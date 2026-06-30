Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб берди

·0·Спорт
Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб берди

Юрген Клопп Германия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. «Ливерпуль» ва Дортмунднинг «Боруссия» клубларида муваффақиятли ишлаган мутахассис бу масалани ҳозирча жиддий муҳокама қилмаганини айтди.

Унинг номи Германия термаси учун эҳтимолий номзодлар қаторида тилга олинаётган бўлса-да, Клопп ҳозир бу ҳақда гапириш вақти эмаслигини таъкидлади.

«Бу ҳақда ҳали ўйлаб ҳам кўрмаганман»

Клопп Magenta TV телеканалига берган интервьюсида Германия термасини қабул қилиш эҳтимоли ҳақида сўралди.

«Бу ҳақда ҳали ўйлаб ҳам кўрмаганман. Номзодим кўриб чиқилаётганини жуда яхши тушунаман, лекин бу ҳақда ҳозир гапиришнинг мавриди эмас», — деди у.

Шу тариқа, мутахассис терма жамоа эшигини тўлиқ ёпмади, аммо ҳозирча аниқ қарор йўқлигини билдириб қўйди.

Клоппнинг номи нега кўп тилга олинмоқда?

Юрген Клопп Европадаги энг машҳур ва муваффақиятли мураббийлардан бири ҳисобланади.

У фаолияти давомида:

  • Дортмунднинг «Боруссия»си билан Германияда катта ютуқларга эришди;

  • «Ливерпуль»ни Англия ва Европа футболи чўққисига олиб чиқди;

  • юқори босимли ва ҳужумкор футбол услуби билан танилди;

  • футболчиларни руҳлантириш қобилияти билан обрў қозонди.

Шу сабаб Германия термаси муваффақиятсиз натижа қайд этган ҳар бир ҳолатда Клоппнинг номи табиий равишда кун тартибига чиқмоқда.

Германия Парагвайдан ўта олмади

Юлиан Нагельсманн бошчилигидаги Германия ЖЧ-2026 1/16 финалида Парагвайга қарши майдонга тушди.

Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланган бўлса, пенальтилар сериясида немислар 3:4 ҳисобида мағлуб бўлди.

Бу натижа Германия футбол жамоатчилигида катта норозилик ва муҳокамаларга сабаб бўлди.

Нагельсманн кетишни режалаштирмаяпти

Муваффақиятсизликка қарамай, Юлиан Нагельсманн ҳозирча ўз лавозимини тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилди.

Шу боис Клоппнинг Германия термасига келиши ҳозирча фақат тахмин ва муҳокама даражасида қолмоқда.

Маълумот

Тафсилот

Амалдаги мураббий

Юлиан Нагельсманн

ЖЧ-2026 натижаси

1/16 финалда чиқиб кетди

Эҳтимолий номзод

Юрген Клопп

Клоппнинг жавоби

Ҳозирча ўйламаган

Германияда янги давр бошланадими?

Нагельсманн лавозимида қолишни режалаштираётган бўлса-да, Германиянинг кетма-кет мундиаллардаги муваффақиятсиз иштироки босимни янада кучайтириши мумкин.

Клопп эса ҳозирча аниқ жавоб бермагани билан, унинг сўзлари келажакда бу вариант бутунлай истисно қилинмаганини кўрсатди.

Сизнингча, Германия термасига Юрген Клопп керакми ёки Нагельсманнга яна бир имконият бериш лозимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...Бугун, 12:28Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 12:22Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 12:15Нойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиНойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиБугун, 12:09ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)Бугун, 12:03Юрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиЮрген Клопп Германиянинг мағлубиятидан сўнг Арсенал жамоасини танқид қилдиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди