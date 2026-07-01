Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқда

·17·Техно
Покерда инсонни енгган DeepMind жамоаси энди биржада миллиардларни бошқармоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги энг нуфузли тадқиқот марказларидан бири ҳисобланган DeepMind компаниясининг собиқ ходимлари молия бозорида ҳақиқий инқилоб ясашга киришди. Ўз вақтида профессионал покер ўйинчиларини мағлуб этган алгоритм муаллифлари энди ўз тажрибаларини фонд биржаларига татбиқ этишмоқда. Уларнинг Прагада асос солинган ЭқуиЛибре Течнологиес стартапи Сериес А инвестиция босқичидан сўнг 500 миллион долларга баҳоланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу инвестиция раундига Креандум венчур жамғармаси бошчилик қилган. Гарчи инвестициянинг аниқ миқдори ошкор қилинмаган бўлса-да, Креандум вакили Кемерон Селлерс бу компания тарихидаги битта лойиҳага киритилган энг йирик сармоя эканини тасдиқлади. Бу ҳолат технология оламида ўйин алгоритмлари ва молия бозори ўртасидаги ўхшашлик қанчалик юқори эканини яна бир бор исботламоқда.

Покердан Валл Стреэт кўчаларигача

Покер ва фонд биржасини бирлаштириб турувчи асосий омил — бу "реинфорцемент леарнинг" (мустаҳкамловчи таълим) услубидир. Бунда сунъий интеллект модели маълум бир мукофот, яни фойда эвазига ўз-ўзини ўқитади. ЭқуиЛибре Течнологиес раҳбари Мартин Шмиднинг таъкидлашича, молия бозорларида натижани баҳолаш жуда осон: алгоритм қанча пул ишлаб топгани унинг самарадорлигини кўрсатади.

Ҳозирда компания Товер Ресеарч Капитал квант фирмаси билан ҳамкорликда NASDAQ ва С&П 500 индекслари доирасида ҳар куни миллиардлаб долларлик савдо операцияларини амалга оширмоқда. Энг қизиқарлиси шундаки, 2022-йилда ташкил этилганидан буён ушбу алгоритмлар бирорта ҳам ойни зарар билан якунламаган. Бу натижа ҳатто энг тажрибали трейдерлар учун ҳам ҳайратланарли кўрсаткич ҳисобланади.

Компания асосчилари — Мартин Шмид, Рудолф Кадлек ва Матеж Моравсик молия соҳасидан келишмаган. Улар Google таркибидаги DeepMind лабораториясида ДеэпСтакк дастурини яратишган эди. Бу дастур Техас ҳолдъем покерида одамларни мағлуб этган дунёдаги биринчи сунъий интеллект бўлган. Уларнинг маслаҳатчилар кенгашида эса 2024-йилда Туринг мукофотига лойиқ кўрилган афсонавий олим Рич Суттон ҳам бор.

Прага — сунъий интеллектнинг янги маркази

Кўплаб IT-мутахассислар Силикон водийсига интилаётган бир пайтда, ЭқуиЛибре жамоаси ўз ватанлари — Чехияга қайтишга қарор қилди. Шмиднинг сўзларига кўра, Прагада ишлашнинг ўзига хос афзалликлари бор. Бу ерда кадрлар қўниmsизлиги камроқ ва ҳар икки ойда янги "шов-шувли" лойиҳалар мутахассисларнинг эътиборини чалғитмайди. Ҳозирда жамоа 25 кишидан иборат бўлиб, уларнинг аксарияти Google ва бошқа технологик гигантлардан қайтган чехиялик муҳандислардир.

ЭқуиЛибре яқин келажакда Марказий ва Шарқий Европадаги энг йирик ҳисоблаш кластерларидан бирини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу уларга янада мураккаб бозор таҳлилларини амалга ошириш имконини беради. Аввалроқ компания ElevenLabs ва УиПат каби лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган Кредо жамғармасидан ҳам сармоя жалб қилган эди.

Молия бозорларида автоматлаштириш янгилик бўлмаса-да, DeepMind собиқ ходимларининг ёндашуви ўзининг аниқлиги ва мослашувчанлиги билан ажралиб туради. Агар уларнинг алгоритмлари ҳозирги ўсиш суръатини сақлаб қолса, бу анъанавий хедж-фондлар ва инвестиция банклари учун жиддий рақобат туғдириши тайин. Зеро, ҳис-туйғулардан холи ва сониясига минглаб таҳлилларни амалга оширувчи машина инсон омилидан доим бир қадам олдинда бўлади.

DeepMindСунъий IntelлектФонд БиржасиЭқуиЛибреТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаМарсдан кейинги манзил Титан: Инсоният Сатурн йўлдошини забт этишни режалаштирмоқдаБугун, 02:21PlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинPlayStation 6 нархи кутилганидан анча қиммат бўлиши мумкин: Тан нархи 1000 долларга яқинБугун, 00:29Google тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиGoogle тасвирларни сонияларда яратувчи Нано Банана 2 Lite моделини тақдим этдиБугун, 00:23Энергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиЭнергетикада инқилоб: Реалта Фусион термоядро реакциясидан тўғридан-тўғри ток олдиБугун, 00:22БлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиБлаккБеррй услубидаги янги смартфон: Clickс Коммуникатор ўз имкониятларини намойиш этдиКеча, 23:59Туркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиТуркиянинг илк атом электр станцияси: Аккую лойиҳасининг ишга тушиш муддати маълум бўлдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди