Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайн

·0·Авто
Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайн

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган X5 кроссоверининг бешинчи авлодини расман намойиш этди. Ушбу янгиланиш модел тарихидаги энг туб бурилишлардан бири бўлди, чунки автомобил нафақат бутунлай янги дизайн фалсафасига ўтди, балки ўз тарихида илк бор тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи модификацияга эга бўлди. Янги BMW X5 бренднинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи Неуе Классе услубида яратилган бўлиб, у технологик жиҳатдан ўзидан олдинги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши аввалроқ тақдим этилган иX3 моделини эслатиб юборади. Олд қисмда ингичка ЛEД оптика ва янги услубдаги қўшалоқ "Х" шаклидаги чироқлар диққатни тортади. Қизиғи шундаки, ҳайдовчилар кундузги чироқларни сариқ рангга ўзгартиришлари мумкин — бу классик BMW M моделларига ўзига хос ҳурмат белгисидир. Шунингдек, анъанавий эшик тутқичларидан воз кечилиб, уларнинг ўрнига кузов устунларига ўрнатилган ихчам металл элементлар ва тугмалар жорий этилган.

Технологик инқилоб ва интерер

Автомобил салони ҳам тубдан қайта ишланган. Марказий қисмда 17,9 дюймли улкан дисплей жойлашган бўлса, олд ойнанинг пастки қисмида Панорамик иДриве деб номланган панорамали экран ўрин олган. Сунъий интеллект ёрдамчиси нафақат автомобил функцияларини бошқаради, балки ҳайдовчининг турли саволларига жавоб бериш қобилиятига ҳам эга. Пардозлашда табиий сланец, шиша элементлар ва Алкантара материалларидан фойдаланилгани интерерга юқори даражадаги ҳашамат бағишлаган.

Энг катта ўзгаришлардан бири — X5 моделининг ташриф қоғозига айланган икки секцияли юкхона эшигидан воз кечилганидир. Муҳандислар буни аэродинамикани яхшилаш ва мижозларнинг истаклари билан изоҳлашмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янги кроссовер узунлиги 5,5 сантиметрга ошган, бироқ вазни ҳам сезиларли даражада ортган. Хусусан, тўлиқ электр версиядаги иX5 нинг оғирлиги деярли 2900 кг ни ташкил этади.

Двигателлар ва электр қуввати

Янги BMW X5 модернизация қилинган CLAР платформасида қурилган бўлиб, у беш хил турдаги куч қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Двигателлар қатори қуйидагича шаклланган:

  • X5 40 xDrive: 400 от кучига эга 3 литрли турбо двигател ва "юmsҳоқ" гибрид тизими.
  • X5 50е (Гибрид): 489 от кучи ва фақат электрда 71 км масофа босиш имконияти.
  • X5 М60е: 612 от кучига эга юқори қувватли гибрид.
  • иX5 60 xDrive: 578 от кучига эга тўлиқ электр версия.
  • иX5 Ҳйдроген: 2028-йилда чиқиши кутилаётган водородли модел.
Тақдимотнинг асосий юлдузи бўлган электр иX5 модели 141 кВ/соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. Олтинчи авлод цилиндрсимон ячейкаларидан фойдаланилгани сабабли, автомобил бир қувватланишда 845 км гача (ВЛТП сикли бўйича) масофа боса олади. 800 вольтли архитектура эвазига 460 кВ қувватли станцияларда батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 22 минутда тўлдириш мумкин.

Ўзбекистон бозорида BMW X5 ҳар доим премиум кроссоверлар сегментида етакчи ўринларни эгаллаб келган. Янги авлоднинг, айниқса узоқ масофа босувчи электр версиясининг пайдо бўлиши, мамлакатимизда ривожланиб бораётган электромобиллар инфратузилмаси шароитида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Янги моделнинг сотувга чиқиш саналари ва нархлари яқин ойларда эълон қилинади.

BMWX5ЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаLada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаБугун, 00:55Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиРоссиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиКеча, 22:00Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиЯнги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиКеча, 21:30Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаFiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаКеча, 19:56Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаКеча, 18:57Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобКеча, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди