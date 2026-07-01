ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Норвегия ва Кот-д’Ивуар миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Кескин ва курашларга бой кечган учрашувда скандинавияликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
Норвегия сафида Антонио Нуса ва Эрлинг Ҳоланд гол урган бўлса, Африка жамоасининг ягона голига Диалло муаллифлик қилди.
Нуса биринчи бўлиб ҳисобни очди
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ҳар икки жамоа эҳтиёткор ҳаракат қилди. Кот-д’Ивуар жисмоний куч ва тезкор ҳужумларга таянган бўлса, Норвегия тўп назорати ва позицион ўйин орқали рақиб ҳимоясини очишга уринди.
39-дақиқада европаликлар ўз имкониятидан унумли фойдаланди. Антонио Нуса аниқ зарба билан ҳисобни очиб, Норвегияни олдинга олиб чиқди.
Биринчи бўлим скандинавияликларнинг минимал устунлиги билан якунланди.
Диалло ўйинга интрига қайтарди
Иккинчи бўлимда Кот-д’Ивуар ҳужумда фаолликни оширди. Африка жамоаси босимни кучайтириб, рақиб жарима майдончаси атрофида бир қатор хавфли вазиятлар яратди.
74-дақиқада захирадан майдонга тушган Диалло ҳисобни тенглаштирди. Унинг голидан сўнг баҳс янада қизиқ тус олди ва учрашув тақдири сўнгги дақиқаларгача очиқ қолди.
Ҳоланд ҳал қилувчи голни урди
Норвегия жамоаси тенглаштирилган ҳисобдан кейин ҳам ҳужум қилишдан тўхтамади. 86-дақиқада скандинавияликлар етакчиси Эрлинг Ҳоланд ўз сўзини айтди.
Ҳужумчи муҳим вазиятда совуққон ҳаракат қилиб, жамоасига ғалаба келтирган голни урди. Қолган вақтда Кот-д’Ивуар ҳисобни яна тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо Норвегия ҳимояси устунликни сақлаб қолди.
Кейинги рақиб — Бразилия
Шу тариқа, Норвегия миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олди. Энди скандинавияликлар навбатдаги босқичда турнир фаворитларидан бири Бразилия терма жамоаси билан беллашади.
Бу учрашув Норвегия учун анча жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Ҳоланд, Эдегор ва Нуса каби етакчилар Бразилияга қарши баҳсда ҳам жамоанинг асосий умиди бўлиб қолади.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Кот-д’Ивуар — Норвегия 1:2
Голлар: Диалло, 74 — Нуса, 39, Ҳоланд, 86.
Кот-д’Ивуар: Фофана, Конан, Коссуну, Дуе, Агбаду, Кессие, Сангаре, Улай, Бонни, Диоманде, Пепе.
Норвегия: Нюланд, Аер, Волфе, Педерсен, Ҳеггем, Берг, Берге, Эдегор, Сёрлот, Ҳоланд, Нуса.
Норвегия муҳим ўйинда характер кўрсатди. Энди эса олдинда Бразилия — хато кечирмайдиган рақиб.
…