Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо туфайли айбланмоқда
Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи доирасидаги Хорватияга қарши ўйини олдидан жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез кескин танқидлар нишонига айланди. Англия Премер-лигасининг собиқ ҳужумчиси ва таниқли эксперт Чрис Суттон мураббийнинг Криштиано Роналдо атрофида қураётган тактикасини “уятли” деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Суттоннинг фикрича, Мартинез жамоанинг ёш ва иқтидорли футболчилари салоҳиятини чеклаб, 41 ёшли Криштиано Роналдо хизматларига ҳаддан ташқари кўп таянмоқда. Ҳужумчи турнирнинг барча дақиқаларида майдонда ҳаракат қилаётгани ва мураббий уни алмаштиришга ботина олмаётгани мутахассислар ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда.
BBC Sport нашрига берган интервюсида Чрис Суттон Роберто Мартинезнинг ушбу ёндашувини “ялтоқлик” сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, Португалия таркибида жаҳон даражасидаги кўплаб ижрочилар бўлишига қарамай, жамоанинг умумий ўйини кексайиб бораётган юлдузнинг майдонда доимий бўлиши туфайли оқсамоқда.
Тактик турғунлик ва юлдузлар сояси“Криштиано Роналдо 41 ёшда бўлишига қарамай, Португалия сафида ҳар бир дақиқани майдонда ўтказмоқда. Бу Роберто Мартинез учун уятли ҳолат деб ҳисоблайман. Мен ҳали бирор мураббийнинг бир футболчига бунчалик даражада ён босганини кўрмаганман. Португалияда ажойиб ўйинчилар бор, лекин Роналдо қанчалик буюк бўлмасин, унинг марказий ҳужумда доимий қолиши жамоани орқага тортмоқда”, — дейди Суттон.
Goal.com хабарига кўра, Португалия терма жамоаси захирасида Диого Жота, Гонкало Ramос ва Рафаел Леао каби юқори тезликка эга ҳужумчилар борлигига қарамай, Мартинез асосий урғуни тажрибага бермоқда. Бу эса жамоанинг динамикасига ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш тезлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.
Шунга қарамай, эксперт Хорватияга қарши баҳсда Португалиянинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Хорватия ҳам кексайиб бораётган таркиб билан муаммоларга дуч келаётгани ва аввалги йиллардаги доминантликни намойиш эта олмаётгани португалларга қўл келиши мумкин.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Чрис Суттон ўз танқидларига қарамай, Португалиянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасини тахмин қилган. Унинг фикрича, айнан Криштиано Роналдо барча эътирозларга жавобан учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи голга муаллифлик қилиши эҳтимоли юқори. Бу эса футболдаги ўзига хос ироник сценарийлардан бири бўлиши мумкин.
Португалия ва Хорватия ўртасидаги нимчорак финал учрашуви якшанба куни бўлиб ўтади. Ушбу баҳс нафақат жамоаларнинг кейинги босқичга чиқишини, балки Роберто Мартинезнинг танланган тактикаси қанчалик тўғри эканлигини ҳам кўрсатиб беради.
…