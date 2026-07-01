Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”
Испания терма жамоаси ва “Барселона” клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида ўзининг жисмоний ҳолати ва зиммасидаги улкан масъулият ҳақида фикр билдирди. 19 ёшли футболчи ўз клубида афсонавий 10-рақамни кийиши ва терма жамоанинг асосий етакчиси бўлиши унга қўшимча куч бағишлашини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тиемпо де Жуего нашрига берган интервюсида Ямал мухлисларнинг ундан кутилмалари юқори эканлигини яхши тушунишини айтди. Унинг сўзларига кўра, замонавий футболда энг ҳаяжонли ўйин кўрсатадиган ҳужумкор футболчиларга доимо катта эътибор қаратилади. “Одамлар энг кўп завқ берадиган футболчидан натижа кутишини тушунаман. Педри ва Родри ажойиб ўйинчилар, лекин менинг зиммамдаги босим бошқача — мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, қанот ҳужумчисиман. Бу босимдан хурсандман”, — деди футболчи.
Жисмоний ҳолат ва плей-офф ўйинларига тайёргарликТурнирни кичик жароҳат билан бошлаган Ямал гуруҳ босқичида эҳтиёткорлик билан майдонга туширилган эди. Бироқ плей-офф босқичи олдидан у ўзининг тўлиқ тайёрлигини маълум қилди. Goal.com хабарига кўра, футболчи ҳозирда ўзини анча яхши ҳис қилмоқда ва мураббий қарор қилса, 90 дақиқа давомида ҳаракат қилишга қодир.
“Мен ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман ва катта иштиёқ билан машғулот ўтамоқдаман. Ҳозирги ҳолатим 80-90 фоиз атрофида ва бу кўрсаткич фақат яхшиланиб бормоқда. Майдонда тўлиқ вақт ўйнашга тайёрман. Албатта, якуний қарорни мураббий қабул қилади, мен унга ўз ҳолатимни айтаман”, — дея қўшимча қилди Ламине Ямал.
Испания терма жамоаси турнирга асосий фаворитлардан бири сифатида ташриф буюрган бўлса-да, уларнинг ўйини танқидчилар томонидан турлича баҳоланмоқда. Ямалнинг фикрича, ҳозирги босқичда чиройли ўйиндан кўра ғалаба қозониш муҳимроқ. Унинг таъкидлашича, “Барселона” сафида кўп марта яхши ўйин кўрсатиб, мағлуб бўлганидан кўра, натижага эришишни афзал кўради.
Жаҳон чемпионатидаги илк голини урган ёш ҳужумчи бу туйғуни ўзгача эканлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилиш ва дунёнинг энг нуфузли турнирида ўз номини таблога ёздириб қўйиш — унинг фаолиятидаги энг бахтли лаҳзалардан бири бўлган.
Шуниси эътиборлики, Ямал ўзининг вазмин характери билан ажралиб туради. “Мен ҳеч қачон ортиқча ҳаяжонланмайман ва йиғламайман. Фақат жароҳат олганимда ёки онамнинг йиғлаётганини кўрганимда кўз ёш тўкканман. Агар Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқсак ҳам йиғламасам керак, бу мен учун имконсиз”, — дея якунлади Испания терма жамоаси аъзоси.
…