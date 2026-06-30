Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди

Лондоннинг Тоттенхем клуби трансфер бозорида шов-шувли юришни амалга оширди. Шимолий лондонликлар Вест Хем Юнайтед ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш борасида келишувга эришдилар. Ушбу трансфер Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги энг йирик битимларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри тарқатган маълумотга кўра, Тоттенхем 21 ёшли португалиялик иқтидор учун 85 миллион фунт стерлинг (тахминан 113 миллион доллар) тўлашга рози бўлган. Бу сумма клуб тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида қайд этилади. Шу пайтгача рекорд 2024-йил августида Борнмутдан 65 миллион фунт эвазига сотиб олинган Доминик Соланкега тегишли эди.

Манчестер Юнайтед учун кутилмаган зарба

Матеус Фернандес учун курашда Манчестер Юнайтед узоқ вақт давомида асосий даъвогар бўлиб турганди. Жамоа бош мураббийи Майкл Керрик футболчини таркибни тарк этган фахрий Каземиро ўрнига муносиб номзод деб ҳисоблаган. Бироқ, Манчестер клуби раҳбарияти Вест Хем қўйган юқори нархни тўлашда иккиланиши оқибатида ташаббусни Тоттенхемга бой бериб қўйди.

Олд Траффорд расмийлари футболчининг трансфери бўйича май ойидан бери музокаралар олиб боришганига қарамай, "нархлар уруши"га киришишни исташмади. Шунингдек, манбаларнинг таъкидлашича, Манчестер Юнайтед раҳбариятида футболчининг клуб лойиҳасига тўлиқ содиқлиги борасида маълум шубҳалар пайдо бўлган.

Роберто Де Зерби лойиҳасининг янги қаҳрамони

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ушбу трансфер орқали жамоа марказини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган. Фернандес ўтган мавсумда Премер-лиганинг энг меҳнаткаш ярим ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсатди. Статистик маълумотларга кўра, у майдонда босиб ўтилган масофа бўйича чемпионатнинг энг яхши 10 нафар ўйинчиси қаторидан жой олган.

Футболчи билан Саутгемптон академиясида бирга ишлаган мутахассис Саймон Руск унинг жисмоний ҳолати ва курашувчанлик хусусиятларини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Фернандеснинг тўп учун курашлардаги агрессивлиги ва чидамлилиги уни замонавий футболдаги энг универсал ўйинчилардан бирига айлантиради.

Яқин соатларда Матеус Фернандес Тоттенхем қароргоҳида тиббий кўрикдан ўтиши ва расмий шартномага имзо чекиши кутилмоқда. Ушбу трансфер Лондон клубининг чемпионлик пойгасида ва Европа майдонларида жиддий мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради.

ТоттенхемМанчестер ЮнайтедТрансферМатеус ФернандесАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиЭндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 23:14Ансу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиАнсу Фати «Барселона»ни тарк этиб, «Монако»да қолдиБугун, 22:40Жон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаЖон Барнс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги фарқ жамоавий муҳитда кўринмоқдаБугун, 22:39Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияКот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляцияБугун, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди