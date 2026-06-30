Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди
Лондоннинг Тоттенхем клуби трансфер бозорида шов-шувли юришни амалга оширди. Шимолий лондонликлар Вест Хем Юнайтед ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш борасида келишувга эришдилар. Ушбу трансфер Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги энг йирик битимларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри тарқатган маълумотга кўра, Тоттенхем 21 ёшли португалиялик иқтидор учун 85 миллион фунт стерлинг (тахминан 113 миллион доллар) тўлашга рози бўлган. Бу сумма клуб тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида қайд этилади. Шу пайтгача рекорд 2024-йил августида Борнмутдан 65 миллион фунт эвазига сотиб олинган Доминик Соланкега тегишли эди.
Манчестер Юнайтед учун кутилмаган зарбаМатеус Фернандес учун курашда Манчестер Юнайтед узоқ вақт давомида асосий даъвогар бўлиб турганди. Жамоа бош мураббийи Майкл Керрик футболчини таркибни тарк этган фахрий Каземиро ўрнига муносиб номзод деб ҳисоблаган. Бироқ, Манчестер клуби раҳбарияти Вест Хем қўйган юқори нархни тўлашда иккиланиши оқибатида ташаббусни Тоттенхемга бой бериб қўйди.
Олд Траффорд расмийлари футболчининг трансфери бўйича май ойидан бери музокаралар олиб боришганига қарамай, "нархлар уруши"га киришишни исташмади. Шунингдек, манбаларнинг таъкидлашича, Манчестер Юнайтед раҳбариятида футболчининг клуб лойиҳасига тўлиқ содиқлиги борасида маълум шубҳалар пайдо бўлган.
Роберто Де Зерби лойиҳасининг янги қаҳрамониТоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ушбу трансфер орқали жамоа марказини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган. Фернандес ўтган мавсумда Премер-лиганинг энг меҳнаткаш ярим ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсатди. Статистик маълумотларга кўра, у майдонда босиб ўтилган масофа бўйича чемпионатнинг энг яхши 10 нафар ўйинчиси қаторидан жой олган.
Футболчи билан Саутгемптон академиясида бирга ишлаган мутахассис Саймон Руск унинг жисмоний ҳолати ва курашувчанлик хусусиятларини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Фернандеснинг тўп учун курашлардаги агрессивлиги ва чидамлилиги уни замонавий футболдаги энг универсал ўйинчилардан бирига айлантиради.
Яқин соатларда Матеус Фернандес Тоттенхем қароргоҳида тиббий кўрикдан ўтиши ва расмий шартномага имзо чекиши кутилмоқда. Ушбу трансфер Лондон клубининг чемпионлик пойгасида ва Европа майдонларида жиддий мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради.
…