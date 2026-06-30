Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолди
«Барселона» клуби 23 ёшли вингер Ансу Фатининг «Монако»га тўлиқ трансфер асосида ўтганини расман маълум қилди. Франция жамоаси футболчининг ижара шартномасида кўрсатилган сотиб олиш бандини фаоллаштирди.
Шу тариқа, Каталония клуби академиясининг энг иқтидорли тарбияланувчиларидан бири ҳисобланган Фатининг «Барселона»даги фаолияти расман якунланди.
«Монако» Фати билан узоқ муддатли шартнома тузди
Франция клуби Ансу Фати билан 2030 йилнинг июнигача амал қиладиган шартнома имзолаганини тасдиқлади. Футболчи янги жамоасида яна тўрт мавсум тўп суриши кутилмоқда.
Фати 2025 йил ёзида «Барселона»дан «Монако»га ижара асосида ўтган эди. Мавсум давомида кўрсатган натижалари эса француз клубини унинг трансфер ҳуқуқларини тўлиқ сотиб олишга ундади.
Испаниялик вингер Францияда ўзини қайта намоён қилди
Ансу Фати ўтган мавсум Лига 1 доирасида «Монако» сафида 25 та учрашувда майдонга тушиб, 11 та гол урди. У ҳужумдаги тезлиги, жарима майдончасидаги ҳаракатлари ва вазиятлардан унумли фойдаланиши билан ажралиб турди.
Футболчининг Франциядаги муваффақиятли ўйинлари унинг жароҳатлар ва беқарорликка бой сўнгги йиллардан кейин яна аввалги даражасига қайтишга яқинлашаётганини кўрсатди.
«Барселона»да катта умидлар билан бошлаган эди
Ансу Фати «Барселона»нинг машҳур Ла Масия академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У жуда ёш пайтида асосий жамоада дебют қилиб, клуб тарихидаги бир қатор ёшга оид рекордларни янгилаган.
Бир вақтлар унга ҳатто Лионель Мессидан қолган 10-рақамли футболка ҳам топширилган эди. Бу қарор клубнинг ёш ҳужумчига қанчалик катта ишонч билдирганини кўрсатган.
Бироқ кетма-кет жароҳатлар, узоқ тикланиш жараёнлари ва асосий таркибдаги рақобат Фатининг «Барселона»да барқарор ўйнашига тўсқинлик қилди.
«Монако»да янги босқич бошланади
Франция чемпионатида ўтказган дастлабки мавсум Фати учун фаолиятини қайта йўлга қўйиш имкониятига айланди. Энди у ижарадаги футболчи эмас, балки «Монако»нинг тўлиқ ҳуқуқли аъзоси сифатида жамоа режаларида иштирок этади.
Клуб раҳбарияти ҳам 23 ёшли футболчининг ҳали ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этмаганига ишонмоқда. Узоқ муддатли шартнома эса унга босимсиз ишлаш ва барқарорликка эришиш учун етарли вақт беради.
«Барселона»дан катта умидлар билан чиққан Ансу Фати энди Францияда ўз номини қайта тиклашга ҳаракат қилади. Унинг «Монако»даги кейинги мавсуми футболчининг юқори даражага тўлиқ қайта олиш-олмаслигини кўрсатиб беради.
…