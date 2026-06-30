NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айланди

·29·Техно
NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айланди

Сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига қарши курашаётган Etched стартапи ўзининг янги муваффақиятлари ҳақида ҳисобот берди. Компания TSMC томонидан ишлаб чиқарилган илк чиплар муваффақиятли синовдан ўтганини ва аллақачон 1 миллиард долларлик буюртмалар портфелини шакллантирганини маълум қилди. Бу кўрсаткич ёш компаниянинг технологик салоҳияти инвесторлар ва йирик мижозлар томонидан юқори баҳоланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Etched ўз маҳсулотларини “фронтиер инференсе клустерс” деб атамоқда. Бу шунчаки чиплар эмас, балки махсус сервер рафлари ва дастурий таъминотни ўз ичига олган яхлит тизимлардир. Компания ушбу тизимлар ёрдамида сунъий интеллект моделларининг жавоб қайтариш жараёнини (инференсе) рақобатчиларга қараганда тезроқ, арзонроқ ва энергия жиҳатидан самаралироқ амалга оширишни вада қилмоқда. Ҳозирда ушбу тизимлар илк мижозлар томонидан синовдан ўтказилмоқда.

Инференсе жараёнидаги инқилобий ёндашув

Сунъий интеллект соҳасида “инференсе” — бу фойдаланувчи сўров юборганидан кейин моделнинг жавоб шакллантириш жараёнидир. Ҳозирда бу жараён сунъий интеллект компаниялари учун энг катта харажат ва техник тўсиқ бўлиб қолмоқда. Etched айнан шу муаммони ҳал қилишга эътибор қаратгани сабабли ҳам бозорда катта қизиқиш уйғотди. Стартап асосчилари Гевин Uberти ва Роберт Вачен Ҳарвард университетини тарк этиб, ушбу лойиҳага асос солишган.

Компания декабрь ойида эълон қилинмаган 500 миллион долларлик инвестиция раундини якунлаган ва унинг бозор қиймати 5 миллиард долларга етган. Бугунги кунга қадар жалб қилинган умумий маблағ миқдори эса 800 миллион долларни ташкил этмоқда. Бу NVIDIA каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бозорда янги ўйинчилар учун жуда катта молиявий ишонч белгисидир.

Машҳур инвесторлар ва бозор конъюнктураси

Etched инвесторлари рўйхати ҳам диққатга сазовордир. Улар орасида Андреж Карпатй, Джеффрей Ҳинтон ва Феи-Феи Ли каби сунъий интеллект олами “дарғалари”, шунингдек, миллиардерлар Станлей Друккенмиллер ва Петер Тиел бор. Қизиғи шундаки, 2023-йилда компания инвесторларни жалб қилишда қийналган ва ҳатто банкротлик ёқасига келиб қолган эди. Ўшанда инвесторлар махсус чиплардан кўра универсал график процессорларга (GPU) кўпроқ ишонишган.

Ҳозирда вазият бутунлай ўзгарган. TechCrunch маълумотига кўра, сунъий интеллект чиплари ишлаб чиқарувчи бошқа компаниялар ҳам катта қизиқиш марказида. Масалан, Cerebras компанияси биржада муваффақиятли дебют қилди, Groq эса яқинда 650 миллион доллар инвестиция жалб этди. Ҳатто Amazon, Google ва Microsoft каби технологик гигантлар ўзларининг шахсий чипларини ишлаб чиқишга киришган.

OpenAI ҳам Броадком билан ҳамкорликда ўзининг биринчи махсус чипини эълон қилгани соҳадаги рақобат нақадар кескинлашганини кўрсатади. Etched каби стартапларнинг муваффақияти келажакда сунъий интеллект инфратузилмаси янада ихтисослашган ва самарали бўлишидан далолат беради.

EtchedNVIDIAСунний IntelлектЧипТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаЕвропа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаКеча, 23:22Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиКеча, 22:59Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиСмартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди