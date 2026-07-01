Мареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкин
«Манчестер Сити»да Пеп Гвардиоладан кейинги янги давр катта ўзгаришлар билан бошланиши кутилмоқда. Клубнинг янги бош мураббийи Энцо Мареска ва спорт директори Ҳуго Виана амалдаги таркибни қайта кўриб чиқиб, бир қатор футболчилар бўйича таклифларни муҳокама қилишга тайёр.
Англия клуби фақат янги футболчиларни харид қилиш билан чекланиб қолмай, жамоадаги рақобатни кучайтириш ва маошлар бюджетини мувозанатлаш учун бир нечта ижрочи билан хайрлашиши мумкин.
Мареска билан уч йиллик шартнома имзоланди
«Манчестер Сити» 29 июнь куни Энцо Маресканинг бош мураббий этиб тайинланганини расман эълон қилди. Италиялик мутахассис билан 2029 йилнинг ёзигача амал қиладиган уч йиллик шартнома тузилди.
Манчестер клуби Марескани шартномасидан озод қилиш учун «Челси»га 17 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули тўлади. Италиялик мураббийнинг ўзи ҳам Лондон клуби билан алоҳида молиявий келишувга эришган.
Мареска учун бу «Манчестер Сити»даги учинчи фаолият даври бўлади. У аввал клуб академиясини бошқарган, кейинчалик эса Гвардиоланинг мураббийлар штабида ишлаб, 2022/2023 йилги тарихий треблда иштирок этган.
«Мен бу клубни, унинг талаблари ва кутилаётган натижаларни яхши биламан. Ғалаба қозонишни, чиройли футбол намойиш этишни ва босимдан завқ олишни истайман», — деди Мареска тайинловдан сўнг.
Кетиши мумкин бўлган етти футболчи ким?
The Athletic тарқатган маълумотга кўра, «Манчестер Сити» ёзги трансфер ойнасида қуйидаги етти нафар футболчи билан хайрлашиши мумкин:
Натан Аке;
Рико Льюис;
Тижжани Рейндерс;
Умар Мармуш;
Матео Ковачич;
Нико Гонсалес;
Жеймс Траффорд.
Уларнинг ҳар бири билан боғлиқ вазият турлича. Аке ва Ковачичнинг амалдаги шартномалари якунланишига бир йил қолган. Шу боис клуб тажрибали футболчиларни кейинчалик текин йўқотиб қўймаслик учун ёзда сотиш вариантини кўриб чиқиши мумкин.
Нико Гонсалес, Рейндерс ва Мармуш эса нисбатан яқинда катта маблағ эвазига харид қилинган. Бироқ янги мураббийнинг режаларида ҳеч бир футболчининг ўрни автоматик равишда кафолатланмаслиги таъкидланмоқда.
Натан Аке кетишга энг яқин номлардан бири
Натан Аке жамоани тарк этиши кутилаётган асосий футболчилардан бири сифатида тилга олинмоқда. 31 ёшли ҳимоячига Премьер-лига ва хориж клубларидан қизиқиш мавжуд.
Нидерландиялик футболчи ҳимоя маркази билан бирга чап қанотда ҳам ҳаракат қила олади. Бироқ унинг ёши, жароҳатлари ва шартномаси якунланишига оз вақт қолгани клубни таклифларни эшитишга ундаши мумкин.
Аке Гвардиола даврида «Манчестер Сити»нинг ишончли футболчиларидан бирига айланган ва жамоа билан биргаликда бир қатор йирик совринларни қўлга киритган.
Ёш футболчиларнинг келажаги ҳам сўроқ остида
Клуб академияси тарбияланувчиси Рико Льюис ҳам трансфер бозорида қизиқиш уйғотмоқда. Уни бир нечта Премьер-лига жамоаси кузатаётгани айтилган.
Льюис ҳимоянинг ўнг қаноти ва ярим ҳимоя марказида ҳаракат қила олиши билан Мареска услубига мос келиши мумкин. Шунга қарамай, муносиб таклиф тушса, «Манчестер Сити» унинг трансферини ҳам муҳокама қилиш эҳтимоли бор.
Дарвозабон Жеймс Траффорднинг ҳам доимий ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа жамоага ўтиши мумкинлиги хабар қилинмоқда. Унинг асосий таркибдаги ўрни учун рақобат кутилганидан мураккаброқ кечди.
Ярим ҳимояда жиддий ўзгаришлар кутилмоқда
Матео Ковачич, Нико Гонсалес ва Тижжани Рейндерснинг номлари ҳам эҳтимолий трансферлар рўйхатига киритилган.
Ковачич тажрибали ва универсал футболчи бўлса-да, унинг шартномаси 2027 йилда якунланади. Клуб таркибни ёшартиришни режалаштирса, хорватиялик ярим ҳимоячининг сотилиши мантиқий қарорга айланиши мумкин.
Нико Гонсалес ва Рейндерс эса катта сармоя эвазига олиб келинган. Уларни сотиш бўйича қарор фақат жиддий таклиф келиб тушган тақдирда қабул қилиниши кутилмоқда.
Мареска юқори интенсивлик, тўпни узоқ вақт назорат қилиш ва футболчиларнинг бир нечта позицияда ҳаракат қила олишига катта аҳамият беради. Шу боис мавсумолди йиғинлари айрим ўйинчиларнинг келажаги учун ҳал қилувчи синовга айланади.
Умар Мармушга ҳам таклифлар кўриб чиқилиши мумкин
Мисрлик ҳужумчи Умар Мармуш ҳам клубдаги ўрни кафолатланмаган футболчилар қаторида тилга олинмоқда.
У ҳужумнинг маркази ва қанотларида ўйнай олади. Аммо Мареска янги мавсумда Эрлинг Ҳоландга боғлиқликни камайтириш ва ҳужум чизиғида бошқача мувозанат яратишни режалаштирмоқда.
Мармуш учун катта маблағ таклиф қилинса, «Манчестер Сити» уни сотиш вариантини рад этмаслиги мумкин. Бироқ ҳозирча клуб футболчи бўйича расмий қарор қабул қилгани йўқ.
Рубен Диаш алоҳида вазиятда турибди
Рубен Диаш юқоридаги етти футболчидан иборат асосий рўйхатга киритилмаган. Шунга қарамай, португалиялик марказий ҳимоячининг келажаги ҳам муҳокама қилинмоқда.
Диашга Жозе Моуриньо бошқараётган «Реал» қизиқиш билдираётгани хабар қилинган. Агар Мадрид клуби катта таклиф билан чиқса, «Манчестер Сити» раҳбарияти уни кўриб чиқиши мумкин. Бироқ ҳимоячи клубнинг сотилиши шарт бўлган футболчилари қаторида эмас.
Диашнинг кетиши майдондаги сифатдан ташқари, кийиниш хонасидаги етакчилик нуқтаи назаридан ҳам катта йўқотиш бўларди. Шу сабаб бундай трансфер фақат жуда катта маблағ эвазига амалга ошиши мумкин.
Андерсон учун рекорд маблағ сарфланмоқда
«Манчестер Сити» таркибни янгилаш йўлидаги биринчи катта қадамини ҳам ташлади. Клуб «Ноттингем Форест» ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни 116 миллион фунт стерлингга сотиб олиш бўйича келишувга эришган.
23 ёшли футболчининг трансфери расман якунланса, у клуб тарихидаги энг қиммат харидга айланади. Аввалги рекорд 2021 йилда Жек Грилиш учун тўланган 100 миллион фунтга тегишли эди.
Андерсоннинг келиши ярим ҳимоядаги рақобатни янада кучайтиради. Бу эса Нико Гонсалес, Ковачич ёки Рейндерсдан камида бирининг кетиши эҳтимолини ошириши мумкин.
Мало Гюсто асосий номзодлардан бири
Мареска ҳимоянинг ўнг қанотини кучайтириш учун «Челси» футболчиси Мало Гюстони таклиф қилишни истамоқда.
Франциялик ҳимоячи Мареска билан Лондон клубида бирга ишлаган ва унинг тактик талабларини яхши билади. «Челси» футболчини 75 миллион фунтга баҳолаётгани айтилмоқда, бироқ «Манчестер Сити» бу суммани юқори деб ҳисобламоқда.
Гюсто трансфери амалга ошса, Рико Льюиснинг бошқа клубга ўтиш эҳтимоли янада ошади.
Мавсумолди турнеси Мареска учун биринчи синов бўлади
«Манчестер Сити» янги мавсумга тайёргарлик доирасида Осиё бўйлаб турне ўтказади. Мареска бошчилигидаги жамоа 1 август куни Гонконгда «Интер»га қарши майдонга тушади.
Кейинчалик манчестерликлар Жанубий Кореяда маҳаллий лига юлдузлари ва «Атлетико» билан ўртоқлик учрашувларини ўтказади.
Мавсумолди йиғинлари Марескага футболчиларни яқиндан баҳолаш ва кимлар янги лойиҳада қолишини ҳал қилиш имконини беради.
Ҳусанов янги лойиҳада қолиши кутилмоқда
Абдуқодир Ҳусанов эҳтимолий кетувчилар рўйхатига киритилмаган. Ўзбекистонлик марказий ҳимоячи ёши, тезлиги ва бир нечта ҳимоя позициясида ҳаракат қила олиши билан Маресканинг тактик талабларига мос келади.
Ҳусанов билан бирга Эрлинг Ҳоланд, Райан Шерки, Нико О’Райли ва Жереми Докю каби футболчилар ҳам «Манчестер Сити»нинг янгиланган таркибида муҳим роль ўйнаши кутилмоқда.
Бироқ янги мураббий келиши билан жамоада деярли ҳеч кимнинг ўрни тўлиқ кафолатланмайди. Мареска ва Ҳуго Виана таркибни футболчиларнинг аввалги хизматлари эмас, янги лойиҳа талаблари асосида шакллантирмоқчи.
«Манчестер Сити» учун бу ёз оддий трансфер ойнаси эмас, балки бутун бир давр алмашинуви бўлиши мумкин. Гвардиола даври якунланди, энди Мареска ўз жамоасини қуришга киришмоқда.
…