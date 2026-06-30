Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди

·0·Дунё
Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилди

Москвага 18 июндаги дрон ҳужуми оқибатлари / Фото: AFP

30 июнга ўтар кечаси Украина Россия ҳудудлари ва Москва томонидан назорат қилинаётган Қримга навбатдаги йирик дрон ҳужумини амалга оширди. Россия Мудофаа вазирлиги мамлакат ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари тун давомида жами 419 та учувчисиз қурилмани уриб туширганини маълум қилди.

Россия расмийларининг баёнотига кўра, дронларнинг 60 дан ортиғи Москва ва унинг атрофига йўналтирилган. Ҳужум оқибатида Москва вилоятида олти ойлик чақалоқ ҳалок бўлгани хабар қилинди. Украина томони эса зарбалар асосан Россиянинг ҳарбий, энергетика ва алоқа инфратузилмаларига қаратилганини билдирди.

Москва атрофида ўнлаб дронлар уриб туширилди

Москва мери Сергей Собянин ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари пойтахтга яқинлашаётган 60 дан ортиқ дронни йўқ қилганини маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, фавқулодда хизматлар дрон парчалари тушган ҳудудларда иш олиб борган. Москва шаҳрининг ўзида қурбонлар ёки жиддий вайронагарчиликлар ҳақида маълумот берилмади.

Россия Мудофаа вазирлиги умумий ҳисобда Россия ҳудудлари ва Қрим устида 419 та дрон уриб туширилганини даъво қилди. Мазкур рақамлар ҳозирча мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланган эмас.

Москва вилоятида чақалоқ ҳалок бўлди

Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёвнинг маълум қилишича, пойтахтдан қарийб 96 километр жануби-шарқда жойлашган Егоревск шаҳрида дрон парчалари хусусий уй устига қулаган.

Ҳодиса оқибатида бинода ёнғин келиб чиққан. Қутқарувчилар уйдаги одамларни ташқарига олиб чиққан, бироқ олти ойлик чақалоқ шифохонага олиб кетилаётган вақтда вафот этган.

Ҳудудда яна бир нечта одам жароҳатлангани айтилмоқда. Россия расмийлари воқеа учун Украинани айблади. Киев дастлаб бу қурбон бўйича алоҳида изоҳ бермади.

Москва аэропортларида чекловлар жорий қилинди

Дронлар ҳужуми ортидан Россия авиация идоралари Москвага хизмат кўрсатувчи аэропортларда вақтинчалик чекловлар киритди.

«Росавиация» маълумотига кўра, пойтахтнинг тўртта йирик халқаро аэропортидан учтаси тунда рейсларни қабул қилиш ва жўнатишни қисқа муддатга тўхтатди.

Сўнгги ойларда Москвага йўналтирилган дронлар сони ошгани сабабли аэропортларни вақтинча ёпиш ҳолатлари тез-тез такрорланмоқда. Бундай чекловлар юзлаб рейсларнинг кечикиши ёки бошқа аэропортларга йўналтирилишига олиб келяпти.

Спутник алоқа маркази нишонга олинган

Украина томони ҳужум давомида Москва шимолидаги Дубна шаҳрида жойлашган космик алоқа марказига зарба берилганини маълум қилди.

Украина президенти Володимир Зеленский мазкур объект Россиянинг ҳарбий операцияларида қўлланиладиган сунъий йўлдош алоқаларини мувофиқлаштиришда иштирок этишини таъкидлади.

Россия расмийлари объектга етказилган зарар кўламини очиқламади. Москва вилояти маъмурияти ҳудуддаги маъмурий бинолардан бири шикастланганини маълум қилган.

Зеленский: «Уруш ҳақиқати Россияга қайтмоқда»

Володимир Зеленский ҳужумдан олдинги мурожаатида Украинанинг узоқ масофали зарбалари «уруш ҳақиқатини Россиянинг ўзига қайтараётганини» айтди.

Унинг таъкидлашича, Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводлари, насос станциялари, ёқилғи омборлари ва экспорт портларига берилаётган зарбалар мамлакатнинг урушни молиялаштириш имкониятларини чеклашга қаратилган.

«Биз тажовузкор давлат урушни қаердадир узоқда ушлаб тура олмаслиги учун Украинага керакли натижаларни таъминлаяпмиз», — деди Зеленский.

Украина президенти бундай операцияларни «узоқ масофали санкциялар» деб атаб, уларнинг асосий мақсади Россияни урушни тугатишга мажбурлаш эканини таъкидлаб келмоқда.

Россияда ёқилғи муаммоси кучаймоқда

Украина сўнгги вақтларда Россиянинг нефтни қайта ишлаш заводлари ва ёқилғи инфратузилмасига зарбаларини кескин оширди.

Ушбу ҳужумлар айрим ҳудудларда бензин ва дизель ёқилғиси тақчиллиги, ёқилғи қуйиш шохобчаларида навбатлар ҳамда етказиб беришда узилишларга сабаб бўлмоқда.

Москвадаги йирик нефтни қайта ишлаш заводи июнь ойида бир неча марта дронлар ҳужумига учради. Reuters манбаларига кўра, жиддий зарар кўрган корхонанинг тўлиқ ишлаб чиқаришни тиклаши учун камида ярим йил талаб қилиниши мумкин.

Қримда ҳам электр энергияси ва ёқилғи таъминоти билан боғлиқ муаммолар кузатилмоқда. Айрим ҳудудларда жамоат транспорти ҳаракати чекланган, кўча ёритгичлари камайтирилган ва ёқилғи савдосига вақтинча тартиблар жорий қилинган.

Фронтда оғир жанглар давом этмоқда

Россия қўшинлари Украина шарқида, айниқса Донецк вилоятида олдинга силжишга ҳаракат қилмоқда. Москва минтақанинг қолган қисмларини ҳам эгаллашни асосий ҳарбий мақсадларидан бири сифатида кўрмоқда.

Бироқ фронт чизиғида дронлардан кенг фойдаланилиши ҳар икки томоннинг ҳаракатини қийинлаштирган. Россия кучлари айрим йўналишларда секин силжиётган бўлса-да, катта ҳудудларни тезлик билан эгаллаш имконига эга бўлмаяпти.

Шу билан бирга, Украина ўз дронларининг парвоз масофаси, юк кўтариш қуввати ва аниқлигини оширди. Бу Киевга Россия ичкарисидаги йирик объектларга кўпроқ қурилмалар билан зарба бериш имконини яратмоқда.

Путин Донбасс бўйича режасидан қайтмаслигини айтди

Россия президенти Владимир Путин Украина томонидан амалга оширилаётган дрон ҳужумлари Москва режаларини ўзгартирмаслигини билдирди.

У Россия давлат телеканалига берган интервьюсида Донбасс ва ўзи «Новороссия» деб атаётган ҳудудларни тўлиқ эгаллаш мақсадидан воз кечмаслигини таъкидлади.

Путин Украина зарбалари Россия инфратузилмасига муаммолар туғдираётганини ва айрим жойларда ёқилғи тақчиллиги кузатилаётганини тан олди. Бироқ у Россиянинг Украина ҳудудига бераётган зарбалари анча кучли ва ҳалокатли эканини даъво қилди.

Россия ҳам Украина шаҳарларига ракета ва дронлар билан мунтазам зарбалар бериб келмоқда. Ҳар икки томон тинч аҳолини атайлаб нишонга олаётганини рад этади, аммо уруш давомида ҳар икки мамлакатда ҳам кўплаб фуқаролар ҳалок бўлмоқда.

30 июндаги ҳужум Украина дронларининг Россия ҳудудига етиб бориш кўлами янада кенгайганини кўрсатди. Бироқ қурилмаларнинг аниқ сони, уриб туширилган дронлар улуши ва нишонларга етказилган зарар ҳақидаги маълумотлар уруш шароитида мустақил равишда текширилиши қийинлигича қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиАҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиБугун, 22:31Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиФирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиБугун, 17:46Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинДубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинБугун, 15:12Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиБугун, 13:15Хитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиХитойлик миллиардер АҚШда 30 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиндиБугун, 13:001 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқда1 тонналик денгиз фили 5 йилдан бери барчани ҳайратга солмоқдаБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди