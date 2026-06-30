БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этди

·0·Техно
БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этди

Смартфонлар бозорида сенсорли экранлар ҳукмронлик қилаётган бир пайтда, жисмоний клавиатурага содиқ қолган фойдаланувчилар учун янги умид пайдо бўлди. Clickс Течнологй стартапи ўзининг БлаккБеррй қурилмаларидан илҳомланган Clickс Коммуникатор смартфонининг янги видео-шарҳини тақдим этди. Ушбу қурилма нафақат носталгия ихлосмандлари, балки матн билан кўп ишлайдиган мутахассислар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илк бор жорий йилнинг январ ойида Лас-Вегасда ўтказилган СEС кўргазмасида намойиш этилган Clickс Коммуникатор, асосан электрон почта ва хабарлар билан фаол ишловчи фойдаланувчиларга қулайлик яратишни кўзлайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, қурилма 499 доллар нархида баҳоланмоқда ва у замонавий технологияларни классик тугмачали интерфейс билан уйғунлаштиради.

Ўзига хос техник хусусиятлар ва инновациялар

Clickс Коммуникатор шунчаки эски БлаккБеррй нусхаси эмас, балки бир қатор ўзига хос инновацияларни ҳам ўз ичига олган. Қурилманинг ён томонида жойлашган "Signal Light" функцияси фойдаланувчиларга маълум бир контактлар ёки иловалардан келган хабарларни турли ранглар ва ёруғлик сигналлари орқали билиб олиш имконини беради. Бу эса экранга тиниmsиз қарамасдан, муҳим билдиришномаларни ўтказиб юбормасликка ёрдам беради.

Қурилманинг техник имкониятлари ҳам замонавий фойдаланувчи эҳтиёжларига мослаштирилган. Унда 3,5 мм қулоқчин уяси, жисмоний СИМ-карта уяси (эСИМ билан бирга), 2 TB гача кенгайтирилиши мумкин бўлган микроСД хотира картаси уяси ва парвоз режимини ёқиш учун махсус механик тугма мавжуд. Шунингдек, фойдаланувчилар смартфоннинг орқа панелини ўз дидларига кўра алмаштиришлари мумкин.

Рақамли детокс ва дастурий таъминот

Бугунги кунда кўплаб фойдаланувчилар ижтимоий тармоқлар ва ўйинларга бўлган қарамликдан қутулишга ҳаракат қилмоқда. Clickс Коммуникатор айнан шу тоифа одамлар учун ҳам қулай танлов бўлиши мумкин. Қурилма Android операцион тизимида ишласа-да, компания Ниагара Лаунчер билан ҳамкорликда минималистик интерфейсни тақдим этган. Бу эса диққатни чалғитувчи омилларни камайтириб, асосий иш қуролларига эътибор қаратиш имконини беради.

Янги эълон қилинган видеода компания қурилманинг ишлаб чиқаришдан олдинги аппарат қисми ва ички дастурий таъминотини намойиш этди. Экспертларнинг таъкидлашича, тугмачаларнинг босилиши етарлича сезиларли (кликкй) бўлиб, БлаккБеррй фойдаланувчиларига таниш бўлган ҳиссиётни беради. Ишлаб чиқувчилар ҳозирда тезкор ёзишни хуш кўрувчилар учун тугмачаларнинг босилиш босимини янада оптималлаштириш устида ишламоқда.

Clickс Коммуникатор смартфонларини жорий йилнинг тўртинчи чорагидан бошлаб харидорларга етказиб бериш режалаштирилган. Келгуси видеоларда компания қурилманинг бошқа ўзига хос жиҳатлари, жумладан, Промпт Кей, Мессаге Ҳуб ва сенсорли клавиатура имкониятлари ҳақида батафсил маълумот беришни вада қилмоқда.

ClickсБлаккБеррйСмартфонТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаЕвропа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаКеча, 23:22Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиКеча, 22:59Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиСмартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди