Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликда
Европа бозорида иқлим назорати қурилмалари сегментида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, европалик ёш истеъмолчилар тобора кўпроқ Хитой брендларига ишонч билдирмоқда. Бу тенденция нафақат савдо ҳажмининг ошишига, балки логистика тизимининг тубдан янгиланишига ҳам сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
TCL компанияси тақдим этган ҳисоботга кўра, 2024-йилнинг биринчи ярмида бренднинг Европадаги буюртмалари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 68 фоизга, маҳсулот етказиб бериш ҳажми эса 62 фоизга ошган. Айниқса, портатив маиший кондиционерлар ва инверторли сплит-тизимлар тоифасида ўсиш кўрсаткичи 90 фоиздан ошиб кетди. Бу бутун соҳадаги ўртача ўсиш суръатларидан сезиларли даражада юқоридир.
Логистика инқилоби: Денгиз йўлидан юк машиналаригаТалабнинг бундай кескин ортиши ишлаб чиқарувчилар олдига янги вазифаларни қўйди. Авваллари 30-40 кунни ташкил этган ишлаб чиқариш ва етказиб бериш сиклини эндиликда 10 кунгача қисқартириш талаб этилмоқда. Шу сабабли, TCL ва бошқа йирик компаниялар анъанавий денгиз ва темир йўл транспортидан воз кечиб, маҳсулотларни Хитойдан Европага тўғридан-тўғри юк машиналарида ташишни бошлади.
ixbt.com маълумотига кўра, Европадаги энг йирик бозорлар сифатида Италия ва Испания қайд этилмоқда. Бу мамлакатлардаги жазирама иссиқ ва энергия тежамкор технологияларга бўлган эҳтиёж Хитой брендларининг позициясини мустаҳкамламоқда. Шунингдек, Францияда ҳам талаб мисли кўрилмаган даражада юқори.
Бошқа бир йирик ишлаб чиқарувчи — Hisense Груп ҳам Ғарбий Европада ўз савдоларини 20 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Францияда эса ушбу бренднинг савдо кўрсаткичлари йил давомида 100 фоиздан зиёдроққа ўсган. Бу рақамлар Хитой технологияларининг рақобатбардошлиги ва сифат даражаси ошиб бораётганидан далолат беради.
Бозордаги тақчиллик ва Ўзбекистон учун аҳамиятиВазият шунчалик жиддийки, Греэ компанияси Европадаги барча захираларини сотиб бўлгани ҳақида хабар берди. Масалан, Францияда кондиционерларни ўрнатиш бўйича навбатлар август ойининг охиригача банд қилиб бўлинган. Бу каби ҳолат глобал исиш фонида иқлим техникасига бўлган эҳтиёж стратегик даражага чиққанини кўрсатади.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу маълумотлар долзарбдир. Мамлакатимизда TCL, Hisense ва Греэ каби брендлар аллақачон ўз ўрнига эга. Европадаги ушбу талаб ортиши глобал нархларга ва етказиб бериш занжирига таъсир қилиши мумкин. Бироқ Хитойнинг логистика йўналишларини қуруқлик орқали оптималлаштириши келгусида Марказий Осиё орқали ўтувчи транспорт коридорларининг аҳамиятини янада оширади.
Хулоса қилиб айтганда, Хитой кондиционерлари ўзининг энергия тежамкорлиги ва ҳамёнбоплиги билан Европа бозорини забт этишда давом этмоқда. Логистиканинг тезлашиши эса истеъмолчиларга энг замонавий моделларни қисқа муддатларда қўлга киритиш имконини бермоқда.
…