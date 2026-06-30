Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолди

·0·Спорт
Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолди

«Барселона» клуби 23 ёшли вингер Ансу Фатининг «Монако»га тўлиқ трансфер асосида ўтганини расман маълум қилди. Франция жамоаси футболчининг ижара шартномасида кўрсатилган сотиб олиш бандини фаоллаштирди.

Шу тариқа, Каталония клуби академиясининг энг иқтидорли тарбияланувчиларидан бири ҳисобланган Фатининг «Барселона»даги фаолияти расман якунланди.

«Монако» Фати билан узоқ муддатли шартнома тузди

Франция клуби Ансу Фати билан 2030 йилнинг июнигача амал қиладиган шартнома имзолаганини тасдиқлади. Футболчи янги жамоасида яна тўрт мавсум тўп суриши кутилмоқда.

Фати 2025 йил ёзида «Барселона»дан «Монако»га ижара асосида ўтган эди. Мавсум давомида кўрсатган натижалари эса француз клубини унинг трансфер ҳуқуқларини тўлиқ сотиб олишга ундади.

Испаниялик вингер Францияда ўзини қайта намоён қилди

Ансу Фати ўтган мавсум Лига 1 доирасида «Монако» сафида 25 та учрашувда майдонга тушиб, 11 та гол урди. У ҳужумдаги тезлиги, жарима майдончасидаги ҳаракатлари ва вазиятлардан унумли фойдаланиши билан ажралиб турди.

Футболчининг Франциядаги муваффақиятли ўйинлари унинг жароҳатлар ва беқарорликка бой сўнгги йиллардан кейин яна аввалги даражасига қайтишга яқинлашаётганини кўрсатди.

«Барселона»да катта умидлар билан бошлаган эди

Ансу Фати «Барселона»нинг машҳур Ла Масия академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У жуда ёш пайтида асосий жамоада дебют қилиб, клуб тарихидаги бир қатор ёшга оид рекордларни янгилаган.

Бир вақтлар унга ҳатто Лионель Мессидан қолган 10-рақамли футболка ҳам топширилган эди. Бу қарор клубнинг ёш ҳужумчига қанчалик катта ишонч билдирганини кўрсатган.

Бироқ кетма-кет жароҳатлар, узоқ тикланиш жараёнлари ва асосий таркибдаги рақобат Фатининг «Барселона»да барқарор ўйнашига тўсқинлик қилди.

«Монако»да янги босқич бошланади

Франция чемпионатида ўтказган дастлабки мавсум Фати учун фаолиятини қайта йўлга қўйиш имкониятига айланди. Энди у ижарадаги футболчи эмас, балки «Монако»нинг тўлиқ ҳуқуқли аъзоси сифатида жамоа режаларида иштирок этади.

Клуб раҳбарияти ҳам 23 ёшли футболчининг ҳали ўз салоҳиятини тўлиқ намоён этмаганига ишонмоқда. Узоқ муддатли шартнома эса унга босимсиз ишлаш ва барқарорликка эришиш учун етарли вақт беради.

«Барселона»дан катта умидлар билан чиққан Ансу Фати энди Францияда ўз номини қайта тиклашга ҳаракат қилади. Унинг «Монако»даги кейинги мавсуми футболчининг юқори даражага тўлиқ қайта олиш-олмаслигини кўрсатиб беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаБугун, 22:39Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияБугун, 21:52Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроРеал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроБугун, 21:11Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди