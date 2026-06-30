Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилди

·0·Спорт
Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилди

Бразилия терма жамоаси юлдузи Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Япония устидан қозонилган ғалабадан сўнг, ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида германиялик иқтисодчи Ёахим Клементнинг устидан кулди. Клемент ўзининг математик модели орқали японларнинг ғалабасини башорат қилган эди, бироқ майдондаги натижа мутахассиснинг ҳисоб-китобларига зид бўлиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Бразилия терма жамоаси Япония устидан 2:1 ҳисобида қийин ғалабани қўлга киритди. Ўйиндан сўнг Неймар Х (собиқ Twitter) тармоғида Клементга қарата: "Жаноб Ёахим Клемент... илтимос, кейинги Жаҳон чемпионатида яна бир бор уриниб кўринг", дея кинояли пост қолдирди. Бу билан футболчи иқтисодчининг Бразилия турнирдан чиқиб кетиши ҳақидаги тахминлари асоссиз эканлигини таъкидлади.

Математик модел ва кутилмаган мағлубият

Ёахим Клемент шунчаки ҳаваскор эмас, у 2014, 2018 ва 2022-йиллардаги Жаҳон чемпионлари ким бўлишини аниқ топган математик ва иқтисодчи сифатида танилган эди. Турнир олдидан у ўз моделига таяниб, Бразилиянинг ҳозирги авлоди энг яхши спорт формасида эмаслигини, Япония эса аксинча, кучли жамоага айланганини айтган эди. Унинг башорати кўпчилик учун кутилмаган ва ҳатто абсурддек туюлган бўлса-да, мутахассис ўз ҳисоб-китобларига ишонган эди.

Учрашув давомида Карло Анчелотти бошчилигидаги Бразилия ҳақиқатдан ҳам жиддий қаршиликка дуч келди. Япония терма жамоаси ўйин охиригача беш карра жаҳон чемпионларини хавотирда ушлаб турди. Бироқ учрашув якунида Раяннинг фаоллиги ва Бруно Гуимараеснинг узатмасидан сўнг Габриел Мартинелли томонидан киритилган гол "Селесао"ни кейинги босқичга олиб чиқди.

Неймарнинг "ов"и давом этади

Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар фақат Япония билан боғлиқ хато устидан кулиш билан чекланиб қолмади. У иқтисодчининг бошқа башоратларини ҳам кузатиб борди. Клемент ушбу турнирда Нидерландия терма жамоасининг чемпион бўлишини ҳам тахмин қилган эди. Аммо нидерландлар Марокашга пеналтилар сериясида имкониятни бой бергач, Неймар яна саҳнага чиқди.

Бразилиялик ҳужумчи иқтисодчига жавобан яна бир қисқа ва лўнда хабар қолдирди: "Сиз яна адашдингиз". Бу ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта қизиқиш уйғотиб, футболчининг ўзига хос ҳазиломуз характерини яна бир бор намойиш этди.

Бразилия терма жамоаси турнирдаги юришини давом эттирмоқда ва Неймар каби етакчиларнинг руҳий ҳолати жамоанинг умумий кайфиятига ижобий таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Иқтисодчи Клемент учун эса бу йилги турнир унинг енгилмас башоратлар сериясига якун ясади. Футболда математик ҳисоб-китоблар ҳар доим ҳам майдондаги ирода ва маҳорат қаршисида доц. бера олмаслиги яна бир бор исботланди.

НеймарБразилияЯпонияЖаҳон ЧемпионатиБашорат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаПортугалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаБугун, 13:11Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиЎзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиБугун, 12:44Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:34«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...Бугун, 12:28Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 12:22Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди