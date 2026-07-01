PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқин

·0·Техно
PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқин

Япониянинг Sony корпорацияси томонидан ишлаб чиқилаётган янги авлод ўйин консолиPlayStation 6 фойдаланувчилар учун кутилмаган молиявий синовга айланиши мумкин. Сўнгги маълумотларга кўра, қурилманинг бутловчи қисмлари нархи кескин ошиб кетган бўлиб, бу консолнинг якуний сотув нархига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Kepler_Л2 маълумотларига таяниб ixbt.com хабар беришича, PlayStation 6 учун зарур бўлган компонентларнинг умумий қиймати сўнгги вақт ичида қарийб 200 долларга қимматлашган. Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, фақатгина аппарат қисмининг ўзи Sony компаниясига деярли 1000 долларга тушмоқда. Бу кўрсаткич PlayStation 5 ва ҳатто яқинда тақдим этилган PS5 Pro моделининг нархидан ҳам сезиларли даражада юқоридир.

Sony стратегиясидаги ўзгаришлар

Одатда ўйин консоллари бозорида ишлаб чиқарувчилар янги авлод қурилмаларини бошида зарарига сотишади ва асосий фойдани ўйинлар ҳамда обуналар орқали чиқариб олишади. Бироқ, Sony раҳбарияти бу сафар бундай рискка бормасликка қарор қилган кўринади. Компания вакилларининг таъкидлашича, улар ускунани катта зарар билан сотиш ниятида эмаслар.

Компания аллақачон Япония ташқарисидаги бозорларда нархларни бироз оширишни бошлаган. Таҳлилчиларнинг фикрича, бутловчи қисмлар нархи ўсишда давом этса, PlayStation 6 бозорда ўзидан олдинги моделларга қараганда анча қиммат премиум маҳсулот сифатида пайдо бўлади. Бу эса ўйин ихлосмандлари учун янги технологияларга ўтиш жараёнини бироз қийинлаштириши мумкин.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда PlayStation консоллари расмий ва норасмий дилерлар орқали кенг сотилади. Агар глобал нарх 1000 доллар атрофида бўлса, божхона тўловлари ва логистика харажатларини ҳисобга олган ҳолда, маҳаллий дўконларда PlayStation 6 нархи анча баланд бўлишини тахмин қилиш қийин эмас.

Технологик мураккаблик ва таннарх

Компонентлар нархининг ошиши бир неча омиллар билан боғлиқ:

  • Яримўтказгичлар ва процессорлар ишлаб чиқариш харажатларининг ортиши;
  • AMD томонидан етказиб бериладиган янги авлод график чипларининг мураккаблиги;
  • Логистика ва глобал инфляция таъсири.
Sony ҳозирда бозордаги вазиятни диққат билан кузатмоқда ва ўз нарх сиёсатини таҳлил қилмоқда. Компания учун энг муҳими — истеъмолчиларга таклиф этилаётган технологик имкониятлар ва янги ўйин тажрибаси ушбу юқори нархга лойиқ эканини тушунтира олишдир. Шунга қарамай, PS5 савдолари режа бўйича кетаётгани компанияга нархларни оширишда маълум бир ишонч бағишламоқда.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Kepler_Л2 инсайдери аввал ҳам AMD процессорлари ва PS5 Слим моделининг техник хусусиятлари ҳақида аниқ маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилган эди. Шу сабабли, унинг PlayStation 6 таннархи ҳақидаги прогнозлари экспертлар томонидан жиддий қабул қилинмоқда.

SonyPlayStation 6ТехнологияЎйин КонсолиНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиЭнергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиБугун, 00:22БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58NVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиNVIDIA рақобатчиси Etched 5 миллиард долларлик компанияга айландиКеча, 23:25Anthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиAnthropic компанияси Claude Соннет 5 моделини тақдим этди: AI агентлар янада арзонлашдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди