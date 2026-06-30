Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилинди

·0·Дунё
Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилинди

Антверпен бутунжаҳон олмос маркази (AWDC) АҚШ президенти Дональд Трампга мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан 321 та табиий бриллиант билан безатилган олтин узук тақдим этди. Совға АҚШнинг Белгиядаги элчиси Билл Уайтга топширилган. Бу ҳақда ташкилот ўзининг Facebook саҳифасида маълум қилди.

Маълум қилинишича, ноёб узук олтиндан тайёрланган бўлиб, унга 321 та табиий бриллиант ҳамда яна 75 та қимматбаҳо тош ўрнатилган. Ушбу тақдимот икки мамлакат ўртасидаги кўп йиллик иқтисодий ва савдо алоқаларининг рамзи сифатида баҳоланмоқда.

AWDC маълумотига кўра, АҚШ узоқ йиллар давомида Антверпен учун энг муҳим савдо ҳамкорларидан бири бўлиб келган. Шаҳарда сотиладиган табиий олмосларнинг катта қисми якунда америкалик харидорларга етказиб берилади.

«Биз ушбу узук мамлакатларимиз ўртасидаги яқин иқтисодий ҳамкорлик ва мустаҳкам алоқаларнинг ўзига хос рамзига айланишини истаймиз», — дейилади марказ баёнотида.

Марказ, шунингдек, узукни тайёрлашда фақат табиий бриллиантлардан фойдаланилганини алоҳида таъкидлади.

«Табиий ва сунъий олмосларни оддий кўз билан ажратиш қийин. Бироқ уларнинг келиб чиқиши, ноёблиги, қиймати ҳамда мақоми жиҳатидан катта фарқ мавжуд», — дея қайд этган AWDC.

Маълумот учун, Антверпен 500 йилдан зиёд вақтдан буён жаҳоннинг бриллиант пойтахти сифатида тан олинади. Шаҳар биржалари орқали дунёда қазиб олинадиган хом олмосларнинг қарийб 80 фоизи савдодан ўтади.

Шунингдек, Антверпеннинг машҳур олмос кварталида дунёнинг турли мамлакатларидан келган 1 700 та бриллиант компаниясининг офислари ва ваколатхоналари фаолият юритади.

Тарихий манбаларга кўра, 1863 йилда айнан шу шаҳарда дунёдаги биринчи расмий олмос биржаси ташкил этилган. Бугунги кунда мазкур ҳудудда Антверпен бутунжаҳон олмос маркази ҳамда тўртта йирик савдо биржаси жойлашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиХитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиБугун, 13:001 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқдаБугун, 12:2218 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишлади18 кунлик чақалоқ онасига вайроналар остида куч бағишладиБугун, 12:17ЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиЖЧ-2026 да машҳур бўлган Парагвайлик гўзал «Коинот маликаси» бўлмоқчиБугун, 12:1663 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлдиБугун, 12:11Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Германия мағлуб этилди: Парагвайда расман дам олиш куни!Бугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди