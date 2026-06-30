Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирди
Қирғизистон миллий жамоаси ҳужумчиси Жоэл Кожо яна Ўзбекистон Суперлигасида тўп суради. 27 ёшли футболчи Наманганнинг «Навбаҳор» клуби билан шартнома имзолади.
Ганада туғилган ҳужумчи олдин ҳам Ўзбекистон чемпионатида ҳаракат қилган ва маҳаллий футбол муҳитини яхши билади.
Кожо «Навбаҳор» сафига қўшилди
«Навбаҳор» ҳужум чизиғини Қирғизистон миллий жамоаси аъзоси Жоэл Кожо билан кучайтирди.
Футболчи янги жамоасида ўзининг тезлиги, жисмоний курашлардаги устунлиги ва гол уриш қобилияти билан фойда келтириши кутилмоқда.
Ўзбекистонда аввал ҳам ўйнаган
Жоэл Кожо фаолияти давомида бир нечта клублар шарафини ҳимоя қилган.
У қуйидаги жамоаларда тўп сурган:
«Олой» — 2017–2021;
«Дордой» — 2021–2023;
«Динамо» Самарқанд — 2023–2024;
«Истиқлол» — 2025–2026;
«Нефтчи» — 2025 йил, ижара асосида.
Шу тариқа, «Навбаҳор» унинг Ўзбекистондаги учинчи клубига айланди.
Жиддий жароҳатдан кейин қайтмоқда
Кожо сўнгги расмий ўйинини 2025 йил октябрь ойида «Нефтчи» сафида «Шўртан»га қарши ўтказган эди.
Ўша баҳсда у жиддий жароҳат олган ва узоқ муддат майдондан ташқарида қолган.
Ҳозирда ҳужумчи жароҳатидан тикланган ва яна катта футболга қайтишга тайёр.
«Навбаҳор» учун бу трансфер нима беради?
Кожонинг келиши жамоа ҳужумида рақобатни кучайтириши мумкин.
Унинг устун жиҳатлари:
Суперлига муҳитини билиши;
халқаро тажрибага эга экани;
марказий ҳужумчи сифатида ўйнай олиши;
жисмоний курашларда фаоллиги;
қарши ҳужумларда тезкорлиги.
Бироқ узоқ танаффусдан кейин унинг қай даражада тез формага кириши ҳам муҳим омил бўлади.
Янги босқич бошланмоқда
Жоэл Кожо учун «Навбаҳор»даги фаолият жароҳатдан кейинги янги саҳифа бўлади.
Наманган клуби эса тажрибали ҳужумчидан голлар ва муҳим учрашувлардаги самарали ҳаракатларни кутмоқда.
Сизнингча, Жоэл Кожо «Навбаҳор»да ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Суперлига мухлисларига юборинг.
…