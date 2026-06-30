Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилинди
Антверпен бутунжаҳон олмос маркази (AWDC) АҚШ президенти Дональд Трампга мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан 321 та табиий бриллиант билан безатилган олтин узук тақдим этди. Совға АҚШнинг Белгиядаги элчиси Билл Уайтга топширилган. Бу ҳақда ташкилот ўзининг Facebook саҳифасида маълум қилди.
Маълум қилинишича, ноёб узук олтиндан тайёрланган бўлиб, унга 321 та табиий бриллиант ҳамда яна 75 та қимматбаҳо тош ўрнатилган. Ушбу тақдимот икки мамлакат ўртасидаги кўп йиллик иқтисодий ва савдо алоқаларининг рамзи сифатида баҳоланмоқда.
AWDC маълумотига кўра, АҚШ узоқ йиллар давомида Антверпен учун энг муҳим савдо ҳамкорларидан бири бўлиб келган. Шаҳарда сотиладиган табиий олмосларнинг катта қисми якунда америкалик харидорларга етказиб берилади.
«Биз ушбу узук мамлакатларимиз ўртасидаги яқин иқтисодий ҳамкорлик ва мустаҳкам алоқаларнинг ўзига хос рамзига айланишини истаймиз», — дейилади марказ баёнотида.
Марказ, шунингдек, узукни тайёрлашда фақат табиий бриллиантлардан фойдаланилганини алоҳида таъкидлади.
«Табиий ва сунъий олмосларни оддий кўз билан ажратиш қийин. Бироқ уларнинг келиб чиқиши, ноёблиги, қиймати ҳамда мақоми жиҳатидан катта фарқ мавжуд», — дея қайд этган AWDC.
Маълумот учун, Антверпен 500 йилдан зиёд вақтдан буён жаҳоннинг бриллиант пойтахти сифатида тан олинади. Шаҳар биржалари орқали дунёда қазиб олинадиган хом олмосларнинг қарийб 80 фоизи савдодан ўтади.
Шунингдек, Антверпеннинг машҳур олмос кварталида дунёнинг турли мамлакатларидан келган 1 700 та бриллиант компаниясининг офислари ва ваколатхоналари фаолият юритади.
Тарихий манбаларга кўра, 1863 йилда айнан шу шаҳарда дунёдаги биринчи расмий олмос биржаси ташкил этилган. Бугунги кунда мазкур ҳудудда Антверпен бутунжаҳон олмос маркази ҳамда тўртта йирик савдо биржаси жойлашган.
…