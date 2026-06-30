Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлди

·0·Техно
Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлди

Туркия энергетика мустақиллиги йўлидаги энг йирик лойиҳа — Аккую атом электр станциясининг (AES) биринчи энергоблокини ишга тушириш жараёнлари ҳал қилувчи паллага кирди. Россиянинг Росатом давлат корпорацияси томонидан барпо этилаётган ушбу улкан иншоот 2026-йилда тўлиқ қувват билан иш бошлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Истанбулда бўлиб ўтган НППEС ихтисослаштирилган форумида Аккую Нуклеар АЖ директорлар кенгаши раиси Антон Дедусенко маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида биринчи энергоблокда қурилиш ишлари деярли якунланган. Мутахассислар ҳозирда реакторга имитация қилувчи иссиқлик ажратувчи йиғмаларни юклашган бўлиб, бу технологик жараённинг муҳим қисми ҳисобланади. Ixbt.com нашри хабарига кўра, айни пайтда реакторда совуқ гидравлик синовлар ўтказилмоқда. Ушбу синовлар энергоблокнинг фойдаланишга тайёрлигини тасдиқлаш учун мажбурий босқич саналади.

Технологик жараёнлар ва келгуси режалар

Росатом раҳбари Алексей Лихачёв аввалроқ биринчи блокни жорий йилнинг кузида ишга тушириш режалаштирилганини айтган эди. Бироқ, кенг кўламли синовлар ва хавфсизлик чораларини инобатга олган ҳолда, 2026-йил асосий ишга тушириш йили сифатида белгиланди. Антон Дедусенконинг таъкидлашича, биринчи блокда амалга оширилаётган ҳар бир босқич қолган учта энергоблокни қуриш ва ишга тушириш учун йўл очиб беради.

Туркия ҳукумати атом энергетикасига ўтиш орқали мамлакатнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжини барқарорлаштиришни мақсад қилган. Аккую AES лойиҳаси Россия дизайни асосидаги 3+ авлодига мансуб ВВEР реакторлари билан жиҳозланган бўлиб, бу дунёдаги энг хавфсиз ва замонавий технологиялардан бири ҳисобланади. Лойиҳа доирасида жами тўртта энергоблок қурилиши кўзда тутилган.

Лойиҳа қуввати ва минтақавий аҳамияти

Ҳар бир энергоблокнинг қуввати 1 200 МВ ни ташкил этади. Тўртала блок тўлиқ ишга туширилгач, станция Туркиянинг умумий электр энергияси истеъмолининг қарийб 10 фоизини қоплаши кутилмоқда. Ҳозирда компания иккинчи энергоблокда ҳам ишга тушириш-созлаш ишларини бошлаш учун расмий рухсатномани қўлга киритган.

Ўзбекистон учун ҳам атом энергетикаси долзарб мавзу эканлигини ҳисобга олсак, Туркия тажрибаси минтақавий экспертлар томонидан диққат билан кузатилмоқда. Аккую лойиҳаси нафақат Туркиянинг, балки бутун минтақанинг энергетика харитасини ўзгартириши мумкин бўлган стратегик объектдир. Росатом мутахассислари барча халқаро хавфсизлик стандартларига риоя қилган ҳолда ишларни давом эттирмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, 2026-йил Туркия тарихида янги саҳифа очади. Аккую AES нафақат технологик ютуқ, балки иқлим ўзгаришига қарши курашда карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтиришга хизмат қилувчи йирик экологик лойиҳа ҳамдир. Қурилиш майдонида минглаб муҳандис ва ишчилар туну кун меҳнат қилмоқда.

ТуркияРосатомАккуюAESЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25Европа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаЕвропа бозорида Хитой кондиционерларига талаб кескин ортди: TCL ва Hisense етакчиликдаКеча, 23:22Бойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиБойқўнғирда Прогресс МС-35 юк кемасини учиришга тайёргарлик бошландиКеча, 22:59Смартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиСмартфон клавиатурасида инқилоб: Акти стартапи сунъий интеллект агентларини ишга туширдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди