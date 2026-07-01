Франция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилинди

·1·Спорт
Франция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилинди

2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Франция ва Швеция миллий жамоалари ўртасидаги муҳим учрашув бошланиш арафасида.

Нью-Йорк/Нью-Жерси стадионида ўтказиладиган беллашув Тошкент вақти билан 1 июль куни соат 02:00 да старт олади. Ғолиб жамоа нимчорак финалда Парагвайга қарши майдонга тушади.

Франция юлдузли ҳужум чизиғини майдонга туширади

Франция бош мураббийи муҳим плей-офф баҳси учун деярли барча етакчи футболчиларини асосий таркибга киритди.

Жамоа ҳужумида Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Брэдли Барколя ҳаракат қилади. Марказий ҳимояда Вильям Салиба ва Дайо Упамекано жуфтлиги ўрин олган.

«Уч ранглилар» мазкур мундиалдаги асосий фаворитлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Франциянинг кучли томони — юқори тезлик, индивидуал маҳорат ва ҳужумдаги катта танлов имконияти.

Швеция Исак ва Гёкерешга ишонч билдирди

Швеция терма жамоаси ҳам ҳужумкор таркиб билан майдонга тушади. Скандинавияликларнинг олдинги чизиғида Александр Исак ва Виктор Гёкереш ҳаракат қилади.

Антони Эланга қанотдаги тезлиги билан рақиб ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин. Ярим ҳимояда эса Лукас Бергвалл ва Ясин Аяри жамоа ўйинини бошқаришга ҳаракат қилади.

Швеция учун бу баҳс жуда мураккаб синов бўлади. Бироқ жамоанинг тезкор қарши ҳужумлари ва кучли форвардлари Франция ҳимояси учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Франция — Швеция

Бошланиш вақти: 02:00, Тошкент вақти.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Чуамени, Рабио, Барколя, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Швеция: Сеттерстрём, Лагербилке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалл, Эланга, Гёкереш, Исак.

Франция таркиб ва индивидуал маҳорат бўйича фаворит ҳисобланади. Аммо плей-оффда битта хато ҳам жамоанинг мундиалдаги иштирокини якунлаб қўйиши мумкин. Шу сабаб мухлисларни кескин ва ҳужумларга бой учрашув кутиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиЭрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиБугун, 00:20ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 00:09UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиUEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиКеча, 23:55Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиШомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиКеча, 23:55Тоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиТоттенхем трансфер бозорида Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб, рекорд ўрнатдиКеча, 23:14Эндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиЭндрик Реал Мадридга қайтишга тайёр: Бразилиялик ҳужумчи Анселотти билан муносабатлари ҳақида гапирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди