Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқда

·0·Спорт
Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқда

Португалия миллий терма жамоаси қароргоҳида оғир жудолик юз берди. Жамоа ёрдамчи мураббийи, афсонавий ҳимоячи Рикардо Карвалҳонинг отаси Мануэль Рибеиро де Карвалҳо 69 ёшида вафот этди. Ушбу қайғули хабар Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи палласига тайёргарлик кўраётган жамоа аъзоларини чуқур қайғуга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Флорида штатидаги машғулотлар базасида жамоа сардори Криштиано Роналдо бошчилигидаги футболчилар Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватлаш учун махсус йиғилиш ўтказишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, бутун жамоа майдон марказида бир-бирларининг елкаларидан тутган ҳолда ҳалқа ҳосил қилиб, марҳум хотирасига ҳурмат бажо келтиришган. Бу лаҳзалар жамоа ичидаги бирдамлик ва ўзаро жипсликнинг ёрқин намунаси бўлди.

Жамоа сардори Криштиано Роналдо ўзининг собиқ жамоадоши ва ҳозирги мураббийи билан алоҳида суҳбатлашиб, унга тасалли берди. Узоқ йиллар давомида терма жамоа сафида бирга тўп сурган бу икки юлдуз ўртасидаги илиқ муносабат оғир дамларда яққол намоён бўлди. Шундан сўнг, 48 ёшли мутахассис оиласи ёнига қайтиш учун АҚШдаги базани тарк этди.

Федерация баёноти ва жамоавий бирдамлик

Португалия футбол федерацияси ушбу йўқотиш юзасидан расмий баёнот эълон қилди. Унда мураббийнинг оиласига чуқур таъзия ижор этилиб, бутун мамлакат футбол жамоатчилиги Рикардо Карвалҳо билан бирга эканлиги таъкидланган. Федерация хабарида: “Биз сиз биланмиз. Кучли бўлинг, Рикардо Карвалҳо”, деган сўзлар келтирилган.

Рикардо Карвалҳо 2023-йилдан буён бош мураббий Роберто Мартинез штабида фаолият юритиб келмоқда. Унинг бой тажрибаси Португалия ҳимоя чизиғини шакллантиришда муҳим рол ўйнамоқда. Ҳозирча тажрибали мутахассиснинг плей-офф босқичи ўйинларига қадар жамоа ихтиёрига қайтиши ёки қайтмаслиги номаълум бўлиб турибди.

Хорватияга қарши ўйин олдидан руҳий ҳолат

Мазкур воқеа Португалия терма жамоаси учун руҳий синов бўлиши кутилмоқда. Роберто Мартинез шогирдлари пайшанба куни Торонтода бўлиб ўтадиган 1/16 финал босқичи доирасида Хорватияга қарши майдонга тушишади. Жамоа аъзолари ушбу учрашувда ғалаба қозониб, уни Карвалҳонинг оиласига бағишлашни мақсад қилган.

Португалия терма жамоаси айни дамда барча мусобақаларда саккиз ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Сўнгги баҳсда Колумбия билан дуранг ўйнаган жамоа энди ҳар бир учрашувда гол ураётган Хорватия ҳужум чизиғини тўхтатиши лозим. Футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги билан бир қаторда, юз берган воқеадан сўнг уларнинг руҳий тикланиши ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Рикардо Карвалҳо футболчи сифатида Португалия терма жамоаси сафида 89 та ўйинда иштирок этган ва 2016-йилги Европа чемпионатида ғолиб чиққан эди. Унинг мураббийлик фаолияти ҳам муваффақиятли бошланган бўлиб, у аввалроқ Франциянинг Марсель клубида ҳам тажриба орттирган.

ПортугалияКриштиано РоналдоРикардо КарвалҳоЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиНеймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиБугун, 13:17Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиЎзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиБугун, 12:44Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:34«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...Бугун, 12:28Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 12:22Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди