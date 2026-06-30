Жуд Беллингем Англиянинг янги етакчисига айланди: У Месси каби жамоани ортидан бошламоқда
Англия терма жамоасининг Панамага қарши кечган учрашувидаги ишончли ғалабаси нафақат жамоавий муваффақият, балки ёш юлдуз Жуд Беллингемнинг ҳақиқий бенифисига айланди. Майдонда кўрсатган ўйини ва етакчилик қобилияти билан у бугунги кунда инглиз футболининг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб бораётганини исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, стадионда янграган машҳур "Ҳей Жуде" қўшиғи остида мухлислар олқишига сазовор бўлган Беллингэм, ўйин давомида энг кўп калит узатмалар, муваффақиятли дриблинглар ва тўпни олиб қўйиш бўйича энг яхши кўрсаткични қайд этди. Goal.com нашрининг ёзишича, унинг 70 дақиқа ичида амалга оширган ишлари замонавий ярим ҳимоячи учун мукаммал ўйин намунаси бўла олади.
Гарри Кейн ва Беллингэм: Олтин тўп учун курашГарчи Гарри Кейн мавсум давомида клуб ва терма жамоа сафида 70 тага яқин гол уриб, "Олтин тўп" учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб турган бўлса-да, Беллингэмнинг майдондаги таъсири бошқача аҳамият касб этмоқда. У худди Лионель Месси каби жамоасининг қийин вазиятларида масъулиятни ўз бўйнига олиб, ўйин тақдирини ҳал қила оладиган талисман даражасига кўтарилди.
Эътиборлиси шундаки, турнир бошланишидан бир неча ҳафта олдин Беллингэмнинг асосий таркибдаги ўрни сўроқ остида эди. Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасида у ва "Астон Вилла" ярим ҳимоячиси Морган Роджерс ўртасида кучли рақобат мавжуд эди. Ўша пайтда Реал Мадрид сафида бироз пасайиш кузатилган Беллингэмнинг имкониятлари пастроқ баҳоланган эди.
Бироқ Шимолий Америкадаги гуруҳ босқичи ўйинлари барча шубҳаларга чек қўйди. Жуд Беллингем нафақат гол уриш ва ассистентлик қилиш, балки ҳимояда ҳам фаол ўйнаб, жамоасининг икки ғалабасини таъминлади. Унинг майдондаги ўзига бўлган ишончи ва маҳорати Англиянинг ушбу турнирда узоққа боришига асосий омил бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирда Томас Тухельнинг Беллингэм ҳақидаги аввалги эҳтиёткорона фикрлари бироз ғалати туюлмоқда. Мураббий уни дастлаб 14-15 нафар асосий таркибга номзодлардан бири сифатида кўрган бўлса, эндиликда Жудесиз Англия терма жамоасининг ҳужумкор ўйинини тасаввур қилиб бўлмайди. Бу эса ёш футболчининг нафақат техник, балки руҳий жиҳатдан ҳам улкан ўсишга эришганидан далолат беради.
…