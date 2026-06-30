UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни бузди

·0·Спорт
UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни бузди

Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) молиявий барқарорлик қоидаларини бузган бир қатор етакчи клубларга нисбатан жиддий санкциялар эълон қилди. Англия Премер-лигасининг тўртта вакили — Челси, Нюкасл, Ноттингҳам Форест ва Астон Вилла клублари молиявий назорат органи (КФКБ) томонидан белгиланган лимитлардан ошиб кетгани учун йирик миқдорда жаримага тортилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

UEFA ҳисоботига кўра, ушбу жамоалар таркибни шакллантириш харажатлари бўйича ўрнатилган 70 фоизлик меъёрни бузганликда айбдор деб топилган. Бу қоида клубларнинг умумий даромадига нисбатан футболчилар маоши ва трансфер харажатлари улушини чеклашга қаратилган. Текширувлар 2025-йилги календар йили учун тақдим этилган молиявий ҳисоботлар асосида ўтказилди.

Нюкасл ва Ювентус учун махсус келишув

Энг оғир санкциялар Нюкасл ва Италиянинг Ювентус клубларига нисбатан қўлланди. Ушбу жамоалар UEFA билан уч йиллик махсус ҳисоб-китоб келишувига имзо чекишди. Нюкасл клуби "футбол даромадлари қоидаси"ни бузгани учун жами 10 миллион евро миқдорида жаримага тортилди. Шундан 7 миллион евроси шартли бўлиб, клуб келгуси йилларда молиявий интизомга риоя қилса, ушбу маблағни тўламаслиги мумкин.

Клублар 2028-29 йилги мавсумга қадар ўз молиявий ҳолатини тўлиқ тартибга солишлари шарт. Бу муддат ичида улар UEFA назорати остида бўлади ва ҳар йили ўз кўрсаткичларини яхшилаб боришлари талаб этилади. Акс ҳолда, жамоалар Еврокубоклардан четлатилиш хавфи остида қолади.

Астон Вилла ва Челси ҳолати

Астон Вилла клуби энг катта молиявий йўқотишга учради — бирмингемликлар жами 22,5 миллион евро миқдорида жарима тўлайдиган бўлди. Шунингдек, ушбу клуб ва Франциянинг Страсбоург жамоасига нисбатан UEFA мусобақалари учун янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича чекловлар жорий этилди. Бу Астон Вилла учун жиддий зарба бўлиши мумкин, чунки жамоа айни дамда Чемпионлар лигасида иштирок этмоқда.

Челси клуби эса нисбатан камроқ — 3 миллион евро миқдоридаги жарима билан қутулди. UEFA мутахассислари Лондон клуби ва Астон Вилла сўнгги ҳисоботларда ижобий динамика кўрсатаётганини қайд этишган. Шу сабабли, уларнинг жарималарининг бир қисми шартли этиб белгиланди ва клублар 2026-йилга қадар харажатларни қисқартиришда давом этса, жазо чоралари юmsҳатилади.

Умуман олганда, UEFA томонидан жазоланган клублар рўйхати анча кенг:

  • Астон Вилла, Челси, Нюкасл, Ноттингҳам Форест (Англия)
  • ОГК Нисе, РК Страсбоург (Франция)
  • AEK Атенс (Греция)
  • АКФ Фиорентина (Италия)
  • Fenerbahce СК (Туркия)
Ушбу санкциялар Европа футболида молиявий "фейр-плей" тизими янада қатъийлашаётганидан далолат беради. Эндиликда клублар нафақат трансфер бозорида фаол бўлиши, балки ўз даромадлари ва харажатлари ўртасидаги балансни қатъий назорат қилишлари шарт. Акс ҳолда, ҳатто энг бой клублар ҳам халқаро майдондаги иштирокидан маҳрум бўлиши мумкин.

UEFAЧелсеаНевкастлеФутболСанкция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиШомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиКеча, 23:55Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиТоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиКеча, 23:14Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиЭндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиКеча, 23:14Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиКеча, 22:40Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаКеча, 22:39Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоКеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди