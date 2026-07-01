Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”

·39·Спорт
Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”

Испания терма жамоаси ва “Барселона” клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида ўзининг жисмоний ҳолати ва зиммасидаги улкан масъулият ҳақида фикр билдирди. 19 ёшли футболчи ўз клубида афсонавий 10-рақамни кийиши ва терма жамоанинг асосий етакчиси бўлиши унга қўшимча куч бағишлашини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тиемпо де Жуего нашрига берган интервюсида Ямал мухлисларнинг ундан кутилмалари юқори эканлигини яхши тушунишини айтди. Унинг сўзларига кўра, замонавий футболда энг ҳаяжонли ўйин кўрсатадиган ҳужумкор футболчиларга доимо катта эътибор қаратилади. “Одамлар энг кўп завқ берадиган футболчидан натижа кутишини тушунаман. Педри ва Родри ажойиб ўйинчилар, лекин менинг зиммамдаги босим бошқача — мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, қанот ҳужумчисиман. Бу босимдан хурсандман”, — деди футболчи.

Жисмоний ҳолат ва плей-офф ўйинларига тайёргарлик

Турнирни кичик жароҳат билан бошлаган Ямал гуруҳ босқичида эҳтиёткорлик билан майдонга туширилган эди. Бироқ плей-офф босқичи олдидан у ўзининг тўлиқ тайёрлигини маълум қилди. Goal.com хабарига кўра, футболчи ҳозирда ўзини анча яхши ҳис қилмоқда ва мураббий қарор қилса, 90 дақиқа давомида ҳаракат қилишга қодир.

“Мен ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман ва катта иштиёқ билан машғулот ўтамоқдаман. Ҳозирги ҳолатим 80-90 фоиз атрофида ва бу кўрсаткич фақат яхшиланиб бормоқда. Майдонда тўлиқ вақт ўйнашга тайёрман. Албатта, якуний қарорни мураббий қабул қилади, мен унга ўз ҳолатимни айтаман”, — дея қўшимча қилди Ламине Ямал.

Испания терма жамоаси турнирга асосий фаворитлардан бири сифатида ташриф буюрган бўлса-да, уларнинг ўйини танқидчилар томонидан турлича баҳоланмоқда. Ямалнинг фикрича, ҳозирги босқичда чиройли ўйиндан кўра ғалаба қозониш муҳимроқ. Унинг таъкидлашича, “Барселона” сафида кўп марта яхши ўйин кўрсатиб, мағлуб бўлганидан кўра, натижага эришишни афзал кўради.

Жаҳон чемпионатидаги илк голини урган ёш ҳужумчи бу туйғуни ўзгача эканлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилиш ва дунёнинг энг нуфузли турнирида ўз номини таблога ёздириб қўйиш — унинг фаолиятидаги энг бахтли лаҳзалардан бири бўлган.

Шуниси эътиборлики, Ямал ўзининг вазмин характери билан ажралиб туради. “Мен ҳеч қачон ортиқча ҳаяжонланмайман ва йиғламайман. Фақат жароҳат олганимда ёки онамнинг йиғлаётганини кўрганимда кўз ёш тўкканман. Агар Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқсак ҳам йиғламасам керак, бу мен учун имконсиз”, — дея якунлади Испания терма жамоаси аъзоси.

Ламине ЯмалБарселонаИспанияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияФранция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияБугун, 01:05Франция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:56Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиЭрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиБугун, 00:20ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 00:09UEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиUEFA Англия клубларини жаримага тортди: Челси ва Нюкасл молиявий қоидаларни буздиКеча, 23:55Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиШомуродовнинг голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида "энг чиройли" деб топилдиКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди