясига тегишли Kobo бренди ва китобхонлар орасида оммалашиб бораётган СторйГрапҳ платформаси ўзаро ҳамкорликни бошлаганини эълон қилди. Ушбу интеграция фойдаланувчиларга ўз мутолаа жараёнларини автоматик равишда кузатиб бориш имконини беради, бу эса шу вақтгача фақат Kindle ва Гоодреадс тандемига хос бўлган эксклюзив функция эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгилик Kobo қурилмаларини бозорнинг энг очиқ ва мослашувчан эРеадер-ларидан бирига айлантиради. Эндиликда Kobo ҳисобига эга бўлган барча фойдаланувчилар ўз қурилмаларида ўқиётган китобларининг боришини СторйГрапҳ билан синхронизация қилишлари мумкин. Бу жараён нафақат матнли электрон китобларни, балки аудиокитобларни ҳам қамраб олади.

Гоодреадс империясига жиддий таҳдид

Amazon узоқ вақт давомида ўз ўқувчиларини арзон нархлар ва дунёдаги энг йирик китобхонлар ижтимоий тармоғи — Гоодреадс орқали ушлаб туришга муваффақ бўлган эди. Бошқа кўплаб стартаплар Гоодреадсга рақобатчи сифатида чиқишган бўлса-да, уларнинг аксарияти ўқиш қурилмалари билан бевосита боғлана олмагани сабабли муваффақиятсизликка учраган. СторйГрапҳ ва Kobo ҳамкорлиги эса айнан шу технологик тўсиқни олиб ташлади.

СторйГрапҳ платформаси ўзининг чуқур таҳлилий имкониятлари билан ажралиб туради. У фойдаланувчига нафақат ўқилган саҳифалар сонини, балки мутолаа кайфияти, суръати ва жанрлар бўйича батафсил график маълумотларни тақдим этади. Бу каби таҳлиллар китобхонларга ўз одатларини яхшироқ тушунишга ва янги асарларни аниқроқ тавсиялар асосида танлашга ёрдам беради.

Мустақил платформанинг муваффақияти

Қайд этиш жоизки, СторйГрапҳ 2019-йилда британиялик муҳандис Надиа Одунаё ва Роб Фрелов томонидан ташқи инвестицияларсиз, шахсий лойиҳа сифатида бошланган. Бугунги кунга келиб, платформа 5 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга. Kobo билан ҳамкорлик эса ушбу иловани дунёнинг 190 мамлакатидаги 12 миллиондан ортиқ Kobo фойдаланувчилари эътиборига ҳавола этади.

Рақамли мутолаа маданияти, айниқса #боокток каби ижтимоий тармоқ трендлари туфайли янги босқичга кўтарилмоқда. Пев Ресеарч тадқиқотларига кўра, АҚШда катталар орасида электрон китоб ўқийдиганлар улуши 2011-йилдаги 17 фоиздан ҳозирги 31 фоизга етган. Бу эса Kobo каби брендлар учун бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун қулай имконият яратади.

Ўзбекистон бозорида ҳам электрон китобхонларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Kindle'нинг ёпиқ экотизимидан чарчаган фойдаланувчилар учун Kobo ва СторйГрапҳ комбинацияси ажойиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳамкорлик рақамли китобхонлик оламида очиқлик ва фойдаланувчи танлови устувор бўлган янги даврни бошлаб бериши мумкин.

ТехнологияKoboAmazonСторйГрапҳЭлектрон Китоблар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиХитойда Claude сунъий интеллектига кириш учун улкан яширин бозор шаклландиБугун, 00:53Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиВаймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилдиКеча, 23:59Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторКеча, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиКеча, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКеча, 23:22Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаКеча, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди