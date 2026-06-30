Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди
Москвага 18 июндаги дрон ҳужуми оқибатлари / Фото: AFP
30 июнга ўтар кечаси Украина Россия ҳудудлари ва Москва томонидан назорат қилинаётган Қримга навбатдаги йирик дрон ҳужумини амалга оширди. Россия Мудофаа вазирлиги мамлакат ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари тун давомида жами 419 та учувчисиз қурилмани уриб туширганини маълум қилди.
Россия расмийларининг баёнотига кўра, дронларнинг 60 дан ортиғи Москва ва унинг атрофига йўналтирилган. Ҳужум оқибатида Москва вилоятида олти ойлик чақалоқ ҳалок бўлгани хабар қилинди. Украина томони эса зарбалар асосан Россиянинг ҳарбий, энергетика ва алоқа инфратузилмаларига қаратилганини билдирди.
Москва атрофида ўнлаб дронлар уриб туширилди
Москва мери Сергей Собянин ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари пойтахтга яқинлашаётган 60 дан ортиқ дронни йўқ қилганини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, фавқулодда хизматлар дрон парчалари тушган ҳудудларда иш олиб борган. Москва шаҳрининг ўзида қурбонлар ёки жиддий вайронагарчиликлар ҳақида маълумот берилмади.
Россия Мудофаа вазирлиги умумий ҳисобда Россия ҳудудлари ва Қрим устида 419 та дрон уриб туширилганини даъво қилди. Мазкур рақамлар ҳозирча мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланган эмас.
Москва вилоятида чақалоқ ҳалок бўлди
Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёвнинг маълум қилишича, пойтахтдан қарийб 96 километр жануби-шарқда жойлашган Егоревск шаҳрида дрон парчалари хусусий уй устига қулаган.
Ҳодиса оқибатида бинода ёнғин келиб чиққан. Қутқарувчилар уйдаги одамларни ташқарига олиб чиққан, бироқ олти ойлик чақалоқ шифохонага олиб кетилаётган вақтда вафот этган.
Ҳудудда яна бир нечта одам жароҳатлангани айтилмоқда. Россия расмийлари воқеа учун Украинани айблади. Киев дастлаб бу қурбон бўйича алоҳида изоҳ бермади.
Москва аэропортларида чекловлар жорий қилинди
Дронлар ҳужуми ортидан Россия авиация идоралари Москвага хизмат кўрсатувчи аэропортларда вақтинчалик чекловлар киритди.
«Росавиация» маълумотига кўра, пойтахтнинг тўртта йирик халқаро аэропортидан учтаси тунда рейсларни қабул қилиш ва жўнатишни қисқа муддатга тўхтатди.
Сўнгги ойларда Москвага йўналтирилган дронлар сони ошгани сабабли аэропортларни вақтинча ёпиш ҳолатлари тез-тез такрорланмоқда. Бундай чекловлар юзлаб рейсларнинг кечикиши ёки бошқа аэропортларга йўналтирилишига олиб келяпти.
Спутник алоқа маркази нишонга олинган
Украина томони ҳужум давомида Москва шимолидаги Дубна шаҳрида жойлашган космик алоқа марказига зарба берилганини маълум қилди.
Украина президенти Володимир Зеленский мазкур объект Россиянинг ҳарбий операцияларида қўлланиладиган сунъий йўлдош алоқаларини мувофиқлаштиришда иштирок этишини таъкидлади.
Россия расмийлари объектга етказилган зарар кўламини очиқламади. Москва вилояти маъмурияти ҳудуддаги маъмурий бинолардан бири шикастланганини маълум қилган.
Зеленский: «Уруш ҳақиқати Россияга қайтмоқда»
Володимир Зеленский ҳужумдан олдинги мурожаатида Украинанинг узоқ масофали зарбалари «уруш ҳақиқатини Россиянинг ўзига қайтараётганини» айтди.
Унинг таъкидлашича, Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводлари, насос станциялари, ёқилғи омборлари ва экспорт портларига берилаётган зарбалар мамлакатнинг урушни молиялаштириш имкониятларини чеклашга қаратилган.
«Биз тажовузкор давлат урушни қаердадир узоқда ушлаб тура олмаслиги учун Украинага керакли натижаларни таъминлаяпмиз», — деди Зеленский.
Украина президенти бундай операцияларни «узоқ масофали санкциялар» деб атаб, уларнинг асосий мақсади Россияни урушни тугатишга мажбурлаш эканини таъкидлаб келмоқда.
Россияда ёқилғи муаммоси кучаймоқда
Украина сўнгги вақтларда Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводлари ва ёқилғи инфратузилмасига зарбаларини кескин оширди.
Ушбу ҳужумлар айрим ҳудудларда бензин ва дизель ёқилғиси тақчиллиги, ёқилғи қуйиш шохобчаларида навбатлар ҳамда етказиб беришда узилишларга сабаб бўлмоқда.
Москвадаги йирик нефтни қайта ишлаш заводи июнь ойида бир неча марта дронлар ҳужумига учради. Reuters манбаларига кўра, жиддий зарар кўрган корхонанинг тўлиқ ишлаб чиқаришни тиклаши учун камида ярим йил талаб қилиниши мумкин.
Қримда ҳам электр энергияси ва ёқилғи таъминоти билан боғлиқ муаммолар кузатилмоқда. Айрим ҳудудларда жамоат транспорти ҳаракати чекланган, кўча ёритгичлари камайтирилган ва ёқилғи савдосига вақтинча тартиблар жорий қилинган.
Фронтда оғир жанглар давом этмоқда
Россия қўшинлари Украина шарқида, айниқса Донецк вилоятида олдинга силжишга ҳаракат қилмоқда. Москва минтақанинг қолган қисмларини ҳам эгаллашни асосий ҳарбий мақсадларидан бири сифатида кўрмоқда.
Бироқ фронт чизиғида дронлардан кенг фойдаланилиши ҳар икки томоннинг ҳаракатини қийинлаштирган. Россия кучлари айрим йўналишларда секин силжиётган бўлса-да, катта ҳудудларни тезлик билан эгаллаш имконига эга бўлмаяпти.
Шу билан бирга, Украина ўз дронларининг парвоз масофаси, юк кўтариш қуввати ва аниқлигини оширди. Бу Киевга Россия ичкарисидаги йирик объектларга кўпроқ қурилмалар билан зарба бериш имконини яратмоқда.
Путин Донбасс бўйича режасидан қайтмаслигини айтди
Россия президенти Владимир Путин Украина томонидан амалга оширилаётган дрон ҳужумлари Москва режаларини ўзгартирмаслигини билдирди.
У Россия давлат телеканалига берган интервьюсида Донбасс ва ўзи «Новороссия» деб атаётган ҳудудларни тўлиқ эгаллаш мақсадидан воз кечмаслигини таъкидлади.
Путин Украина зарбалари Россия инфратузилмасига муаммолар туғдираётганини ва айрим жойларда ёқилғи тақчиллиги кузатилаётганини тан олди. Бироқ у Россиянинг Украина ҳудудига бераётган зарбалари анча кучли ва ҳалокатли эканини даъво қилди.
Россия ҳам Украина шаҳарларига ракета ва дронлар билан мунтазам зарбалар бериб келмоқда. Ҳар икки томон тинч аҳолини атайлаб нишонга олаётганини рад этади, аммо уруш давомида ҳар икки мамлакатда ҳам кўплаб фуқаролар ҳалок бўлмоқда.
30 июндаги ҳужум Украина дронларининг Россия ҳудудига етиб бориш кўлами янада кенгайганини кўрсатди. Бироқ қурилмаларнинг аниқ сони, уриб туширилган дронлар улуши ва нишонларга етказилган зарар ҳақидаги маълумотлар уруш шароитида мустақил равишда текширилиши қийинлигича қолмоқда.
…