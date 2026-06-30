Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилди

·1·Спорт
Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилди

Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига урган голи жаҳон чемпионатидаги энг чиройли гол сифатида эътироф этилди.

Тажрибали ҳужумчи баҳснинг 10-дақиқасида рақиб жарима майдонига узатилган тўпга биринчи бўлиб етиб борди. У жуда ўткир бурчак остида турганига қарамай, вазиятни юқори маҳорат билан якунлади.

Шомуродов дарвозабонни нозик зарба билан доғда қолдирди

Элдор Шомуродов тўпни куч билан тепиш ўрнига, рақиб дарвозабонининг ҳаракатини олдиндан сезди. Ҳужумчи тўпни “парашют” услубида посбон устидан ошириб, дарвоза тўрига йўллади.

Бу зарба нафақат ҳисобни очди, балки Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги энг ёрқин эпизодларидан бирига айланди.

ФИФА ушбу голга юқори баҳо бериб, уни аниқлик ва ижро маҳоратининг намунаси сифатида таърифлади.

«Сантиметригача аниқ ҳисобланган ва мукаммал ижро этилган бу гол Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги дебютининг энг ёрқин лаҳзаси бўлди», — дея баҳолади ФИФА.

Дунё юлдузларининг голлари ҳам ортда қолди

Шомуродовнинг голи мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Ўзбекистон сардорининг зарбаси якуний танловда Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби жаҳон футболи юлдузларининг голларидан ҳам устун келди.

Бу натижа Элдор Шомуродовнинг нафақат жамоа етакчиси, балки ҳал қилувчи вазиятларда юқори даражада ҳаракат қила оладиган ҳужумчи эканини яна бир бор кўрсатди.

Ўзбекистон дебютининг унутилмас лаҳзаси

Ўзбекистон миллий жамоаси учун жаҳон чемпионатидаги илк иштирок тарихий аҳамият касб этмоқда. Шомуродовнинг Конго ДРга қарши урган голи эса ушбу дебютнинг рамзий ва энг эсда қоларли воқеаларидан бири бўлиб қолди.

Сардорнинг нозик зарбаси ўзбек футболи мухлисларига катта қувонч бағишлади ва миллий жамоанинг жаҳон саҳнасидаги иштирокини янада ёрқинлаштирди.

Элдор Шомуродовнинг ушбу голи узоқ йиллар давомида Ўзбекистон футболи тарихидаги энг гўзал ва муҳим голлардан бири сифатида эслаб қолиниши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиТоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиБугун, 23:14Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиЭндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 23:14Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиБугун, 22:40Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаБугун, 22:39Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди