Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди
ФИФА Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Бразилия ва Япония терма жамоалари ўзаро баҳс олиб борди. Хьюстондаги «B» стадионида ўтган учрашувда бразилияликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Япония сафида Кейто Сано 29-дақиқада ҳисобни очди. Бразилия иккинчи бўлимда жавоб қайтарди: Каземиро 56-дақиқада мувозанатни тиклаган бўлса, Габриэл Мартинелли 90+6-дақиқада ғалаба голини урди.
Ўйиннинг биринчи қисмида Япония рақиб ҳимоясидаги имкониятдан фойдаланди. Кейто Сано 29-дақиқада тўпни дарвозага йўллаб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бразилия биринчи бўлим давомида ҳужумлар уюштирган бўлса-да, танаффусгача ҳисобни тенглаштира олмади.
Иккинчи бўлимда Бразилия босимни кучайтирди. 56-дақиқада Каземиро гол уриб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди. Шундан кейин ҳам жанубий америкаликлар тўпни кўпроқ назорат қилиб, Япония дарвозаси атрофида хавфли вазиятлар яратди.
Баҳс тақдирини қўшимча дақиқаларда Габриэл Мартинелли ҳал қилди. У 90+6-дақиқада Япония дарвозасини ишғол этиб, Бразилияга ғалаба келтирди.
Статистикада ҳам Бразилия устунлик қилди. Жамоа рақиб дарвозаси томон 20 марта зарба берди, шуларнинг 7 таси аниқ чиқди. Японияда бу кўрсаткичлар мос равишда 5 ва 2 тани ташкил этди.
Бразилия тўпга 62 фоиз эгалик қилди, Япония эса 38 фоиз натижа қайд этди. Бразилия футболчилари 678 та пас амалга ошириб, уларнинг 92 фоизини аниқ етказди. Япония 289 та пас берди, аниқлик даражаси 86 фоиз бўлди.
Учрашувда Бразилия 4 марта, Япония 13 марта қоида бузди. Ҳакам бразилияликларга 2 та, япон футболчиларига 3 та сариқ карточка кўрсатди. Қизил карточка қайд этилмади. Бурчак зарбалари бўйича Бразилия 6:2 ҳисобида устун келди.
…