Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқда
Россиянинг AvtoVAZ компанияси ўзининг янги Lada Azimut кроссоверини лаборатория шароитида якуний синовдан ўтказиш жараёнини бошлади. Ушбу модел заводнинг янги технологик имкониятлари ёрдамида энг оғир эксплуатация шароитларига тайёрланмоқда, бу эса автомобилнинг узоқ муддатли чидамлилигини таъминлашда муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги модел Волжск автомобил заводида яқинда ишга туширилган замонавий вибростендда текширувдан ўтмоқда. Ушбу мажмуа реал йўл шароитларини юқори аниқликда такрорлаш имкониятига эга. Муҳандислар аввалроқ махсус полигонлардаги тупроқ йўллар, шағал қопламалар ва сунъий нотекисликларнинг профилини рақамли кўринишга ўтказишган.
Синов жараёнида махсус датчиклар билан жиҳозланган автомобил ғилдиракларига гидравлик узатмалар орқали кучли тебранишлар берилади. Бу усул автомобилнинг ҳар бир қисми, айниқса, серияли ишлаб чиқариш учун мўлжалланган бутловчи қисмларнинг мустаҳкамлигини амалда кўриш имконини беради. Lada Azimut учун бу оммавий ишлаб чиқариш олдидан энг сўнгги ва ҳал қилувчи текширувлардан биридир.
Экстремал иқлим ва тебранишлар уйғунлигиЯнги синов мажмуасининг ўзига хос жиҳати унинг иқлим камераси билан интеграция қилинганидир. Бу шуни англатадики, кроссовер бир вақтнинг ўзида ҳам кучли тебранишларга, ҳам экстремал ҳарорат ўзгаришларига дучор қилинади. Синовлар давомида ҳарорат -40 даражадан +60 даражагача бўлган диапазонда ўзгариб туради.
Бундай комплекс ёндашув автомобилнинг бир неча йиллик реал эксплуатация жараёнини тезлаштирилган режимда моделлаштиришга хизмат қилади. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби ёзда ҳаво ҳарорати кескин кўтариладиган ва қишда совуқ кузатиладиган минтақалар учун автомобилнинг мослашувчанлигини аниқлашда жуда муҳимдир.
Ҳозирги вақтда Lada Azimut моделининг дастлабки тажриба нусхалари йиғилмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги кроссоверни серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик ишлари жадал давом этмоқда. Ушбу модел Россия ва яқин хориж бозорларида, жумладан, Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ўз ўрнини топиши кутилаётган муҳим янгиликлардан биридир.
…