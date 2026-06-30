Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқда

·0·Спорт
Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқда

Англия терма жамоасининг Панамага қарши кечган учрашувидаги ишончли ғалабаси нафақат жамоавий муваффақият, балки ёш юлдуз Жуд Беллингемнинг ҳақиқий бенифисига айланди. Майдонда кўрсатган ўйини ва етакчилик қобилияти билан у бугунги кунда инглиз футболининг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб бораётганини исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, стадионда янграган машҳур "Ҳей Жуде" қўшиғи остида мухлислар олқишига сазовор бўлган Беллингэм, ўйин давомида энг кўп калит узатмалар, муваффақиятли дриблинглар ва тўпни олиб қўйиш бўйича энг яхши кўрсаткични қайд этди. Goal.com нашрининг ёзишича, унинг 70 дақиқа ичида амалга оширган ишлари замонавий ярим ҳимоячи учун мукаммал ўйин намунаси бўла олади.

Гарри Кейн ва Беллингэм: Олтин тўп учун кураш

Гарчи Гарри Кейн мавсум давомида клуб ва терма жамоа сафида 70 тага яқин гол уриб, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб турган бўлса-да, Беллингэмнинг майдондаги таъсири бошқача аҳамият касб этмоқда. У худди Лионель Месси каби жамоасининг қийин вазиятларида масъулиятни ўз бўйнига олиб, ўйин тақдирини ҳал қила оладиган талисман даражасига кўтарилди.

Эътиборлиси шундаки, турнир бошланишидан бир неча ҳафта олдин Беллингэмнинг асосий таркибдаги ўрни сўроқ остида эди. Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасида у ва "Астон Вилла" ярим ҳимоячиси Морган Роджерс ўртасида кучли рақобат мавжуд эди. Ўша пайтда Реал Мадрид сафида бироз пасайиш кузатилган Беллингэмнинг имкониятлари пастроқ баҳоланган эди.

Бироқ Шимолий Америкадаги гуруҳ босқичи ўйинлари барча шубҳаларга чек қўйди. Жуд Беллингем нафақат гол уриш ва ассистентлик қилиш, балки ҳимояда ҳам фаол ўйнаб, жамоасининг икки ғалабасини таъминлади. Унинг майдондаги ўзига бўлган ишончи ва маҳорати Англиянинг ушбу турнирда узоққа боришига асосий омил бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда Томас Тухельнинг Беллингэм ҳақидаги аввалги эҳтиёткорона фикрлари бироз ғалати туюлмоқда. Мураббий уни дастлаб 14-15 нафар асосий таркибга номзодлардан бири сифатида кўрган бўлса, эндиликда Жудесиз Англия терма жамоасининг ҳужумкор ўйинини тасаввур қилиб бўлмайди. Бу эса ёш футболчининг нафақат техник, балки руҳий жиҳатдан ҳам улкан ўсишга эришганидан далолат беради.

Жуде БеллингэмАнглияРеал МадридФутболТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиНеймар германиялик иқтисодчининг хато башоратини ижтимоий тармоқларда масхара қилдиБугун, 13:17Португалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаПортугалия терма жамоасида оғир жудолик: Криштиано Роналдо ва жамоадошлари Рикардо Карвалҳони қўллаб-қувватламоқдаБугун, 13:11Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиЎзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олдиБугун, 12:44Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:34«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...Бугун, 12:28Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди