Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилоб

·0·Авто
Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилоб

Франциянинг Renault компанияси ўзининг афсонавий моделининг замонавий талқини бўлмиш Renault 5 Турбо 3E электромобилини ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Ушбу лойиҳанинг энг асосий ўзига хослиги шундаки, у Европада ғилдирак ичига ўрнатилган моторлар (ИВМ) технологияси билан жиҳозланган биринчи оммавий автомобил бўлади. Протеан Электрик компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу инновацион ечим автомобилсозлик саноатида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Протеан Электрик муҳандислари ғилдирак ичидаги моторлар технологияси устида қарийб 17 йилдан бери иш олиб бормоқда. Узоқ йиллик изланишлар натижасида Протеан муҳандислари бундай тизимларнинг асосий камчиликлари — осилмаган масса (унспрунг масс), сув ва чанг кириши, тормоз тизими билан интеграция ҳамда иссиқлик бошқаруви каби муаммоларга ечим топишга муваффақ бўлишди. Renault 5 Турбо 3E модели 2027-йилнинг бошида сотувга чиқиши режалаштирилган.

Техник имкониятлар ва қувват

Янги Renault 5 Турбо 3E орқа ғилдиракли узатма тизимига эга бўлиб, жами 550 от кучига тенг қувватни тақдим этади. Автомобилнинг тортиш кучи эса ҳайратланарли даражада юқори — 3540 фунт-фунт (тахминан 4800 Нм). Узунлиги 4 метр бўлган ушбу ихчам хатчбек соатига 100 км тезликка 3,5 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Бу кўрсаткичлар кўплаб замонавий суперкарлар билан рақобатлаша олишини англатади.

Протеан ва Алпине муҳандисларининг ҳамкорлиги натижасида яратилган ушбу моторлар автомобилнинг бутун хизмат муддати давомида (тахминан 300 минг километрдан ортиқ) ишлашга мўлжалланган. Улар чуқур йўл ўнқир-чўнқирлари, кучли тебранишлар ва ҳатто бордюрга урилиш каби экстремал ҳолатларга бардошли қилиб ишланган. Ҳар бир ғилдирак модули ўзининг шахсий инверторига эга бўлиб, бу тизимнинг самарадорлигини оширади.

Инновацион ечимлар ва тормоз тизими

Ғилдирак ичидаги моторларнинг асосий муаммоси бўлган оғирлик масаласини ҳал қилиш учун Лотус Энгинееринг мутахассислари жалб қилинди. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ғилдиракнинг қўшимча вазни келтириб чиқарадиган ноқулайликларни осма тизимни (подвеска) қаттиқроқ созлаш орқали бартараф этиш мумкин. Бу эса автомобилнинг йўлда барқарор туришини ва бошқарувчанликни сақлаб қолади.

Тормоз тизими масаласида Протеан 2011-йилдан бери Алкон компанияси билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Янги тизимда тормоз диски тўғридан-тўғри мотор блокига, суппорт эса осма тизимга маҳкамланади. Синовлар шуни кўрсатдики, ушбу ечим анъанавий ички ёнув двигателли автомобилларнинг тормозлаш самарадорлигидан асло қолишмайди ва 3,5 тоннагача бўлган транспорт воситалари учун ҳам мос келади.

Протеан ҳозирда 320 дан ортиқ патентга эга бўлиб, уларнинг технологиялари нафақат енгил автомобиллар, балки тижорат транспорти ва автоном ҳаракатланувчи воситалар учун ҳам мўлжалланган. Хусусан, компания Протеан360+ модулини ҳам тақдим этган бўлиб, у ғилдиракнинг 360 даражага бурилишига имкон беради. Бу эса келажакда шаҳар ичида ҳаракатланувчи транспорт воситаларининг маневр қобилиятини мислсиз даражага кўтаради.

RenaultПротеан ЭлектрикЭлектромобилТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Бугун, 10:57JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаJLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаБугун, 06:55Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиJeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиКеча, 23:58Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиPorsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиКеча, 20:00Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиКеча, 16:51Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиVolkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиКеча, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик