Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди

·0·Маданият
Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди

Бугун, 30 июн куни Ўзбекистон халқ севган хонандаларидан бири Севинч Мўминова 44 ёшни қарши олди.

Санъаткор 1982 йил 30 июнда Фарғона вилоятининг Олтиариқ туманида санъаткорлар оиласида таваллуд топган. У болалигидан санъатга меҳр қўйган бўлиб, 5–6 ёшидаёқ куйлаган қўшиқлари билан атрофидагиларни ҳайратга солган.

Севинч Мўминова ижодий фаолияти давомида кўплаб ҳит қўшиқлари билан мухлислар меҳрини қозонган. Санъатдаги хизматлари учун у Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан ҳам тақдирланган.

Хонанда 2010 йилда ҳамкасби Шароф Муқимов билан оила қурган. Уларнинг Лейла исмли қизи бор. Кейинчалик эр-хотин ажрашган. Ҳозирги кунда Севинч Мўминова турмуш қурмаган.

Хонанданинг мухлислар қалбидан жой олган энг машҳур тароналари қуйидагилар:

  • "Кўйлагим",

  • "Ваъда берма",

  • "Олиб кет",

  • "Ёлғончи ёр",

  • "Болажоним",

  • "Ошиқам",

  • "Бахтим",

  • "Қўрқма қалбим",

  • "Золим",

  • "Не бўлди".

Бугун ижтимоий тармоқларда хонанданинг мухлислари ва яқинлари уни таваллуд айёми билан самимий қутлаб, сиҳат-саломатлик, узоқ умр, оилавий бахт ҳамда ижодий зафарлар тиламоқда. Изоҳларда Севинч Мўминовага аталган илиқ тилаклар ва табриклар тобора кўпайиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 13:15Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиМайкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиАнжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 03:42Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Кеча, 23:30Афсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ бердиАфсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ бердиКеча, 19:04Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Кеча, 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...