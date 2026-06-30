Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб берди
Юрген Клопп Германия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. «Ливерпуль» ва Дортмунднинг «Боруссия» клубларида муваффақиятли ишлаган мутахассис бу масалани ҳозирча жиддий муҳокама қилмаганини айтди.
Унинг номи Германия термаси учун эҳтимолий номзодлар қаторида тилга олинаётган бўлса-да, Клопп ҳозир бу ҳақда гапириш вақти эмаслигини таъкидлади.
«Бу ҳақда ҳали ўйлаб ҳам кўрмаганман»
Клопп Magenta TV телеканалига берган интервьюсида Германия термасини қабул қилиш эҳтимоли ҳақида сўралди.
«Бу ҳақда ҳали ўйлаб ҳам кўрмаганман. Номзодим кўриб чиқилаётганини жуда яхши тушунаман, лекин бу ҳақда ҳозир гапиришнинг мавриди эмас», — деди у.
Шу тариқа, мутахассис терма жамоа эшигини тўлиқ ёпмади, аммо ҳозирча аниқ қарор йўқлигини билдириб қўйди.
Клоппнинг номи нега кўп тилга олинмоқда?
Юрген Клопп Европадаги энг машҳур ва муваффақиятли мураббийлардан бири ҳисобланади.
У фаолияти давомида:
Дортмунднинг «Боруссия»си билан Германияда катта ютуқларга эришди;
«Ливерпуль»ни Англия ва Европа футболи чўққисига олиб чиқди;
юқори босимли ва ҳужумкор футбол услуби билан танилди;
футболчиларни руҳлантириш қобилияти билан обрў қозонди.
Шу сабаб Германия термаси муваффақиятсиз натижа қайд этган ҳар бир ҳолатда Клоппнинг номи табиий равишда кун тартибига чиқмоқда.
Германия Парагвайдан ўта олмади
Юлиан Нагельсманн бошчилигидаги Германия ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга қарши майдонга тушди.
Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган бўлса, пенальтилар сериясида немислар 3:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
Бу натижа Германия футбол жамоатчилигида катта норозилик ва муҳокамаларга сабаб бўлди.
Нагельсманн кетишни режалаштирмаяпти
Муваффақиятсизликка қарамай, Юлиан Нагельсманн ҳозирча ўз лавозимини тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилди.
Шу боис Клоппнинг Германия термасига келиши ҳозирча фақат тахмин ва муҳокама даражасида қолмоқда.
Маълумот
Тафсилот
Амалдаги мураббий
Юлиан Нагельсманн
ЖЧ-2026 натижаси
1/16 финалда чиқиб кетди
Эҳтимолий номзод
Юрген Клопп
Клоппнинг жавоби
Ҳозирча ўйламаган
Германияда янги давр бошланадими?
Нагельсманн лавозимида қолишни режалаштираётган бўлса-да, Германиянинг кетма-кет мундиаллардаги муваффақиятсиз иштироки босимни янада кучайтириши мумкин.
Клопп эса ҳозирча аниқ жавоб бермагани билан, унинг сўзлари келажакда бу вариант бутунлай истисно қилинмаганини кўрсатди.
Сизнингча, Германия термасига Юрген Клопп керакми ёки Нагельсманнга яна бир имконият бериш лозимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…