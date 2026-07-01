Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълум

·0·Спорт
Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълум

Испаниянинг Барселона клуби Мюнхеннинг Бавария жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн трансфери бўйича олиб борилаётган музокараларни расман тўхтатди. Каталонияликлар узоқ вақт давомида англиялик тўпурарни Роберт Левандовски ўрнига муносиб номзод сифатида кўриб чиқаётган эди, бироқ бир қатор жиддий омиллар ушбу келишувнинг амалга ошмаслигига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри хабарига кўра, Барселона спорт директори Деко айни дамда жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларга эътибор қаратишга қарор қилган. Роберт Левандовски кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдириш клуб учун устувор вазифа бўлиб қолмоқда, бироқ Гарри Кейн варианти эндиликда кун тартибидан бутунлай олиб ташланди.

Нега трансфер амалга ошмади?

Трансфернинг тўхтатилишига биринчи навбатда футболчининг ўз позицияси сабаб бўлган. Гарри Кейн Барселона раҳбариятига Германиядаги ҳаётидан тўлақонли мамнун эканлигини ва Аллианз Аренани тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилган. 32 ёшли ҳужумчи Бавария билан шартномасини узайтириш бўйича музокаралар олиб боришга тайёрланмоқда.

Шунингдек, Бавария раҳбарияти ҳам ўз юлдузини сотиш ниятида эмас. Тўрт йил аввал Роберт Левандовски Каталонияга ўтиш учун клуб билан зиддиятга борган бўлса, Гарри Кейн бундай йўл тутмоқчи эмас. 2025-26 йилги мавсумда барча мусобақаларда 61 та гол уриб, рекорд ўрнатган ҳужумчи Мюнхен клуби лойиҳасининг марказий қисми бўлиб қолади.

Янги нишон — Хулиан Альварес

Эндиликда Барселона бор эътиборини Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресга қаратган. Аргентиналик футболчини қўлга киритиш осон кечмайди, чунки Мадрид клуби ўзининг тўпурарини ички чемпионатдаги асосий рақибига сотишни истамаяпти. Шунга қарамай, Деко жаҳон чемпиони учун сўнгги ҳал қилувчи ҳужумни амалга оширишни режалаштирмоқда.

Агар Хулиан Альварес трансфери ҳам амалга ошмаса, Барселона молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида ички ресурслардан фойдаланади. Мураббийлар штаби янги ҳужумчи сотиб олмасдан, мавжуд футболчиларнинг амплуасини ўзгартириш орқали муаммони ҳал қилмоқчи. Бунда қуйидаги футболчилар марказий ҳужумчи ёки "ёлғончи тўққизлик" вазифасини бажариши мумкин:

  • Дани Олмо
  • Ферран Торрес
  • Ламине Ямал
Клуб мутасаддилари ушбу универсал футболчилар ёрдамида ҳужумдаги сермаҳсулликни сақлаб қолиш мумкинлигига ишонмоқда. Бу Барселона учун иқтисодий жиҳатдан қийин даврда таваккал харидлардан қочиш имконини беради.

БарселонаГарри КейнБаварияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”Бугун, 01:30Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияФранция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияБугун, 01:05Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Бугун, 00:56Франция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:56Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиЭрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиБугун, 00:20ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди