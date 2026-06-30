«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...
«Манчестер Сити» бошқаруви раиси Халдун Ал-Муборак Энцо Маресканинг жамоа бош мураббийи этиб тайинланишига муносабат билдирди.
Клуб раҳбари италиялик мутахассиснинг характери, иш услуби ва футболга қарашлари «шаҳарликлар»нинг келажак режаларига тўлиқ мос келишини таъкидлади.
«Айнан шу сифатлар бизга керак»
Халдун Ал-Муборак Марескани доимо янги чақириқларга интиладиган ва юқори натижаларни мақсад қиладиган мураббий сифатида таърифлади.
«Энцо жамоага харизма, ишга бўлган катта иштиёқ ва юқори футбол заковатини олиб келади. Айнан шу сифатлар бизга керак», — деди у.
Клуб раҳбарининг фикрича, Маресканинг замонавий футболга қараши ва ўз ғояларига содиқлиги «Сити» учун муҳим устунлик бўлади.
Клубга қайтиши табиий қадам деб баҳоланди
Мареска аввал ҳам «Манчестер Сити» тизимида ишлаган ва клуб муҳитини яхши билади.
Ал-Муборак унинг қайтишини кутилган ва мантиқий қарор деб атади.
«У мақсад ва орзулари ўзиники билан тўлиқ мос келадиган клубга қайтаётганидан мамнунмиз», — деди клуб раҳбари.
Унинг таъкидлашича, бу қарор ҳам Мареска, ҳам «Манчестер Сити» учун табиий қадам бўлган.
Марескага мос таркиб тайёр
Халдун Ал-Муборак янги мураббий ўз ғояларини амалга ошириши учун клубда барча шароит мавжудлигини қайд этди.
Мареска ихтиёрида:
юқори савияли футболчилар;
ривожланган клуб инфратузилмаси;
кучли мураббийлар штаби;
замонавий футбол тизими
бўлади.
Клуб раҳбарияти италиялик мутахассис бу имкониятлардан самарали фойдаланишига ишонмоқда.
«Унинг ҳиссасини катта қизиқиш билан кутяпмиз»
Ал-Муборак янги бош мураббийдан жамоанинг келажакдаги муваффақиятларига катта ҳисса қўшишини кутмоқда.
«Унинг клубнинг келажакдаги муваффақиятларига қандай ҳисса қўшишини катта қизиқиш билан кутяпмиз. Хуш келибсан, Энцо», — деди у клуб расмий сайтига.
Мареска Гвардиоланинг ўрнини эгаллади
Энцо Мареска «Манчестер Сити» бош мураббийи лавозимида Хосеп Гвардиоланинг ўрнини эгаллади.
Шу тариқа, клубда янги давр бошланмоқда. Энди асосий савол — Мареска Гвардиола қолдирган юқори стандартларни сақлаб қола оладими?
Сизнингча, Энцо Мареска «Манчестер Сити»да муваффақият қозона оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…