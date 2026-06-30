Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқда
Португалия миллий терма жамоаси қароргоҳида оғир жудолик юз берди. Жамоа ёрдамчи мураббийи, афсонавий ҳимоячи Рикардо Карвалҳонинг отаси Мануэль Рибеиро де Карвалҳо 69 ёшида вафот этди. Ушбу қайғули хабар Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи палласига тайёргарлик кўраётган жамоа аъзоларини чуқур қайғуга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Флорида штатидаги машғулотлар базасида жамоа сардори Криштиано Роналдо бошчилигидаги футболчилар Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватлаш учун махсус йиғилиш ўтказишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, бутун жамоа майдон марказида бир-бирларининг елкаларидан тутган ҳолда ҳалқа ҳосил қилиб, марҳум хотирасига ҳурмат бажо келтиришган. Бу лаҳзалар жамоа ичидаги бирдамлик ва ўзаро жипсликнинг ёрқин намунаси бўлди.
Жамоа сардори Криштиано Роналдо ўзининг собиқ жамоадоши ва ҳозирги мураббийи билан алоҳида суҳбатлашиб, унга тасалли берди. Узоқ йиллар давомида терма жамоа сафида бирга тўп сурган бу икки юлдуз ўртасидаги илиқ муносабат оғир дамларда яққол намоён бўлди. Шундан сўнг, 48 ёшли мутахассис оиласи ёнига қайтиш учун АҚШдаги базани тарк этди.
Федерация баёноти ва жамоавий бирдамликПортугалия футбол федерацияси ушбу йўқотиш юзасидан расмий баёнот эълон қилди. Унда мураббийнинг оиласига чуқур таъзия ижор этилиб, бутун мамлакат футбол жамоатчилиги Рикардо Карвалҳо билан бирга эканлиги таъкидланган. Федерация хабарида: “Биз сиз биланмиз. Кучли бўлинг, Рикардо Карвалҳо”, деган сўзлар келтирилган.
Рикардо Карвалҳо 2023-йилдан буён бош мураббий Роберто Мартинез штабида фаолият юритиб келмоқда. Унинг бой тажрибаси Португалия ҳимоя чизиғини шакллантиришда муҳим рол ўйнамоқда. Ҳозирча тажрибали мутахассиснинг плей-офф босқичи ўйинларига қадар жамоа ихтиёрига қайтиши ёки қайтмаслиги номаълум бўлиб турибди.
Хорватияга қарши ўйин олдидан руҳий ҳолатМазкур воқеа Португалия терма жамоаси учун руҳий синов бўлиши кутилмоқда. Роберто Мартинез шогирдлари пайшанба куни Торонтода бўлиб ўтадиган 1/16 финал босқичи доирасида Хорватияга қарши майдонга тушишади. Жамоа аъзолари ушбу учрашувда ғалаба қозониб, уни Карвалҳонинг оиласига бағишлашни мақсад қилган.
Португалия терма жамоаси айни дамда барча мусобақаларда саккиз ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Сўнгги баҳсда Колумбия билан дуранг ўйнаган жамоа энди ҳар бир учрашувда гол ураётган Хорватия ҳужум чизиғини тўхтатиши лозим. Футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги билан бир қаторда, юз берган воқеадан сўнг уларнинг руҳий тикланиши ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Рикардо Карвалҳо футболчи сифатида Португалия терма жамоаси сафида 89 та ўйинда иштирок этган ва 2016-йилги Европа чемпионатида ғолиб чиққан эди. Унинг мураббийлик фаолияти ҳам муваффақиятли бошланган бўлиб, у аввалроқ Франциянинг Марсель клубида ҳам тажриба орттирган.
…