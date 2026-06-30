БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этди
Смартфонлар бозорида сенсорли экранлар ҳукмронлик қилаётган бир пайтда, жисмоний клавиатурага содиқ қолган фойдаланувчилар учун янги умид пайдо бўлди. Clickс Течнологй стартапи ўзининг БлаккБеррй қурилмаларидан илҳомланган Clickс Коммуникатор смартфонининг янги видео-шарҳини тақдим этди. Ушбу қурилма нафақат носталгия ихлосмандлари, балки матн билан кўп ишлайдиган мутахассислар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Илк бор жорий йилнинг январ ойида Лас-Вегасда ўтказилган СEС кўргазмасида намойиш этилган Clickс Коммуникатор, асосан электрон почта ва хабарлар билан фаол ишловчи фойдаланувчиларга қулайлик яратишни кўзлайди. TechCrunch нашри хабарига кўра, қурилма 499 доллар нархида баҳоланмоқда ва у замонавий технологияларни классик тугмачали интерфейс билан уйғунлаштиради.
Ўзига хос техник хусусиятлар ва инновацияларClickс Коммуникатор шунчаки эски БлаккБеррй нусхаси эмас, балки бир қатор ўзига хос инновацияларни ҳам ўз ичига олган. Қурилманинг ён томонида жойлашган "Signal Light" функцияси фойдаланувчиларга маълум бир контактлар ёки иловалардан келган хабарларни турли ранглар ва ёруғлик сигналлари орқали билиб олиш имконини беради. Бу эса экранга тиниmsиз қарамасдан, муҳим билдиришномаларни ўтказиб юбормасликка ёрдам беради.
Қурилманинг техник имкониятлари ҳам замонавий фойдаланувчи эҳтиёжларига мослаштирилган. Унда 3,5 мм қулоқчин уяси, жисмоний СИМ-карта уяси (эСИМ билан бирга), 2 TB гача кенгайтирилиши мумкин бўлган микроСД хотира картаси уяси ва парвоз режимини ёқиш учун махсус механик тугма мавжуд. Шунингдек, фойдаланувчилар смартфоннинг орқа панелини ўз дидларига кўра алмаштиришлари мумкин.
Рақамли детокс ва дастурий таъминотБугунги кунда кўплаб фойдаланувчилар ижтимоий тармоқлар ва ўйинларга бўлган қарамликдан қутулишга ҳаракат қилмоқда. Clickс Коммуникатор айнан шу тоифа одамлар учун ҳам қулай танлов бўлиши мумкин. Қурилма Android операцион тизимида ишласа-да, компания Ниагара Лаунчер билан ҳамкорликда минималистик интерфейсни тақдим этган. Бу эса диққатни чалғитувчи омилларни камайтириб, асосий иш қуролларига эътибор қаратиш имконини беради.
Янги эълон қилинган видеода компания қурилманинг ишлаб чиқаришдан олдинги аппарат қисми ва ички дастурий таъминотини намойиш этди. Экспертларнинг таъкидлашича, тугмачаларнинг босилиши етарлича сезиларли (кликкй) бўлиб, БлаккБеррй фойдаланувчиларига таниш бўлган ҳиссиётни беради. Ишлаб чиқувчилар ҳозирда тезкор ёзишни хуш кўрувчилар учун тугмачаларнинг босилиш босимини янада оптималлаштириш устида ишламоқда.
Clickс Коммуникатор смартфонларини жорий йилнинг тўртинчи чорагидан бошлаб харидорларга етказиб бериш режалаштирилган. Келгуси видеоларда компания қурилманинг бошқа ўзига хос жиҳатлари, жумладан, Промпт Кей, Мессаге Ҳуб ва сенсорли клавиатура имкониятлари ҳақида батафсил маълумот беришни вада қилмоқда.
…