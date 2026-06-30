Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашди

·59·Техно
Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялардан бири бўлган Anthropic ўзининг янги Claude Соннет 5 моделини расман эълон қилди. Ушбу модел компаниянинг ўрта тоифадаги ишланмаси бўлишига қарамай, у ўзининг агентлик қобилиятлари ва мураккаб вазифаларни автоном бажариш даражаси билан кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар илгари фақат энг қиммат ва йирик моделларга хос бўлган функциялардан анча арзон нархларда фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Anthropic вакилларининг таъкидлашича, Claude Соннет 5 нафақат матн билан ишлайди, балки режалаштириш, браузер ва терминаллар каби воситалардан фойдаланиш ҳамда инсон аралашувисиз мураккаб топшириқларни бажариш салоҳиятига эга. Бу каби "агентлик" хусусиятлари бугунги кунда сунъий интеллект бозорида янги стандартга айланиб бормоқда. Мазкур йўналишда OpenAI ўзининг GPT-5.6 Сол, Google эса Gemini 3.5 Флаш моделлари билан рақобатга киришган.

Юқори самарадорлик ва тежамкорлик мувозанати

Claude Соннет 5 моделининг асосий устунлиги унинг нархи ва унумдорлиги ўртасидаги нисбатда кўринади. Anthropic берган маълумотларга кўра, янги модел ўзининг энг кучли ва қимматбаҳо салафи — Опус 4.8 даражасига яқин натижаларни кўрсатмоқда. Масалан, дастурий код ёзиш бўйича ўтказилган тестларда Соннет 5 63,2 фоизлик натижа қайд этган бўлса, энг юқори тоифадаги Опус 4.8 кўрсаткичи 69,2 фоизни ташкил этади.

Шуниси эътиборлики, билим билан ишлашга доир айрим бенчмаркларда Соннет 5 ҳатто Опус 4.8 моделидан ҳам ўзиб кетишга муваффақ бўлган. Бу эса дастурчилар ва бизнес вакиллари учун юқори сифатли сунъий интеллект хизматларидан фойдаланиш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Компания фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, нарх ва сифат мувозанатини сақлаш учун турли моделларни таклиф этмоқда.

Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, 31-августга қадар Claude Соннет 5 учун ҳар миллион кирувчи токен (инпут) 2 доллар, чиқувчи токен (оутпут) эса 10 доллар этиб белгиланган. Сентябр ойидан бошлаб кирувчи токенлар нархи 3 долларгача кўтарилади. Шундай бўлса-да, бу кўрсаткич OpenAI ва Google компанияларининг кўплаб профессионал моделларидан арзонроқдир.

Мустақил қарор қабул қилиш қобилияти

Янги моделнинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг ўз ишини текшириш хусусиятидир. Тест синовларида қатнашган мутахассисларнинг сўзларига кўра, Claude Соннет 5 мураккаб вазифаларни бажаришда аввалги версиялар каби тўхтаб қолмайди, балки натижани мустақил равишда қайта кўриб чиқади ва хатоларини тузатади.

Ўзбекистондаги дастурчилар ва технология ихлосмандлари учун бу янгилик AI воситаларидан фойдаланишни янада оммалаштириши мумкин. Айниқса, стартаплар ва кичик бизнес лойиҳалари учун арзон, лекин кучли AI агентларидан фойдаланиш иш унумдорлигини оширишда муҳим омил бўлади. Бугундан бошлаб Claude Соннет 5 барча бепул ва Pro тарифдаги фойдаланувчилар учун асосий модел сифатида тақдим этилмоқда.

AnthropicClaude Соннет 5Сунъий IntelлектТехнологияAI Агент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаЕвропа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаКеча, 23:22Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиКеча, 22:59Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиСмартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди