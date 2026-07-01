ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқди

2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Норвегия ва Кот-д’Ивуар миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Кескин ва курашларга бой кечган учрашувда скандинавияликлар 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.

Норвегия сафида Антонио Нуса ва Эрлинг Ҳоланд гол урган бўлса, Африка жамоасининг ягона голига Диалло муаллифлик қилди.

Нуса биринчи бўлиб ҳисобни очди

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ҳар икки жамоа эҳтиёткор ҳаракат қилди. Кот-д’Ивуар жисмоний куч ва тезкор ҳужумларга таянган бўлса, Норвегия тўп назорати ва позицион ўйин орқали рақиб ҳимоясини очишга уринди.

39-дақиқада европаликлар ўз имкониятидан унумли фойдаланди. Антонио Нуса аниқ зарба билан ҳисобни очиб, Норвегияни олдинга олиб чиқди.

Биринчи бўлим скандинавияликларнинг минимал устунлиги билан якунланди.

Диалло ўйинга интрига қайтарди

Иккинчи бўлимда Кот-д’Ивуар ҳужумда фаолликни оширди. Африка жамоаси босимни кучайтириб, рақиб жарима майдончаси атрофида бир қатор хавфли вазиятлар яратди.

74-дақиқада захирадан майдонга тушган Диалло ҳисобни тенглаштирди. Унинг голидан сўнг баҳс янада қизиқ тус олди ва учрашув тақдири сўнгги дақиқаларгача очиқ қолди.

Ҳоланд ҳал қилувчи голни урди

Норвегия жамоаси тенглаштирилган ҳисобдан кейин ҳам ҳужум қилишдан тўхтамади. 86-дақиқада скандинавияликлар етакчиси Эрлинг Ҳоланд ўз сўзини айтди.

Ҳужумчи муҳим вазиятда совуққон ҳаракат қилиб, жамоасига ғалаба келтирган голни урди. Қолган вақтда Кот-д’Ивуар ҳисобни яна тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо Норвегия ҳимояси устунликни сақлаб қолди.

Кейинги рақиб — Бразилия

Шу тариқа, Норвегия миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўл олди. Энди скандинавияликлар навбатдаги босқичда турнир фаворитларидан бири Бразилия терма жамоаси билан беллашади.

Бу учрашув Норвегия учун анча жиддий синов бўлиши кутилмоқда. Ҳоланд, Эдегор ва Нуса каби етакчилар Бразилияга қарши баҳсда ҳам жамоанинг асосий умиди бўлиб қолади.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Кот-д’Ивуар — Норвегия 1:2

Голлар: Диалло, 74 — Нуса, 39, Ҳоланд, 86.

Кот-д’Ивуар: Фофана, Конан, Коссуну, Дуе, Агбаду, Кессие, Сангаре, Улай, Бонни, Диоманде, Пепе.

Норвегия: Нюланд, Аер, Волфе, Педерсен, Ҳеггем, Берг, Берге, Эдегор, Сёрлот, Ҳоланд, Нуса.

Норвегия муҳим ўйинда характер кўрсатди. Энди эса олдинда Бразилия — хато кечирмайдиган рақиб.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиUEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиКеча, 23:55Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиШомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиКеча, 23:55Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиТоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиКеча, 23:14Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиЭндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиКеча, 22:40Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаКеча, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди