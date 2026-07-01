Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқда

·17·Авто
Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқда

Россиянинг AvtoVAZ компанияси ўзининг янги Lada Azimut кроссоверини лаборатория шароитида якуний синовдан ўтказиш жараёнини бошлади. Ушбу модел заводнинг янги технологик имкониятлари ёрдамида энг оғир эксплуатация шароитларига тайёрланмоқда, бу эса автомобилнинг узоқ муддатли чидамлилигини таъминлашда муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги модел Волжск автомобил заводида яқинда ишга туширилган замонавий вибростендда текширувдан ўтмоқда. Ушбу мажмуа реал йўл шароитларини юқори аниқликда такрорлаш имкониятига эга. Муҳандислар аввалроқ махсус полигонлардаги тупроқ йўллар, шағал қопламалар ва сунъий нотекисликларнинг профилини рақамли кўринишга ўтказишган.

Синов жараёнида махсус датчиклар билан жиҳозланган автомобил ғилдиракларига гидравлик узатмалар орқали кучли тебранишлар берилади. Бу усул автомобилнинг ҳар бир қисми, айниқса, серияли ишлаб чиқариш учун мўлжалланган бутловчи қисмларнинг мустаҳкамлигини амалда кўриш имконини беради. Lada Azimut учун бу оммавий ишлаб чиқариш олдидан энг сўнгги ва ҳал қилувчи текширувлардан биридир.

Экстремал иқлим ва тебранишлар уйғунлиги

Янги синов мажмуасининг ўзига хос жиҳати унинг иқлим камераси билан интеграция қилинганидир. Бу шуни англатадики, кроссовер бир вақтнинг ўзида ҳам кучли тебранишларга, ҳам экстремал ҳарорат ўзгаришларига дучор қилинади. Синовлар давомида ҳарорат -40 даражадан +60 даражагача бўлган диапазонда ўзгариб туради.

Бундай комплекс ёндашув автомобилнинг бир неча йиллик реал эксплуатация жараёнини тезлаштирилган режимда моделлаштиришга хизмат қилади. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби ёзда ҳаво ҳарорати кескин кўтариладиган ва қишда совуқ кузатиладиган минтақалар учун автомобилнинг мослашувчанлигини аниқлашда жуда муҳимдир.

Ҳозирги вақтда Lada Azimut моделининг дастлабки тажриба нусхалари йиғилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги кроссоверни серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик ишлари жадал давом этмоқда. Ушбу модел Россия ва яқин хориж бозорларида, жумладан, Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ўз ўрнини топиши кутилаётган муҳим янгиликлардан биридир.

Lada AzimutAvtoVAZКроссоверАвто СиновАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиРоссиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиКеча, 22:00Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиЯнги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиКеча, 21:30Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаFiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаКеча, 19:56Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаКеча, 18:57Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобКеча, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди