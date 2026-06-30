Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирди
Бразилия терма жамоасининг ёш юлдузи Эндрик Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг ўзининг келажакдаги режалари ва Карло Анселотти билан бўлган муносабатлари ҳақида очиқ баёнот берди. Мусобақанинг гуруҳ босқичида Японияга қарши кечган муҳим баҳсда ғалабага ҳисса қўшган ҳужумчи, эндиликда Реал Мадрид сафида янги саҳифа очишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Турнирнинг илк ўйинларида захирада қолиб кетиши ижтимоий тармоқларда турли мемлар ва танқидларга сабаб бўлган эди. Бироқ Япония билан ўйинда иккинчи бўлимни тўлиқ ўтказган футболчи, мураббийнинг қарорларини тўлиқ қўллаб-қувватлашини таъкидлади. АС нашри хабарига кўра, Эндрик ўз фаолиятидаги сўнгги олти ойни ҳаётидаги энг муҳим давр деб ҳисоблайди.
Ижарадаги муваффақият ва Жаҳон чемпионатиМавсумнинг биринчи ярмини Реал Мадрид таркибида кам ўйин амалиёти билан ўтказган Эндрик, Лён клубига ижарага берилган эди. Франциядаги муваффақиятли юриш унга нафақат ўз салоҳиятини кўрсатиш, балки терма жамоа сафида Жаҳон чемпионатига йўл олиш имконини ҳам берди. Футболчи Лён раҳбариятига унга ишонч билдиргани учун миннатдорчилик билдирди.
Мусобақа бошида Эндрик ва Карло Анселотти ўртасида гўёки келишмовчилик борлиги ҳақидаги миш-мишлар урчиган эди. Марокаш билан дурангда майдонга тушмаган, Гаити ва Шотландияга қарши ўйинларда эса жуда кам вақт олган ҳужумчи, барча шубҳаларга чек қўйди. Унинг сўзларига кўра, Анселотти ҳар доим жамоа манфаатини шахсий манфаатлардан устун қўядиган тажрибали мутахассисдир.
Анселотти тактикаси ва келажак режалари"У ажойиб мураббий ва нима қилаётганини жуда яхши билади. Анселотти мухлислар ёки Эндрик учун эмас, балки жамоа учун энг яхши бўлган қарорни қабул қилади", — дея таъкидлади ёш ҳужумчи. Мураббийнинг сабрли бўлиш ҳақидаги маслаҳатлари ўз мевасини берди ва Япония билан ўйинда Эндрикнинг майдонга тушиши учрашув тақдирини ўзгартиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди.
Ҳозирда Бразилия терма жамоаси билан нимчорак финалга йўлланмани қўлга киритган футболчи, мусобақадан сўнг Мадридга қайтишни интиқлик билан кутмоқда. Реал Мадрид мухлислари учун бу хушхабар, чунки ижарада тажриба орттирган ва руҳан чиниққан Эндрик янги мавсумда "Қироллик клуби" ҳужум чизиғини кучайтириши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Эндрикнинг трансфери ва унинг Мадридга мослашиш жараёни Европа спорт матбуотининг диққат марказида бўлиб келмоқда. Унинг терма жамоа сафидаги ишончли ўйини Реал Мадрид раҳбариятининг унга бўлган ишончини янада мустаҳкамлади.
…