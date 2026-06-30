Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи лабораториялардан бири бўлган Anthropic ўзининг янги Claude Соннет 5 моделини расман эълон қилди. Ушбу модел компаниянинг ўрта тоифадаги ишланмаси бўлишига қарамай, у ўзининг агентлик қобилиятлари ва мураккаб вазифаларни автоном бажариш даражаси билан кўпчиликни ҳайратда қолдирмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар илгари фақат энг қиммат ва йирик моделларга хос бўлган функциялардан анча арзон нархларда фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Anthropic вакилларининг таъкидлашича, Claude Соннет 5 нафақат матн билан ишлайди, балки режалаштириш, браузер ва терминаллар каби воситалардан фойдаланиш ҳамда инсон аралашувисиз мураккаб топшириқларни бажариш салоҳиятига эга. Бу каби "агентлик" хусусиятлари бугунги кунда сунъий интеллект бозорида янги стандартга айланиб бормоқда. Мазкур йўналишда OpenAI ўзининг GPT-5.6 Сол, Google эса Gemini 3.5 Флаш моделлари билан рақобатга киришган.
Юқори самарадорлик ва тежамкорлик мувозанатиClaude Соннет 5 моделининг асосий устунлиги унинг нархи ва унумдорлиги ўртасидаги нисбатда кўринади. Anthropic берган маълумотларга кўра, янги модел ўзининг энг кучли ва қимматбаҳо салафи — Опус 4.8 даражасига яқин натижаларни кўрсатмоқда. Масалан, дастурий код ёзиш бўйича ўтказилган тестларда Соннет 5 63,2 фоизлик натижа қайд этган бўлса, энг юқори тоифадаги Опус 4.8 кўрсаткичи 69,2 фоизни ташкил этади.
Шуниси эътиборлики, билим билан ишлашга доир айрим бенчмаркларда Соннет 5 ҳатто Опус 4.8 моделидан ҳам ўзиб кетишга муваффақ бўлган. Бу эса дастурчилар ва бизнес вакиллари учун юқори сифатли сунъий интеллект хизматларидан фойдаланиш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Компания фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, нарх ва сифат мувозанатини сақлаш учун турли моделларни таклиф этмоқда.
Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, 31-августга қадар Claude Соннет 5 учун ҳар миллион кирувчи токен (инпут) 2 доллар, чиқувчи токен (оутпут) эса 10 доллар этиб белгиланган. Сентябр ойидан бошлаб кирувчи токенлар нархи 3 долларгача кўтарилади. Шундай бўлса-да, бу кўрсаткич OpenAI ва Google компанияларининг кўплаб профессионал моделларидан арзонроқдир.
Мустақил қарор қабул қилиш қобилиятиЯнги моделнинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг ўз ишини текшириш хусусиятидир. Тест синовларида қатнашган мутахассисларнинг сўзларига кўра, Claude Соннет 5 мураккаб вазифаларни бажаришда аввалги версиялар каби тўхтаб қолмайди, балки натижани мустақил равишда қайта кўриб чиқади ва хатоларини тузатади.
Ўзбекистондаги дастурчилар ва технология ихлосмандлари учун бу янгилик AI воситаларидан фойдаланишни янада оммалаштириши мумкин. Айниқса, стартаплар ва кичик бизнес лойиҳалари учун арзон, лекин кучли AI агентларидан фойдаланиш иш унумдорлигини оширишда муҳим омил бўлади. Бугундан бошлаб Claude Соннет 5 барча бепул ва Pro тарифдаги фойдаланувчилар учун асосий модел сифатида тақдим этилмоқда.
…