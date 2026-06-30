Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирди

·30·Спорт
Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирди

Қирғизистон миллий жамоаси ҳужумчиси Жоэл Кожо яна Ўзбекистон Суперлигасида тўп суради. 27 ёшли футболчи Наманганнинг «Навбаҳор» клуби билан шартнома имзолади.

Ганада туғилган ҳужумчи олдин ҳам Ўзбекистон чемпионатида ҳаракат қилган ва маҳаллий футбол муҳитини яхши билади.

Кожо «Навбаҳор» сафига қўшилди

«Навбаҳор» ҳужум чизиғини Қирғизистон миллий жамоаси аъзоси Жоэл Кожо билан кучайтирди.

Футболчи янги жамоасида ўзининг тезлиги, жисмоний курашлардаги устунлиги ва гол уриш қобилияти билан фойда келтириши кутилмоқда.

Ўзбекистонда аввал ҳам ўйнаган

Жоэл Кожо фаолияти давомида бир нечта клублар шарафини ҳимоя қилган.

У қуйидаги жамоаларда тўп сурган:

  • «Олой» — 2017–2021;

  • «Дордой» — 2021–2023;

  • «Динамо» Самарқанд — 2023–2024;

  • «Истиқлол» — 2025–2026;

  • «Нефтчи» — 2025 йил, ижара асосида.

Шу тариқа, «Навбаҳор» унинг Ўзбекистондаги учинчи клубига айланди.

Жиддий жароҳатдан кейин қайтмоқда

Кожо сўнгги расмий ўйинини 2025 йил октябрь ойида «Нефтчи» сафида «Шўртан»га қарши ўтказган эди.

Ўша баҳсда у жиддий жароҳат олган ва узоқ муддат майдондан ташқарида қолган.

Ҳозирда ҳужумчи жароҳатидан тикланган ва яна катта футболга қайтишга тайёр.

«Навбаҳор» учун бу трансфер нима беради?

Кожонинг келиши жамоа ҳужумида рақобатни кучайтириши мумкин.

Унинг устун жиҳатлари:

  • Суперлига муҳитини билиши;

  • халқаро тажрибага эга экани;

  • марказий ҳужумчи сифатида ўйнай олиши;

  • жисмоний курашларда фаоллиги;

  • қарши ҳужумларда тезкорлиги.

Бироқ узоқ танаффусдан кейин унинг қай даражада тез формага кириши ҳам муҳим омил бўлади.

Янги босқич бошланмоқда

Жоэл Кожо учун «Навбаҳор»даги фаолият жароҳатдан кейинги янги саҳифа бўлади.

Наманган клуби эса тажрибали ҳужумчидан голлар ва муҳим учрашувлардаги самарали ҳаракатларни кутмоқда.

Сизнингча, Жоэл Кожо «Навбаҳор»да ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Суперлига мухлисларига юборинг.

Жоэл КожоНавбаҳорЎзбекистонҚирғизистонНаманган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиБугун, 00:14Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБугун, 00:03Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаКеча, 23:1269,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Кеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди