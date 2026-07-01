Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляция
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида Франция ва Швеция терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Учрашув 1 июль куни Тошкент вақти билан соат 02:00 да бошланади.
Zamin.uz сайтида мазкур ўйиннинг матнли трансляцияси олиб борилади. Учрашув давомида голлар, хавфли вазиятлар, зарбалар, огоҳлантиришлар, футболчи алмаштиришлар ва бошқа муҳим воқеалар тезкор равишда ёритиб борилади.
Франция терма жамоаси баҳсни 4-2-3-1 тактик схемасида бошлайди. Дарвозани Майк Меньян қўриқлайди. Ҳимоя чизиғидан Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба ва Люка Динь жой олган.
Таянч ярим ҳимояда Орельен Чуамени ва Адриен Рабьо ҳаракат қилади. Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Брэдли Баркола ҳужумларни ташкил этишга ёрдам беради. Олдинги чизиқда жамоа сардори Килиан Мбаппе ўйнайди.
Франциянинг бошланғич таркиби:
• Майк Меньян
• Жюль Кунде
• Дайо Упамекано
• Вильям Салиба
• Люка Динь
• Орельен Чуамени
• Адриен Рабьо
• Усмон Дембеле
• Майкл Олисе
• Брэдли Баркола
• Килиан Мбаппе
Швеция терма жамоаси эса майдонга 3-4-2-1 кўринишида тушади. Дарвозадан Якоб Виделль-Зеттерстрём жой олган. Ҳимоя марказида Виктор Линделёф ва Густав Лагербильке ҳаракат қилади.
Ярим ҳимояда Ҳуго Ларссон ўрнига кўрсатилган таркибда Ловро Майер эмас, балки суратда қайд этилган О. Стру, Лукас Бергвалль, Ясин Айяри ва Даниэль Свенссон майдонга тушади. Ҳужумда Александр Исак ва Антони Эланга Виктор Йёкерешни қўллаб-қувватлайди.
Швециянинг бошланғич таркиби:
• Якоб Виделль-Зеттерстрём
• Габриэль Гудмундссон
• Виктор Линделёф
• Густав Лагербильке
• О. Стру
• Лукас Бергвалль
• Ясин Айяри
• Даниэль Свенссон
• Александр Исак
• Антони Эланга
• Виктор Йёкереш
Ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг кейинги босқичига йўл олади. Ўйиннинг барча асосий воқеаларини Zamin.uz сайтидаги матнли трансляция орқали кузатиш мумкин.
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