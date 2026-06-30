Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилди
Мюнхеннинг Бавария жамоаси ва Франция терма жамоаси ҳужумчиси Майкл Олисе фаолиятида янги бурилиш ясаши кутилмоқда. Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг, 24 ёшли футболчи ўзининг келажаги борасида аниқ тўхтамга келиш учун клуб раҳбарияти билан шошилинч учрашув ўтказишни сўради. Ушбу ҳолат Европа грандлари, хусусан, Реал Мадрид томонидан билдирилаётган жиддий қизиқишлар фонида юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашрининг хабар беришича, Олисе ва унинг вакиллари Аллианз Аренадаги узоқ муддатли лойиҳада футболчининг ўрни қандай бўлишини тушуниб олмоқчи. 2024-йилда Англиянинг Кристал Пелас клубидан трансфер қилинган вингер Германиядаги икки мавсум давомида ўзини дунёнинг энг иқтидорли ўйинчиларидан бири сифатида кўрсата олди. Эндиликда унинг трансфер қиймати ва нуфузи кескин ошгани сабабли, амалдаги шартнома шартларини қайта кўриб чиқиш ёки трансфер имкониятларини баҳолаш вақти келган деб ҳисобланмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги порлаш ва трансфер бозориМайкл Олисе Франция терма жамоаси сафида мундиалнинг ҳақиқий кашфиётига айланди. У гуруҳ босқичининг барча ўйинларида иштирок этиб, Сенегалга қарши баҳсда иккита, Ироқ билан ўйинда эса яна иккита голли узатмани амалга оширди. Унинг майдондаги креативлиги ва ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилияти нафақат мухлислар, балки скаутларнинг ҳам эътиборини тортди. Айни дамда Франция терма жамоаси нимчорак финалда Швецияга қарши ўйинга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, футболчининг атрофидагилар турнир якунланиши билан клуб раҳбарияти билан музокаралар столига ўтишни режалаштирган.
Бавария таркибида ўтган 2025-26 йилги мавсум Олисе учун феноменал келди. У барча мусобақаларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 31 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай статистика уни нафақат Бундеслиганинг энг яхши футболчисига айлантирди, балки Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен ва Англия Премер-лигаси гигантларининг асосий нишонига айлантирди. Айниқса, ўтган мавсумни совринсиз якунлаган ва Жозе Моуринью бошчилигида таркибни янгилаётган Реал Мадрид учун Олисе идеал номзод сифатида кўрилмоқда.
Мюнхендаги хавотир ва келажак режалариБавария раҳбарияти футболчи билан 2029-йилгача мўлжалланган шартнома борлигига таяниб, хотиржамликни сақлашга уринаётган бўлса-да, ички муҳитда бироз хавотир мавжуд. Икки йил олдин имзоланган келашув футболчининг бугунги юлдузлик мақомига тўлиқ жавоб бермайди. Клуб мутасаддилари Олисе ўзининг содиқлигини очиқчасига эълон қилишини кутишган эди, бироқ футболчи ҳозирча жимлик сақлашни афзал кўрмоқда. Бу сукунат эса унинг Мадриднинг Бернабеу стадионига кўчиб ўтиш истаги борлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.
Ҳозирча Майкл Олисе Бавария билан бирга қуйидаги ютуқларга эришишга улгурди:
- Икки карра Бундеслига чемпиони;
- Германия кубоги (ДФБ-Покал) ғолиби;
- Германия Суперкубоги соҳиби;
- Бундеслигада мавсумнинг энг яхши ёш футболчиси (2024–25) ва мавсум ўйинчиси (2025–26) унвонлари.
АС нашри маълумотларига кўра, Реал Мадрид расмий баёнот билан ҳозирча футболчи учун таклиф юбормаганини билдирган бўлса-да, Жозе Моуринью шахсан ушбу трансфер тарафдори ҳисобланади. Бавария эса ўз етакчисини қўлдан бой бермаслик учун унга янгиланган ва яхшиланган молиявий шартлар таклиф қилиши кутилмоқда. Якуний қарор Жаҳон чемпионатидан сўнг ўтказиладиган юзма-юз учрашувда қабул қилинади.
…