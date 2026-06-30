Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди

·0·Дунё
Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди

Бир вақтлар Хитойнинг энг бой тадбиркорларидан бири сифатида танилган Го Вэнгуй АҚШда йирик молиявий фирибгарлик иши бўйича 30 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди. Суд уни миллиардлаб долларлик фирибгарлик схемасини ташкил этганликда айбдор деб топди.

Собиқ кўчмас мулк магнати 2017 йилда Хитойни тарк этиб, АҚШга кетган ва у ерда ўзини Хитой Коммунистик партиясининг танқидчиси сифатида намоён қилган. Шунингдек, у интернет орқали минглаб тарафдорларни атрофига тўплашга муваффақ бўлган.

Бироқ кейинчалик Го Вэнгуй жиноий уюшма тузиш, фирибгарлик ҳамда пул ювиш билан боғлиқ айбловлар бўйича айбдор деб топилди.

Нью-Йорк суди судьяси Аналиса Торреснинг таъкидлашича, Го Вэнгуй Хитойда демократия ўрнатилишини қўллаб-қувватлаган инсонларнинг ишончидан фойдаланиб, уларнинг маблағларини шахсий ҳашаматли ҳаётини молиялаштириш учун ишлатган.

BBC Го Вэнгуй вакиллари билан боғланиб, ушбу ҳукм юзасидан изоҳ олишга ҳаракат қилган.

Го Вэнгуй, шунингдек Майлз Го ва Ҳо Ван Квок номлари билан ҳам танилган бўлиб, унга нисбатан ҳукм унинг тарафдорлари билан тўлган суд залида эълон қилинди.

АҚШ прокуратураси вакили Шон С. Баклининг билдиришича, Го Вэнгуй қонуний имкониятлардан фойдаланиш ўрнига, минглаб одамлар билдирган ишончни шахсий манфаати ва очкўзлиги йўлида суиистеъмол қилган.

«Бугунги ҳукм шуни кўрсатадики, машҳурлик ёки бойлик ҳеч кимни қонундан устун қўймайди. Оилаларни алдаб бойлик орттирган шахслар жиддий жазога дуч келади», — деди прокурор.

Го Вэнгуй Хитойни тарк этишидан аввал кўчмас мулк соҳасида катта бойлик тўплаган ва мамлакат ҳукумати билан яқин алоқаларга эга бўлган. Кейинчалик Хитойнинг юқори мартабали амалдорлари уни коррупцияда айблагач, у АҚШдан сиёсий бошпана сўраган.

АҚШда у Хитой Коммунистик партиясининг кескин танқидчисига айланиб, маҳаллий хитойликлар орасида катта аудитория тўплаган.

Прокуратура маълумотига кўра, Го Вэнгуй 2018–2023 йиллар оралиғида интернетдаги тарафдорларини турли инвестиция ва криптовалюта лойиҳаларига жалб қилиб, 1 миллиард доллардан ортиқ маблағ йиғган.

Тергов маълумотларига кўра, ушбу маблағлар 50 минг квадрат футлик ҳашаматли қаср, 1 миллион долларлик Lamborghini автомобили ҳамда 37 миллион долларлик яхта каби қимматбаҳо мулкларни сотиб олишга сарфланган.

Го Вэнгуй эса айбловларни рад этиб, йиғилган маблағлар сиёсий фаолиятини молиялаштириш учун ишлатилганини айтган.

У шунингдек, АҚШ президенти Дональд Трампнинг собиқ маслаҳатчиси Стив Бэннон билан ҳам яқин алоқалар ўрнатган. Иккиси 2020 йилда Хитой Коммунистик партиясини ағдариш мақсадини кўзлаган «Хитойнинг Янги Федерал Давлати» ташаббусини эълон қилган.

Ўша йилнинг ўзида Стив Бэннон Коннектикут штатида Го Вэнгуйга тегишли яхтада қўлга олинган. У АҚШ–Мексика чегараси деворини қуриш учун маблағ йиғиш билан боғлиқ алоҳида фирибгарлик иши бўйича айбланган.

Кейинчалик Бэннон Манҳеттен судида фирибгарлик айбловини тан олган ва унга уч йиллик шартли жазо тайинланган. Шунингдек, у федерал айбловларга ҳам дуч келган эди, бироқ Дональд Трамп президентлик муддатининг сўнгги соатларида уни афв этгани сабабли бу иш тўхтатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқдаБугун, 12:2218 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишладиБугун, 12:17ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиБугун, 12:1663 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлдиБугун, 12:11Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Бугун, 11:37Монакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаМонакода кучли портлаш: икки киши оғир аҳволда қолмоқдаБугун, 03:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди