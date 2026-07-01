Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқди
АҚШнинг Даллас шаҳрида бўлиб ўтган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Норвегия терма жамоаси Кот-дъИвуар устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу натижа скандинавияликларга мусобақанинг нимчорак финал йўлланмасини тақдим этди. Учрашувнинг асосий қаҳрамонига айланган Эрлинг Холанд ўйин якунланиши арафасида ғалаба голини киритиб, ўз жамоасининг кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг биринчи бўлими африкаликларнинг устунлигида ўтган бўлса-да, ҳисобни Норвегия очишга муваффақ бўлди. Мартин Одегаард томонидан бошланган ҳужумни Нуса чап қанотда давом эттирди ва рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтиб, дарвозанинг узоқ бурчагини аниқ нишонга олди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу голдан сўнг норвегияликлар ўз устунлигини ошириш учун яна бир нечта қулай имкониятларга эга бўлишди, бироқ Эрлинг Холанд ва Александер Сорлот вазиятлардан фойдалана олишмади.
Амад Диалло ва Кот-дъИвуарнинг жавоб зарбасиИккинчи бўлимда Кот-дъИвуар таркибида захирадан майдонга тушган Манчестер Юнайтед вингери Амад Диалло ўйин темпини кескин ўзгартириб юборди. Дастлаб у ўз дарвозаси чизиғи устидан тўпни қайтариб юборган бўлса, бироздан сўнг Николас Pepe билан ажойиб комбинация ташкил қилиб, мувозанатни тиклади. Диалло жарима майдончаси ичида ҳимоячини доғда қолдириб, яқин масофадан дарвозани ишғол қилди.
Бироқ Норвегия ва уларнинг асосий тўпурари Эрлинг Холанд таслим бўлишни истамади. Ўйиннинг 86-дақиқасида Оскар Боббнинг узатмасидан сўнг Патрикк Берг тўпни марказга етказиб берди ва Манчестер Сити ҳужумчиси бироз омадли тарзда бўлса-да, ғалаба голини киритди. Бу гол Норвегия учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, уларни жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига олиб чиқди.
Учрашувнинг сўнгги сонияларида Амад Диалло жарима зарбаси орқали ҳисобни тенглаштириши мумкин эди, бироқ Норвегия дарвозабони Оржан Нйланд маҳорат кўрсатиб, тўпни қайтаришга эришди. Шундай қилиб, Кот-дъИвуар турнир билан хайрлашадиган бўлди, Норвегия эса ўз юришини давом эттиради.
Ушбу ғалаба Норвегия футболи учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Кўп йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионатига қайтган жамоа, Эрлинг Холанд ва Мартин Одегаард каби юлдузлар етакчилигида плей-оффда ҳам жиддий қаршилик кўрсатишга тайёр эканини исботлади.
…