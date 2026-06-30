Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилди

·69·Спорт
Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилди

Мюнхеннинг Бавария жамоаси ва Франция терма жамоаси ҳужумчиси Майкл Олисе фаолиятида янги бурилиш ясаши кутилмоқда. Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг, 24 ёшли футболчи ўзининг келажаги борасида аниқ тўхтамга келиш учун клуб раҳбарияти билан шошилинч учрашув ўтказишни сўради. Ушбу ҳолат Европа грандлари, хусусан, Реал Мадрид томонидан билдирилаётган жиддий қизиқишлар фонида юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашрининг хабар беришича, Олисе ва унинг вакиллари Аллианз Аренадаги узоқ муддатли лойиҳада футболчининг ўрни қандай бўлишини тушуниб олмоқчи. 2024-йилда Англиянинг Кристал Пелас клубидан трансфер қилинган вингер Германиядаги икки мавсум давомида ўзини дунёнинг энг иқтидорли ўйинчиларидан бири сифатида кўрсата олди. Эндиликда унинг трансфер қиймати ва нуфузи кескин ошгани сабабли, амалдаги шартнома шартларини қайта кўриб чиқиш ёки трансфер имкониятларини баҳолаш вақти келган деб ҳисобланмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги порлаш ва трансфер бозори

Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида мундиалнинг ҳақиқий кашфиётига айланди. У гуруҳ босқичининг барча ўйинларида иштирок этиб, Сенегалга қарши баҳсда иккита, Ироқ билан ўйинда эса яна иккита голли узатмани амалга оширди. Унинг майдондаги креативлиги ва ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилияти нафақат мухлислар, балки скаутларнинг ҳам эътиборини тортди. Айни дамда Франция терма жамоаси нимчорак финалда Швецияга қарши ўйинга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, футболчининг атрофидагилар турнир якунланиши билан клуб раҳбарияти билан музокаралар столига ўтишни режалаштирган.

Бавария таркибида ўтган 2025-26 йилги мавсум Олисе учун феноменал келди. У барча мусобақаларда 52 та ўйинда майдонга тушиб, 22 та гол ва 31 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай статистика уни нафақат Бундеслиганинг энг яхши футболчисига айлантирди, балки Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен ва Англия Премер-лигаси гигантларининг асосий нишонига айлантирди. Айниқса, ўтган мавсумни совринсиз якунлаган ва Жозе Моуринью бошчилигида таркибни янгилаётган Реал Мадрид учун Олисе идеал номзод сифатида кўрилмоқда.

Мюнхендаги хавотир ва келажак режалари

Бавария раҳбарияти футболчи билан 2029-йилгача мўлжалланган шартнома борлигига таяниб, хотиржамликни сақлашга уринаётган бўлса-да, ички муҳитда бироз хавотир мавжуд. Икки йил олдин имзоланган келашув футболчининг бугунги юлдузлик мақомига тўлиқ жавоб бермайди. Клуб мутасаддилари Олисе ўзининг содиқлигини очиқчасига эълон қилишини кутишган эди, бироқ футболчи ҳозирча жимлик сақлашни афзал кўрмоқда. Бу сукунат эса унинг Мадриднинг Бернабеу стадионига кўчиб ўтиш истаги борлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.

Ҳозирча Майкл Олисе Бавария билан бирга қуйидаги ютуқларга эришишга улгурди:

  • Икки карра Бундеслига чемпиони;
  • Германия кубоги (ДФБ-Покал) ғолиби;
  • Германия Суперкубоги соҳиби;
  • Бундеслигада мавсумнинг энг яхши ёш футболчиси (2024–25) ва мавсум ўйинчиси (2025–26) унвонлари.

АС нашри маълумотларига кўра, Реал Мадрид расмий баёнот билан ҳозирча футболчи учун таклиф юбормаганини билдирган бўлса-да, Жозе Моуринью шахсан ушбу трансфер тарафдори ҳисобланади. Бавария эса ўз етакчисини қўлдан бой бермаслик учун унга янгиланган ва яхшиланган молиявий шартлар таклиф қилиши кутилмоқда. Якуний қарор Жаҳон чемпионатидан сўнг ўтказиладиган юзма-юз учрашувда қабул қилинади.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиЖоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиБугун, 00:19Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБугун, 00:03Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаКеча, 23:1269,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Кеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди