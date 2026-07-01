Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълум
Испаниянинг Барселона клуби Мюнхеннинг Бавария жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн трансфери бўйича олиб борилаётган музокараларни расман тўхтатди. Каталонияликлар узоқ вақт давомида англиялик тўпурарни Роберт Левандовски ўрнига муносиб номзод сифатида кўриб чиқаётган эди, бироқ бир қатор жиддий омиллар ушбу келишувнинг амалга ошмаслигига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри хабарига кўра, Барселона спорт директори Деко айни дамда жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш учун бошқа вариантларга эътибор қаратишга қарор қилган. Роберт Левандовски кетганидан сўнг юзага келган бўшлиқни тўлдириш клуб учун устувор вазифа бўлиб қолмоқда, бироқ Гарри Кейн варианти эндиликда кун тартибидан бутунлай олиб ташланди.
Нега трансфер амалга ошмади?Трансфернинг тўхтатилишига биринчи навбатда футболчининг ўз позицияси сабаб бўлган. Гарри Кейн Барселона раҳбариятига Германиядаги ҳаётидан тўлақонли мамнун эканлигини ва Аллианз Аренани тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилган. 32 ёшли ҳужумчи Бавария билан шартномасини узайтириш бўйича музокаралар олиб боришга тайёрланмоқда.
Шунингдек, Бавария раҳбарияти ҳам ўз юлдузини сотиш ниятида эмас. Тўрт йил аввал Роберт Левандовски Каталонияга ўтиш учун клуб билан зиддиятга борган бўлса, Гарри Кейн бундай йўл тутмоқчи эмас. 2025-26 йилги мавсумда барча мусобақаларда 61 та гол уриб, рекорд ўрнатган ҳужумчи Мюнхен клуби лойиҳасининг марказий қисми бўлиб қолади.
Янги нишон — Хулиан АльваресЭндиликда Барселона бор эътиборини Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресга қаратган. Аргентиналик футболчини қўлга киритиш осон кечмайди, чунки Мадрид клуби ўзининг тўпурарини ички чемпионатдаги асосий рақибига сотишни истамаяпти. Шунга қарамай, Деко жаҳон чемпиони учун сўнгги ҳал қилувчи ҳужумни амалга оширишни режалаштирмоқда.
Агар Хулиан Альварес трансфери ҳам амалга ошмаса, Барселона молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида ички ресурслардан фойдаланади. Мураббийлар штаби янги ҳужумчи сотиб олмасдан, мавжуд футболчиларнинг амплуасини ўзгартириш орқали муаммони ҳал қилмоқчи. Бунда қуйидаги футболчилар марказий ҳужумчи ёки "ёлғончи тўққизлик" вазифасини бажариши мумкин:
- Дани Олмо
- Ферран Торрес
- Ламине Ямал
…