Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирди

·0·Спорт
Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирди

Бразилия терма жамоасининг ёш юлдузи Эндрик Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг ўзининг келажакдаги режалари ва Карло Анселотти билан бўлган муносабатлари ҳақида очиқ баёнот берди. Мусобақанинг гуруҳ босқичида Японияга қарши кечган муҳим баҳсда ғалабага ҳисса қўшган ҳужумчи, эндиликда Реал Мадрид сафида янги саҳифа очишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Турнирнинг илк ўйинларида захирада қолиб кетиши ижтимоий тармоқларда турли мемлар ва танқидларга сабаб бўлган эди. Бироқ Япония билан ўйинда иккинчи бўлимни тўлиқ ўтказган футболчи, мураббийнинг қарорларини тўлиқ қўллаб-қувватлашини таъкидлади. АС нашри хабарига кўра, Эндрик ўз фаолиятидаги сўнгги олти ойни ҳаётидаги энг муҳим давр деб ҳисоблайди.

Ижарадаги муваффақият ва Жаҳон чемпионати

Мавсумнинг биринчи ярмини Реал Мадрид таркибида кам ўйин амалиёти билан ўтказган Эндрик, Лён клубига ижарага берилган эди. Франциядаги муваффақиятли юриш унга нафақат ўз салоҳиятини кўрсатиш, балки терма жамоа сафида Жаҳон чемпионатига йўл олиш имконини ҳам берди. Футболчи Лён раҳбариятига унга ишонч билдиргани учун миннатдорчилик билдирди.

Мусобақа бошида Эндрик ва Карло Анселотти ўртасида гўёки келишмовчилик борлиги ҳақидаги миш-мишлар урчиган эди. Марокаш билан дурангда майдонга тушмаган, Гаити ва Шотландияга қарши ўйинларда эса жуда кам вақт олган ҳужумчи, барча шубҳаларга чек қўйди. Унинг сўзларига кўра, Анселотти ҳар доим жамоа манфаатини шахсий манфаатлардан устун қўядиган тажрибали мутахассисдир.

Анселотти тактикаси ва келажак режалари

"У ажойиб мураббий ва нима қилаётганини жуда яхши билади. Анселотти мухлислар ёки Эндрик учун эмас, балки жамоа учун энг яхши бўлган қарорни қабул қилади", — дея таъкидлади ёш ҳужумчи. Мураббийнинг сабрли бўлиш ҳақидаги маслаҳатлари ўз мевасини берди ва Япония билан ўйинда Эндрикнинг майдонга тушиши учрашув тақдирини ўзгартиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди.

Ҳозирда Бразилия терма жамоаси билан нимчорак финалга йўлланмани қўлга киритган футболчи, мусобақадан сўнг Мадридга қайтишни интиқлик билан кутмоқда. Реал Мадрид мухлислари учун бу хушхабар, чунки ижарада тажриба орттирган ва руҳан чиниққан Эндрик янги мавсумда "Қироллик клуби" ҳужум чизиғини кучайтириши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Эндрикнинг трансфери ва унинг Мадридга мослашиш жараёни Европа спорт матбуотининг диққат марказида бўлиб келмоқда. Унинг терма жамоа сафидаги ишончли ўйини Реал Мадрид раҳбариятининг унга бўлган ишончини янада мустаҳкамлади.

ЭндрикРеал МадридКарло АнселоттиБразилияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиТоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиБугун, 23:14Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиБугун, 22:40Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаБугун, 22:39Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди