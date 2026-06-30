NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айланди
Сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига қарши курашаётган Etched стартапи ўзининг янги муваффақиятлари ҳақида ҳисобот берди. Компания TSMC томонидан ишлаб чиқарилган илк чиплар муваффақиятли синовдан ўтганини ва аллақачон 1 миллиард долларлик буюртмалар портфелини шакллантирганини маълум қилди. Бу кўрсаткич ёш компаниянинг технологик салоҳияти инвесторлар ва йирик мижозлар томонидан юқори баҳоланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Etched ўз маҳсулотларини “фронтиер инференсе клустерс” деб атамоқда. Бу шунчаки чиплар эмас, балки махсус сервер рафлари ва дастурий таъминотни ўз ичига олган яхлит тизимлардир. Компания ушбу тизимлар ёрдамида сунъий интеллект моделларининг жавоб қайтариш жараёнини (инференсе) рақобатчиларга қараганда тезроқ, арзонроқ ва энергия жиҳатидан самаралироқ амалга оширишни вада қилмоқда. Ҳозирда ушбу тизимлар илк мижозлар томонидан синовдан ўтказилмоқда.
Инференсе жараёнидаги инқилобий ёндашувСунъий интеллект соҳасида “инференсе” — бу фойдаланувчи сўров юборганидан кейин моделнинг жавоб шакллантириш жараёнидир. Ҳозирда бу жараён сунъий интеллект компаниялари учун энг катта харажат ва техник тўсиқ бўлиб қолмоқда. Etched айнан шу муаммони ҳал қилишга эътибор қаратгани сабабли ҳам бозорда катта қизиқиш уйғотди. Стартап асосчилари Гевин Uberти ва Роберт Вачен Ҳарвард университетини тарк этиб, ушбу лойиҳага асос солишган.
Компания декабрь ойида эълон қилинмаган 500 миллион долларлик инвестиция раундини якунлаган ва унинг бозор қиймати 5 миллиард долларга етган. Бугунги кунга қадар жалб қилинган умумий маблағ миқдори эса 800 миллион долларни ташкил этмоқда. Бу NVIDIA каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бозорда янги ўйинчилар учун жуда катта молиявий ишонч белгисидир.
Машҳур инвесторлар ва бозор конъюнктурасиEtched инвесторлари рўйхати ҳам диққатга сазовордир. Улар орасида Андреж Карпатй, Джеффрей Ҳинтон ва Феи-Феи Ли каби сунъий интеллект олами “дарғалари”, шунингдек, миллиардерлар Станлей Друккенмиллер ва Петер Тиел бор. Қизиғи шундаки, 2023-йилда компания инвесторларни жалб қилишда қийналган ва ҳатто банкротлик ёқасига келиб қолган эди. Ўшанда инвесторлар махсус чиплардан кўра универсал график процессорларга (GPU) кўпроқ ишонишган.
Ҳозирда вазият бутунлай ўзгарган. TechCrunch маълумотига кўра, сунъий интеллект чиплари ишлаб чиқарувчи бошқа компаниялар ҳам катта қизиқиш марказида. Масалан, Cerebras компанияси биржада муваффақиятли дебют қилди, Groq эса яқинда 650 миллион доллар инвестиция жалб этди. Ҳатто Amazon, Google ва Microsoft каби технологик гигантлар ўзларининг шахсий чипларини ишлаб чиқишга киришган.
OpenAI ҳам Броадком билан ҳамкорликда ўзининг биринчи махсус чипини эълон қилгани соҳадаги рақобат нақадар кескинлашганини кўрсатади. Etched каби стартапларнинг муваффақияти келажакда сунъий интеллект инфратузилмаси янада ихтисослашган ва самарали бўлишидан далолат беради.
…