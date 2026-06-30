Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди

·0·Спорт
Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди

ФИФА Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Бразилия ва Япония терма жамоалари ўзаро баҳс олиб борди. Хьюстондаги «B» стадионида ўтган учрашувда бразилияликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Япония сафида Кейто Сано 29-дақиқада ҳисобни очди. Бразилия иккинчи бўлимда жавоб қайтарди: Каземиро 56-дақиқада мувозанатни тиклаган бўлса, Габриэл Мартинелли 90+6-дақиқада ғалаба голини урди.

Ўйиннинг биринчи қисмида Япония рақиб ҳимоясидаги имкониятдан фойдаланди. Кейто Сано 29-дақиқада тўпни дарвозага йўллаб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Бразилия биринчи бўлим давомида ҳужумлар уюштирган бўлса-да, танаффусгача ҳисобни тенглаштира олмади.

Иккинчи бўлимда Бразилия босимни кучайтирди. 56-дақиқада Каземиро гол уриб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди. Шундан кейин ҳам жанубий америкаликлар тўпни кўпроқ назорат қилиб, Япония дарвозаси атрофида хавфли вазиятлар яратди.

Баҳс тақдирини қўшимча дақиқаларда Габриэл Мартинелли ҳал қилди. У 90+6-дақиқада Япония дарвозасини ишғол этиб, Бразилияга ғалаба келтирди.

Статистикада ҳам Бразилия устунлик қилди. Жамоа рақиб дарвозаси томон 20 марта зарба берди, шуларнинг 7 таси аниқ чиқди. Японияда бу кўрсаткичлар мос равишда 5 ва 2 тани ташкил этди.

Бразилия тўпга 62 фоиз эгалик қилди, Япония эса 38 фоиз натижа қайд этди. Бразилия футболчилари 678 та пас амалга ошириб, уларнинг 92 фоизини аниқ етказди. Япония 289 та пас берди, аниқлик даражаси 86 фоиз бўлди.

Учрашувда Бразилия 4 марта, Япония 13 марта қоида бузди. Ҳакам бразилияликларга 2 та, япон футболчиларига 3 та сариқ карточка кўрсатди. Қизил карточка қайд этилмади. Бурчак зарбалари бўйича Бразилия 6:2 ҳисобида устун келди.

БразилияЯпонияКаземироГабриэл МартинеллиКейто СаноЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаКеча, 23:1269,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Кеча, 23:02ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиКеча, 22:55Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаАрсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаКеча, 22:34Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингКеча, 22:22«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди