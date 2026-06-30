Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди
Бугун, 30 июн куни Ўзбекистон халқ севган хонандаларидан бири Севинч Мўминова 44 ёшни қарши олди.
Санъаткор 1982 йил 30 июнда Фарғона вилоятининг Олтиариқ туманида санъаткорлар оиласида таваллуд топган. У болалигидан санъатга меҳр қўйган бўлиб, 5–6 ёшидаёқ куйлаган қўшиқлари билан атрофидагиларни ҳайратга солган.
Севинч Мўминова ижодий фаолияти давомида кўплаб ҳит қўшиқлари билан мухлислар меҳрини қозонган. Санъатдаги хизматлари учун у Зулфия номидаги Давлат мукофоти билан ҳам тақдирланган.
Хонанда 2010 йилда ҳамкасби Шароф Муқимов билан оила қурган. Уларнинг Лейла исмли қизи бор. Кейинчалик эр-хотин ажрашган. Ҳозирги кунда Севинч Мўминова турмуш қурмаган.
Хонанданинг мухлислар қалбидан жой олган энг машҳур тароналари қуйидагилар:
"Кўйлагим",
"Ваъда берма",
"Олиб кет",
"Ёлғончи ёр",
"Болажоним",
"Ошиқам",
"Бахтим",
"Қўрқма қалбим",
"Золим",
"Не бўлди".
Бугун ижтимоий тармоқларда хонанданинг мухлислари ва яқинлари уни таваллуд айёми билан самимий қутлаб, сиҳат-саломатлик, узоқ умр, оилавий бахт ҳамда ижодий зафарлар тиламоқда. Изоҳларда Севинч Мўминовага аталган илиқ тилаклар ва табриклар тобора кўпайиб бормоқда.
…