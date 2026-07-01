PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқин
Япониянинг Sony корпорацияси томонидан ишлаб чиқилаётган янги авлод ўйин консоли — PlayStation 6 фойдаланувчилар учун кутилмаган молиявий синовга айланиши мумкин. Сўнгги маълумотларга кўра, қурилманинг бутловчи қисмлари нархи кескин ошиб кетган бўлиб, бу консолнинг якуний сотув нархига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Kepler_Л2 маълумотларига таяниб ixbt.com хабар беришича, PlayStation 6 учун зарур бўлган компонентларнинг умумий қиймати сўнгги вақт ичида қарийб 200 долларга қимматлашган. Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, фақатгина аппарат қисмининг ўзи Sony компаниясига деярли 1000 долларга тушмоқда. Бу кўрсаткич PlayStation 5 ва ҳатто яқинда тақдим этилган PS5 Pro моделининг нархидан ҳам сезиларли даражада юқоридир.
Sony стратегиясидаги ўзгаришларОдатда ўйин консоллари бозорида ишлаб чиқарувчилар янги авлод қурилмаларини бошида зарарига сотишади ва асосий фойдани ўйинлар ҳамда обуналар орқали чиқариб олишади. Бироқ, Sony раҳбарияти бу сафар бундай рискка бормасликка қарор қилган кўринади. Компания вакилларининг таъкидлашича, улар ускунани катта зарар билан сотиш ниятида эмаслар.
Компания аллақачон Япония ташқарисидаги бозорларда нархларни бироз оширишни бошлаган. Таҳлилчиларнинг фикрича, бутловчи қисмлар нархи ўсишда давом этса, PlayStation 6 бозорда ўзидан олдинги моделларга қараганда анча қиммат премиум маҳсулот сифатида пайдо бўлади. Бу эса ўйин ихлосмандлари учун янги технологияларга ўтиш жараёнини бироз қийинлаштириши мумкин.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда PlayStation консоллари расмий ва норасмий дилерлар орқали кенг сотилади. Агар глобал нарх 1000 доллар атрофида бўлса, божхона тўловлари ва логистика харажатларини ҳисобга олган ҳолда, маҳаллий дўконларда PlayStation 6 нархи анча баланд бўлишини тахмин қилиш қийин эмас.
Технологик мураккаблик ва таннархКомпонентлар нархининг ошиши бир неча омиллар билан боғлиқ:
- Яримўтказгичлар ва процессорлар ишлаб чиқариш харажатларининг ортиши;
- AMD томонидан етказиб бериладиган янги авлод график чипларининг мураккаблиги;
- Логистика ва глобал инфляция таъсири.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Kepler_Л2 инсайдери аввал ҳам AMD процессорлари ва PS5 Слим моделининг техник хусусиятлари ҳақида аниқ маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилган эди. Шу сабабли, унинг PlayStation 6 таннархи ҳақидаги прогнозлари экспертлар томонидан жиддий қабул қилинмоқда.
…