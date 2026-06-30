UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни бузди
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) молиявий барқарорлик қоидаларини бузган бир қатор етакчи клубларга нисбатан жиддий санкциялар эълон қилди. Англия Премер-лигасининг тўртта вакили — Челси, Нюкасл, Ноттингҳам Форест ва Астон Вилла клублари молиявий назорат органи (КФКБ) томонидан белгиланган лимитлардан ошиб кетгани учун йирик миқдорда жаримага тортилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
UEFA ҳисоботига кўра, ушбу жамоалар таркибни шакллантириш харажатлари бўйича ўрнатилган 70 фоизлик меъёрни бузганликда айбдор деб топилган. Бу қоида клубларнинг умумий даромадига нисбатан футболчилар маоши ва трансфер харажатлари улушини чеклашга қаратилган. Текширувлар 2025-йилги календар йили учун тақдим этилган молиявий ҳисоботлар асосида ўтказилди.
Нюкасл ва Ювентус учун махсус келишувЭнг оғир санкциялар Нюкасл ва Италиянинг Ювентус клубларига нисбатан қўлланди. Ушбу жамоалар UEFA билан уч йиллик махсус ҳисоб-китоб келишувига имзо чекишди. Нюкасл клуби "футбол даромадлари қоидаси"ни бузгани учун жами 10 миллион евро миқдорида жаримага тортилди. Шундан 7 миллион евроси шартли бўлиб, клуб келгуси йилларда молиявий интизомга риоя қилса, ушбу маблағни тўламаслиги мумкин.
Клублар 2028-29 йилги мавсумга қадар ўз молиявий ҳолатини тўлиқ тартибга солишлари шарт. Бу муддат ичида улар UEFA назорати остида бўлади ва ҳар йили ўз кўрсаткичларини яхшилаб боришлари талаб этилади. Акс ҳолда, жамоалар Еврокубоклардан четлатилиш хавфи остида қолади.
Астон Вилла ва Челси ҳолатиАстон Вилла клуби энг катта молиявий йўқотишга учради — бирмингемликлар жами 22,5 миллион евро миқдорида жарима тўлайдиган бўлди. Шунингдек, ушбу клуб ва Франциянинг Страсбоург жамоасига нисбатан UEFA мусобақалари учун янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича чекловлар жорий этилди. Бу Астон Вилла учун жиддий зарба бўлиши мумкин, чунки жамоа айни дамда Чемпионлар лигасида иштирок этмоқда.
Челси клуби эса нисбатан камроқ — 3 миллион евро миқдоридаги жарима билан қутулди. UEFA мутахассислари Лондон клуби ва Астон Вилла сўнгги ҳисоботларда ижобий динамика кўрсатаётганини қайд этишган. Шу сабабли, уларнинг жарималарининг бир қисми шартли этиб белгиланди ва клублар 2026-йилга қадар харажатларни қисқартиришда давом этса, жазо чоралари юmsҳатилади.
Умуман олганда, UEFA томонидан жазоланган клублар рўйхати анча кенг:
- Астон Вилла, Челси, Нюкасл, Ноттингҳам Форест (Англия)
- ОГК Нисе, РК Страсбоург (Франция)
- AEK Атенс (Греция)
- АКФ Фиорентина (Италия)
- Fenerbahce СК (Туркия)
…