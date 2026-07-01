Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайн
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган X5 кроссоверининг бешинчи авлодини расман намойиш этди. Ушбу янгиланиш модел тарихидаги энг туб бурилишлардан бири бўлди, чунки автомобил нафақат бутунлай янги дизайн фалсафасига ўтди, балки ўз тарихида илк бор тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи модификацияга эга бўлди. Янги BMW X5 бренднинг келажакдаги йўналишини белгилаб берувчи Неуе Классе услубида яратилган бўлиб, у технологик жиҳатдан ўзидан олдинги моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши аввалроқ тақдим этилган иX3 моделини эслатиб юборади. Олд қисмда ингичка ЛEД оптика ва янги услубдаги қўшалоқ "Х" шаклидаги чироқлар диққатни тортади. Қизиғи шундаки, ҳайдовчилар кундузги чироқларни сариқ рангга ўзгартиришлари мумкин — бу классик BMW M моделларига ўзига хос ҳурмат белгисидир. Шунингдек, анъанавий эшик тутқичларидан воз кечилиб, уларнинг ўрнига кузов устунларига ўрнатилган ихчам металл элементлар ва тугмалар жорий этилган.
Технологик инқилоб ва интерерАвтомобил салони ҳам тубдан қайта ишланган. Марказий қисмда 17,9 дюймли улкан дисплей жойлашган бўлса, олд ойнанинг пастки қисмида Панорамик иДриве деб номланган панорамали экран ўрин олган. Сунъий интеллект ёрдамчиси нафақат автомобил функцияларини бошқаради, балки ҳайдовчининг турли саволларига жавоб бериш қобилиятига ҳам эга. Пардозлашда табиий сланец, шиша элементлар ва Алкантара материалларидан фойдаланилгани интерерга юқори даражадаги ҳашамат бағишлаган.
Энг катта ўзгаришлардан бири — X5 моделининг ташриф қоғозига айланган икки секцияли юкхона эшигидан воз кечилганидир. Муҳандислар буни аэродинамикани яхшилаш ва мижозларнинг истаклари билан изоҳлашмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, янги кроссовер узунлиги 5,5 сантиметрга ошган, бироқ вазни ҳам сезиларли даражада ортган. Хусусан, тўлиқ электр версиядаги иX5 нинг оғирлиги деярли 2900 кг ни ташкил этади.
Двигателлар ва электр қувватиЯнги BMW X5 модернизация қилинган CLAР платформасида қурилган бўлиб, у беш хил турдаги куч қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Двигателлар қатори қуйидагича шаклланган:
- X5 40 xDrive: 400 от кучига эга 3 литрли турбо двигател ва "юmsҳоқ" гибрид тизими.
- X5 50е (Гибрид): 489 от кучи ва фақат электрда 71 км масофа босиш имконияти.
- X5 М60е: 612 от кучига эга юқори қувватли гибрид.
- иX5 60 xDrive: 578 от кучига эга тўлиқ электр версия.
- иX5 Ҳйдроген: 2028-йилда чиқиши кутилаётган водородли модел.
Ўзбекистон бозорида BMW X5 ҳар доим премиум кроссоверлар сегментида етакчи ўринларни эгаллаб келган. Янги авлоднинг, айниқса узоқ масофа босувчи электр версиясининг пайдо бўлиши, мамлакатимизда ривожланиб бораётган электромобиллар инфратузилмаси шароитида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Янги моделнинг сотувга чиқиш саналари ва нархлари яқин ойларда эълон қилинади.
…