Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилоб
Франциянинг Renault компанияси ўзининг афсонавий моделининг замонавий талқини бўлмиш Renault 5 Турбо 3E электромобилини ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Ушбу лойиҳанинг энг асосий ўзига хослиги шундаки, у Европада ғилдирак ичига ўрнатилган моторлар (ИВМ) технологияси билан жиҳозланган биринчи оммавий автомобил бўлади. Протеан Электрик компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу инновацион ечим автомобилсозлик саноатида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Протеан Электрик муҳандислари ғилдирак ичидаги моторлар технологияси устида қарийб 17 йилдан бери иш олиб бормоқда. Узоқ йиллик изланишлар натижасида Протеан муҳандислари бундай тизимларнинг асосий камчиликлари — осилмаган масса (унспрунг масс), сув ва чанг кириши, тормоз тизими билан интеграция ҳамда иссиқлик бошқаруви каби муаммоларга ечим топишга муваффақ бўлишди. Renault 5 Турбо 3E модели 2027-йилнинг бошида сотувга чиқиши режалаштирилган.
Техник имкониятлар ва қувватЯнги Renault 5 Турбо 3E орқа ғилдиракли узатма тизимига эга бўлиб, жами 550 от кучига тенг қувватни тақдим этади. Автомобилнинг тортиш кучи эса ҳайратланарли даражада юқори — 3540 фунт-фунт (тахминан 4800 Нм). Узунлиги 4 метр бўлган ушбу ихчам хатчбек соатига 100 км тезликка 3,5 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Бу кўрсаткичлар кўплаб замонавий суперкарлар билан рақобатлаша олишини англатади.
Протеан ва Алпине муҳандисларининг ҳамкорлиги натижасида яратилган ушбу моторлар автомобилнинг бутун хизмат муддати давомида (тахминан 300 минг километрдан ортиқ) ишлашга мўлжалланган. Улар чуқур йўл ўнқир-чўнқирлари, кучли тебранишлар ва ҳатто бордюрга урилиш каби экстремал ҳолатларга бардошли қилиб ишланган. Ҳар бир ғилдирак модули ўзининг шахсий инверторига эга бўлиб, бу тизимнинг самарадорлигини оширади.
Инновацион ечимлар ва тормоз тизимиҒилдирак ичидаги моторларнинг асосий муаммоси бўлган оғирлик масаласини ҳал қилиш учун Лотус Энгинееринг мутахассислари жалб қилинди. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ғилдиракнинг қўшимча вазни келтириб чиқарадиган ноқулайликларни осма тизимни (подвеска) қаттиқроқ созлаш орқали бартараф этиш мумкин. Бу эса автомобилнинг йўлда барқарор туришини ва бошқарувчанликни сақлаб қолади.
Тормоз тизими масаласида Протеан 2011-йилдан бери Алкон компанияси билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Янги тизимда тормоз диски тўғридан-тўғри мотор блокига, суппорт эса осма тизимга маҳкамланади. Синовлар шуни кўрсатдики, ушбу ечим анъанавий ички ёнув двигателли автомобилларнинг тормозлаш самарадорлигидан асло қолишмайди ва 3,5 тоннагача бўлган транспорт воситалари учун ҳам мос келади.
Протеан ҳозирда 320 дан ортиқ патентга эга бўлиб, уларнинг технологиялари нафақат енгил автомобиллар, балки тижорат транспорти ва автоном ҳаракатланувчи воситалар учун ҳам мўлжалланган. Хусусан, компания Протеан360+ модулини ҳам тақдим этган бўлиб, у ғилдиракнинг 360 даражага бурилишига имкон беради. Бу эса келажакда шаҳар ичида ҳаракатланувчи транспорт воситаларининг маневр қобилиятини мислсиз даражага кўтаради.
…