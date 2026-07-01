Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги энг нуфузли тадқиқот марказларидан бири ҳисобланган DeepMind компаниясининг собиқ ходимлари молия бозорида ҳақиқий инқилоб ясашга киришди. Ўз вақтида профессионал покер ўйинчиларини мағлуб этган алгоритм муаллифлари энди ўз тажрибаларини фонд биржаларига татбиқ этишмоқда. Уларнинг Прагада асос солинган ЭқуиЛибре Течнологиес стартапи Сериес А инвестиция босқичидан сўнг 500 миллион долларга баҳоланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу инвестиция раундига Креандум венчур жамғармаси бошчилик қилган. Гарчи инвестициянинг аниқ миқдори ошкор қилинмаган бўлса-да, Креандум вакили Кемерон Селлерс бу компания тарихидаги битта лойиҳага киритилган энг йирик сармоя эканини тасдиқлади. Бу ҳолат технология оламида ўйин алгоритмлари ва молия бозори ўртасидаги ўхшашлик қанчалик юқори эканини яна бир бор исботламоқда.
Покердан Валл Стреэт кўчаларигачаПокер ва фонд биржасини бирлаштириб турувчи асосий омил — бу "реинфорцемент леарнинг" (мустаҳкамловчи таълим) услубидир. Бунда сунъий интеллект модели маълум бир мукофот, яни фойда эвазига ўз-ўзини ўқитади. ЭқуиЛибре Течнологиес раҳбари Мартин Шмиднинг таъкидлашича, молия бозорларида натижани баҳолаш жуда осон: алгоритм қанча пул ишлаб топгани унинг самарадорлигини кўрсатади.
Ҳозирда компания Товер Ресеарч Капитал квант фирмаси билан ҳамкорликда NASDAQ ва С&П 500 индекслари доирасида ҳар куни миллиардлаб долларлик савдо операцияларини амалга оширмоқда. Энг қизиқарлиси шундаки, 2022-йилда ташкил этилганидан буён ушбу алгоритмлар бирорта ҳам ойни зарар билан якунламаган. Бу натижа ҳатто энг тажрибали трейдерлар учун ҳам ҳайратланарли кўрсаткич ҳисобланади.
Компания асосчилари — Мартин Шмид, Рудолф Кадлек ва Матеж Моравсик молия соҳасидан келишмаган. Улар Google таркибидаги DeepMind лабораториясида ДеэпСтакк дастурини яратишган эди. Бу дастур Техас ҳолдъем покерида одамларни мағлуб этган дунёдаги биринчи сунъий интеллект бўлган. Уларнинг маслаҳатчилар кенгашида эса 2024-йилда Туринг мукофотига лойиқ кўрилган афсонавий олим Рич Суттон ҳам бор.
Прага — сунъий интеллектнинг янги марказиКўплаб IT-мутахассислар Силикон водийсига интилаётган бир пайтда, ЭқуиЛибре жамоаси ўз ватанлари — Чехияга қайтишга қарор қилди. Шмиднинг сўзларига кўра, Прагада ишлашнинг ўзига хос афзалликлари бор. Бу ерда кадрлар қўниmsизлиги камроқ ва ҳар икки ойда янги "шов-шувли" лойиҳалар мутахассисларнинг эътиборини чалғитмайди. Ҳозирда жамоа 25 кишидан иборат бўлиб, уларнинг аксарияти Google ва бошқа технологик гигантлардан қайтган чехиялик муҳандислардир.
ЭқуиЛибре яқин келажакда Марказий ва Шарқий Европадаги энг йирик ҳисоблаш кластерларидан бирини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу уларга янада мураккаб бозор таҳлилларини амалга ошириш имконини беради. Аввалроқ компания ElevenLabs ва УиПат каби лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган Кредо жамғармасидан ҳам сармоя жалб қилган эди.
Молия бозорларида автоматлаштириш янгилик бўлмаса-да, DeepMind собиқ ходимларининг ёндашуви ўзининг аниқлиги ва мослашувчанлиги билан ажралиб туради. Агар уларнинг алгоритмлари ҳозирги ўсиш суръатини сақлаб қолса, бу анъанавий хедж-фондлар ва инвестиция банклари учун жиддий рақобат туғдириши тайин. Зеро, ҳис-туйғулардан холи ва сониясига минглаб таҳлилларни амалга оширувчи машина инсон омилидан доим бир қадам олдинда бўлади.
…