Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқди

·0·Спорт
Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқди

АҚШнинг Даллас шаҳрида бўлиб ўтган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Норвегия терма жамоаси Кот-дъИвуар устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу натижа скандинавияликларга мусобақанинг нимчорак финал йўлланмасини тақдим этди. Учрашувнинг асосий қаҳрамонига айланган Эрлинг Холанд ўйин якунланиши арафасида ғалаба голини киритиб, ўз жамоасининг кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг биринчи бўлими африкаликларнинг устунлигида ўтган бўлса-да, ҳисобни Норвегия очишга муваффақ бўлди. Мартин Одегаард томонидан бошланган ҳужумни Нуса чап қанотда давом эттирди ва рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтиб, дарвозанинг узоқ бурчагини аниқ нишонга олди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу голдан сўнг норвегияликлар ўз устунлигини ошириш учун яна бир нечта қулай имкониятларга эга бўлишди, бироқ Эрлинг Холанд ва Александер Сорлот вазиятлардан фойдалана олишмади.

Амад Диалло ва Кот-дъИвуарнинг жавоб зарбаси

Иккинчи бўлимда Кот-дъИвуар таркибида захирадан майдонга тушган Манчестер Юнайтед вингери Амад Диалло ўйин темпини кескин ўзгартириб юборди. Дастлаб у ўз дарвозаси чизиғи устидан тўпни қайтариб юборган бўлса, бироздан сўнг Николас Pepe билан ажойиб комбинация ташкил қилиб, мувозанатни тиклади. Диалло жарима майдончаси ичида ҳимоячини доғда қолдириб, яқин масофадан дарвозани ишғол қилди.

Бироқ Норвегия ва уларнинг асосий тўпурари Эрлинг Холанд таслим бўлишни истамади. Ўйиннинг 86-дақиқасида Оскар Боббнинг узатмасидан сўнг Патрикк Берг тўпни марказга етказиб берди ва Манчестер Сити ҳужумчиси бироз омадли тарзда бўлса-да, ғалаба голини киритди. Бу гол Норвегия учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, уларни жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига олиб чиқди.

Учрашувнинг сўнгги сонияларида Амад Диалло жарима зарбаси орқали ҳисобни тенглаштириши мумкин эди, бироқ Норвегия дарвозабони Оржан Нйланд маҳорат кўрсатиб, тўпни қайтаришга эришди. Шундай қилиб, Кот-дъИвуар турнир билан хайрлашадиган бўлди, Норвегия эса ўз юришини давом эттиради.

Ушбу ғалаба Норвегия футболи учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Кўп йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионатига қайтган жамоа, Эрлинг Холанд ва Мартин Одегаард каби юлдузлар етакчилигида плей-оффда ҳам жиддий қаршилик кўрсатишга тайёр эканини исботлади.

ЖЧ-2026Эрлинг ХоландНорвегияФутболМанчестер Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 00:09UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиUEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиКеча, 23:55Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиШомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиКеча, 23:55Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиТоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиКеча, 23:14Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиЭндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиКеча, 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди