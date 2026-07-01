Франция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилинди
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Франция ва Швеция миллий жамоалари ўртасидаги муҳим учрашув бошланиш арафасида.
Нью-Йорк/Нью-Жерси стадионида ўтказиладиган беллашув Тошкент вақти билан 1 июль куни соат 02:00 да старт олади. Ғолиб жамоа нимчорак финалда Парагвайга қарши майдонга тушади.
Франция юлдузли ҳужум чизиғини майдонга туширади
Франция бош мураббийи муҳим плей-офф баҳси учун деярли барча етакчи футболчиларини асосий таркибга киритди.
Жамоа ҳужумида Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Брэдли Барколя ҳаракат қилади. Марказий ҳимояда Вильям Салиба ва Дайо Упамекано жуфтлиги ўрин олган.
«Уч ранглилар» мазкур мундиалдаги асосий фаворитлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Франциянинг кучли томони — юқори тезлик, индивидуал маҳорат ва ҳужумдаги катта танлов имконияти.
Швеция Исак ва Гёкерешга ишонч билдирди
Швеция терма жамоаси ҳам ҳужумкор таркиб билан майдонга тушади. Скандинавияликларнинг олдинги чизиғида Александр Исак ва Виктор Гёкереш ҳаракат қилади.
Антони Эланга қанотдаги тезлиги билан рақиб ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин. Ярим ҳимояда эса Лукас Бергвалл ва Ясин Аяри жамоа ўйинини бошқаришга ҳаракат қилади.
Швеция учун бу баҳс жуда мураккаб синов бўлади. Бироқ жамоанинг тезкор қарши ҳужумлари ва кучли форвардлари Франция ҳимояси учун жиддий хавф туғдириши мумкин.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Франция — Швеция
Бошланиш вақти: 02:00, Тошкент вақти.
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Чуамени, Рабио, Барколя, Дембеле, Олисе, Мбаппе.
Швеция: Сеттерстрём, Лагербилке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалл, Эланга, Гёкереш, Исак.
Франция таркиб ва индивидуал маҳорат бўйича фаворит ҳисобланади. Аммо плей-оффда битта хато ҳам жамоанинг мундиалдаги иштирокини якунлаб қўйиши мумкин. Шу сабаб мухлисларни кескин ва ҳужумларга бой учрашув кутиб турибди.
…