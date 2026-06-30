Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилди
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига урган голи жаҳон чемпионатидаги энг чиройли гол сифатида эътироф этилди.
Тажрибали ҳужумчи баҳснинг 10-дақиқасида рақиб жарима майдонига узатилган тўпга биринчи бўлиб етиб борди. У жуда ўткир бурчак остида турганига қарамай, вазиятни юқори маҳорат билан якунлади.
Шомуродов дарвозабонни нозик зарба билан доғда қолдирди
Элдор Шомуродов тўпни куч билан тепиш ўрнига, рақиб дарвозабонининг ҳаракатини олдиндан сезди. Ҳужумчи тўпни “парашют” услубида посбон устидан ошириб, дарвоза тўрига йўллади.
Бу зарба нафақат ҳисобни очди, балки Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги энг ёрқин эпизодларидан бирига айланди.
ФИФА ушбу голга юқори баҳо бериб, уни аниқлик ва ижро маҳоратининг намунаси сифатида таърифлади.
«Сантиметригача аниқ ҳисобланган ва мукаммал ижро этилган бу гол Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги дебютининг энг ёрқин лаҳзаси бўлди», — дея баҳолади ФИФА.
Дунё юлдузларининг голлари ҳам ортда қолди
Шомуродовнинг голи мухлислар ва мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Ўзбекистон сардорининг зарбаси якуний танловда Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби жаҳон футболи юлдузларининг голларидан ҳам устун келди.
Бу натижа Элдор Шомуродовнинг нафақат жамоа етакчиси, балки ҳал қилувчи вазиятларда юқори даражада ҳаракат қила оладиган ҳужумчи эканини яна бир бор кўрсатди.
Ўзбекистон дебютининг унутилмас лаҳзаси
Ўзбекистон миллий жамоаси учун жаҳон чемпионатидаги илк иштирок тарихий аҳамият касб этмоқда. Шомуродовнинг Конго ДРга қарши урган голи эса ушбу дебютнинг рамзий ва энг эсда қоларли воқеаларидан бири бўлиб қолди.
Сардорнинг нозик зарбаси ўзбек футболи мухлисларига катта қувонч бағишлади ва миллий жамоанинг жаҳон саҳнасидаги иштирокини янада ёрқинлаштирди.
Элдор Шомуродовнинг ушбу голи узоқ йиллар давомида Ўзбекистон футболи тарихидаги энг гўзал ва муҳим голлардан бири сифатида эслаб қолиниши шубҳасиз.
…