Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликда

·18·Техно
Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликда

Европа бозорида иқлим назорати қурилмалари сегментида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, европалик ёш истеъмолчилар тобора кўпроқ Хитой брендларига ишонч билдирмоқда. Бу тенденция нафақат савдо ҳажмининг ошишига, балки логистика тизимининг тубдан янгиланишига ҳам сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

TCL компанияси тақдим этган ҳисоботга кўра, 2024-йилнинг биринчи ярмида бренднинг Европадаги буюртмалари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 68 фоизга, маҳсулот етказиб бериш ҳажми эса 62 фоизга ошган. Айниқса, портатив маиший кондиционерлар ва инверторли сплит-тизимлар тоифасида ўсиш кўрсаткичи 90 фоиздан ошиб кетди. Бу бутун соҳадаги ўртача ўсиш суръатларидан сезиларли даражада юқоридир.

Логистика инқилоби: Денгиз йўлидан юк машиналарига

Талабнинг бундай кескин ортиши ишлаб чиқарувчилар олдига янги вазифаларни қўйди. Авваллари 30-40 кунни ташкил этган ишлаб чиқариш ва етказиб бериш сиклини эндиликда 10 кунгача қисқартириш талаб этилмоқда. Шу сабабли, TCL ва бошқа йирик компаниялар анъанавий денгиз ва темир йўл транспортидан воз кечиб, маҳсулотларни Хитойдан Европага тўғридан-тўғри юк машиналарида ташишни бошлади.

ixbt.com маълумотига кўра, Европадаги энг йирик бозорлар сифатида Италия ва Испания қайд этилмоқда. Бу мамлакатлардаги жазирама иссиқ ва энергия тежамкор технологияларга бўлган эҳтиёж Хитой брендларининг позициясини мустаҳкамламоқда. Шунингдек, Францияда ҳам талаб мисли кўрилмаган даражада юқори.

Бошқа бир йирик ишлаб чиқарувчи — Hisense Груп ҳам Ғарбий Европада ўз савдоларини 20 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Францияда эса ушбу бренднинг савдо кўрсаткичлари йил давомида 100 фоиздан зиёдроққа ўсган. Бу рақамлар Хитой технологияларининг рақобатбардошлиги ва сифат даражаси ошиб бораётганидан далолат беради.

Бозордаги тақчиллик ва Ўзбекистон учун аҳамияти

Вазият шунчалик жиддийки, Греэ компанияси Европадаги барча захираларини сотиб бўлгани ҳақида хабар берди. Масалан, Францияда кондиционерларни ўрнатиш бўйича навбатлар август ойининг охиригача банд қилиб бўлинган. Бу каби ҳолат глобал исиш фонида иқлим техникасига бўлган эҳтиёж стратегик даражага чиққанини кўрсатади.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу маълумотлар долзарбдир. Мамлакатимизда TCL, Hisense ва Греэ каби брендлар аллақачон ўз ўрнига эга. Европадаги ушбу талаб ортиши глобал нархларга ва етказиб бериш занжирига таъсир қилиши мумкин. Бироқ Хитойнинг логистика йўналишларини қуруқлик орқали оптималлаштириши келгусида Марказий Осиё орқали ўтувчи транспорт коридорларининг аҳамиятини янада оширади.

Хулоса қилиб айтганда, Хитой кондиционерлари ўзининг энергия тежамкорлиги ва ҳамёнбоплиги билан Европа бозорини забт этишда давом этмоқда. Логистиканинг тезлашиши эса истеъмолчиларга энг замонавий моделларни қисқа муддатларда қўлга киритиш имконини бермоқда.

TCLHisenseКондиционерТехнологияЛогистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиКеча, 22:59Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиСмартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди