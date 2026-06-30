Хоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолди
Хоразм вилоятида олиб борилаётган қурилиш ишлари чоғида бахтсиз ҳодиса юз берди. Тупроқ ўпирилиши оқибатида бир эркак ер остида қолиб кетган.
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ҳодиса 28 июн куни Урганч шаҳрининг "Ал-Хоразмий" кўчасида содир бўлган. Қурилиш жараёнида тупроқнинг кутилмаганда ўпирилиши натижасида ишчилардан бири тупроқ остида қолган.
Воқеа ҳақида хабар келиб тушиши билан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари зудлик билан ҳодиса жойига етиб борган. Махсус қутқарув ускуналари ва анжомлари ёрдамида олиб борилган тезкор амалиёт натижасида эркак тупроқ остидан соғ-саломат чиқариб олинган.
Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли оғир оқибатларнинг олди олинди. Ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан ҳолатнинг сабабларини аниқлаш ишлари олиб борилмоқда.
…