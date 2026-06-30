«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...

·0·Спорт
«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...

«Манчестер Сити» бошқаруви раиси Халдун Ал-Муборак Энцо Маресканинг жамоа бош мураббийи этиб тайинланишига муносабат билдирди.

Клуб раҳбари италиялик мутахассиснинг характери, иш услуби ва футболга қарашлари «шаҳарликлар»нинг келажак режаларига тўлиқ мос келишини таъкидлади.

«Айнан шу сифатлар бизга керак»

Халдун Ал-Муборак Марескани доимо янги чақириқларга интиладиган ва юқори натижаларни мақсад қиладиган мураббий сифатида таърифлади.

«Энцо жамоага харизма, ишга бўлган катта иштиёқ ва юқори футбол заковатини олиб келади. Айнан шу сифатлар бизга керак», — деди у.

Клуб раҳбарининг фикрича, Маресканинг замонавий футболга қараши ва ўз ғояларига содиқлиги «Сити» учун муҳим устунлик бўлади.

Клубга қайтиши табиий қадам деб баҳоланди

Мареска аввал ҳам «Манчестер Сити» тизимида ишлаган ва клуб муҳитини яхши билади.

Ал-Муборак унинг қайтишини кутилган ва мантиқий қарор деб атади.

«У мақсад ва орзулари ўзиники билан тўлиқ мос келадиган клубга қайтаётганидан мамнунмиз», — деди клуб раҳбари.

Унинг таъкидлашича, бу қарор ҳам Мареска, ҳам «Манчестер Сити» учун табиий қадам бўлган.

Марескага мос таркиб тайёр

Халдун Ал-Муборак янги мураббий ўз ғояларини амалга ошириши учун клубда барча шароит мавжудлигини қайд этди.

Мареска ихтиёрида:

  • юқори савияли футболчилар;

  • ривожланган клуб инфратузилмаси;

  • кучли мураббийлар штаби;

  • замонавий футбол тизими

бўлади.

Клуб раҳбарияти италиялик мутахассис бу имкониятлардан самарали фойдаланишига ишонмоқда.

«Унинг ҳиссасини катта қизиқиш билан кутяпмиз»

Ал-Муборак янги бош мураббийдан жамоанинг келажакдаги муваффақиятларига катта ҳисса қўшишини кутмоқда.

«Унинг клубнинг келажакдаги муваффақиятларига қандай ҳисса қўшишини катта қизиқиш билан кутяпмиз. Хуш келибсан, Энцо», — деди у клуб расмий сайтига.

Мареска Гвардиоланинг ўрнини эгаллади

Энцо Мареска «Манчестер Сити» бош мураббийи лавозимида Хосеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллади.

Шу тариқа, клубда янги давр бошланмоқда. Энди асосий савол — Мареска Гвардиола қолдирган юқори стандартларни сақлаб қола оладими?

Сизнингча, Энцо Мареска «Манчестер Сити»да муваффақият қозона оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 12:22Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 12:15Нойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиНойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиБугун, 12:09ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)Бугун, 12:03Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиЮрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиБугун, 11:59ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Германия – Парагвай 1:1 (3:4) (голлар видеоси)Бугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди