Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқда

·34·Спорт
Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқда

Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи доирасидаги Хорватияга қарши ўйини олдидан жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез кескин танқидлар нишонига айланди. Англия Премер-лигасининг собиқ ҳужумчиси ва таниқли эксперт Чрис Суттон мураббийнинг Криштиано Роналдо атрофида қураётган тактикасини “уятли” деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Суттоннинг фикрича, Мартинез жамоанинг ёш ва иқтидорли футболчилари салоҳиятини чеклаб, 41 ёшли Криштиано Роналдо хизматларига ҳаддан ташқари кўп таянмоқда. Ҳужумчи турнирнинг барча дақиқаларида майдонда ҳаракат қилаётгани ва мураббий уни алмаштиришга ботина олмаётгани мутахассислар ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда.

BBC Sport нашрига берган интервюсида Чрис Суттон Роберто Мартинезнинг ушбу ёндашувини “ялтоқлик” сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, Португалия таркибида жаҳон даражасидаги кўплаб ижрочилар бўлишига қарамай, жамоанинг умумий ўйини кексайиб бораётган юлдузнинг майдонда доимий бўлиши туфайли оқсамоқда.

Тактик турғунлик ва юлдузлар сояси

“Криштиано Роналдо 41 ёшда бўлишига қарамай, Португалия сафида ҳар бир дақиқани майдонда ўтказмоқда. Бу Роберто Мартинез учун уятли ҳолат деб ҳисоблайман. Мен ҳали бирор мураббийнинг бир футболчига бунчалик даражада ён босганини кўрмаганман. Португалияда ажойиб ўйинчилар бор, лекин Роналдо қанчалик буюк бўлмасин, унинг марказий ҳужумда доимий қолиши жамоани орқага тортмоқда”, — дейди Суттон.

Goal.com хабарига кўра, Португалия терма жамоаси захирасида Диого Жота, Гонкало Ramос ва Рафаел Леао каби юқори тезликка эга ҳужумчилар борлигига қарамай, Мартинез асосий урғуни тажрибага бермоқда. Бу эса жамоанинг динамикасига ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш тезлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.

Шунга қарамай, эксперт Хорватияга қарши баҳсда Португалиянинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Хорватия ҳам кексайиб бораётган таркиб билан муаммоларга дуч келаётгани ва аввалги йиллардаги доминантликни намойиш эта олмаётгани португалларга қўл келиши мумкин.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Чрис Суттон ўз танқидларига қарамай, Португалиянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасини тахмин қилган. Унинг фикрича, айнан Криштиано Роналдо барча эътирозларга жавобан учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи голга муаллифлик қилиши эҳтимоли юқори. Бу эса футболдаги ўзига хос ироник сценарийлардан бири бўлиши мумкин.

Португалия ва Хорватия ўртасидаги нимчорак финал учрашуви якшанба куни бўлиб ўтади. Ушбу баҳс нафақат жамоаларнинг кейинги босқичга чиқишини, балки Роберто Мартинезнинг танланган тактикаси қанчалик тўғри эканлигини ҳам кўрсатиб беради.

ПортугалияКриштиано РоналдоРоберто МартинезЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиВинисиус Жуниор ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 02:11Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Бугун, 01:30Мареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинМареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинБугун, 01:29Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияФранция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияБугун, 01:05Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Бугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди