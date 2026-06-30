Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олди

·20·Спорт
Ўзбекистон футболи фахри Элдор Шомуродов 31 ёшни қарши олди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ҳамда Туркиянинг "Истанбул Башакшеҳир" клуби ҳужумчиси Элдор Шомуродов кеча, 31 ёшни қарши олди.

Иқтидорли футболчи 1995 йил 29 июн куни Сурхондарё вилоятининг Жарқўрғон туманида таваллуд топган. У футболга илк қадамларини 6 ёшида қўйган ва шундан буён ўзининг меҳнати ҳамда истеъдоди билан юртимизнинг энг машҳур футболчиларидан бирига айланди.

Фаолияти давомида Шомуродов Ўзбекистоннинг "Машъал" ва "Бунёдкор", Россиянинг "Ростов", Италиянинг "Женоа" ва "Рома" клублари сафида муваффақиятли тўп сурди. 2025 йилда у "Рома"дан Туркиянинг "Истанбул Башакшеҳир" клубига ижара асосида ўтди. Кейинчалик турк клуби футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олди.

Минглаб футбол мухлислари ижтимоий тармоқларда Элдор Шомуродовни таваллуд айёми билан табриклаб, унга янги мавсумда улкан муваффақиятлар тиламоқда.

Элдор ШомуродовИстанбул БашакшеҳирРомаЖеноаРома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиЮрген Клопп Германия термаси ҳақида кутилмаган жавоб бердиБугун, 12:34«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...«Манчестер Сити» раҳбари Мареска ҳақида муҳим гапни айтди...Бугун, 12:28Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 12:22Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Челси аёллар жамоасида ҳужумчи инқирози: Сам Керр ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 12:15Нойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиНойер сенсацион мағлубиятдан сўнг Германиянинг асосий муаммосини айтдиБугун, 12:09ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Нидерландия — Марокаш 1:1 (2:3) (голлар видеоси)Бугун, 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди