Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқда

·0·Авто
Автосаноатда мис даври якунланмоқда: Ferrari ва BMW арзонроқ муқобилга ўтмоқда

Глобал автомобил саноатида хомашё нархларининг кескин кўтарилиши ишлаб чиқарувчиларни кескин чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Сўнгги йилларда мис нархининг мисли кўрилмаган даражада ошиши натижасида Ferrari, BMW ва Tesla каби гигантлар электр ўтказгичлар учун анъанавий мисдан воз кечиб, алюминийга ўтишни бошлади. Бу тенденция нафақат харажатларни камайтириш, балки замонавий электромобилларнинг вазнини енгиллатишда ҳам муҳим рол ўйнамоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги маълумотларига кўра, миснинг бир тоннаси жорий йил бошида рекорд даражадаги 15 минг долларга яқинлашган бўлса, алюминийнинг нархи бор-йўғи 3,1 минг доллар атрофида баҳоланмоқда. Бундай улкан фарқ автоишлаб чиқарувчилар учун ишлаб чиқариш таннархини пасайтиришнинг энг самарали йўлига айланди. JPMorgan таҳлилчилари 2026-йилга бориб ушбу ўзгариш туфайли мисга бўлган глобал талаб 2 фоизга, 2030-йилга келиб эса 6 фоизга қисқаришини прогноз қилмоқда.

Ҳашаматли брендлар ва янги технологиялар

Италиянинг Ferrari компанияси алюминий қувват кабелларидан фойдаланишни 2025-йилда ўзининг 296 русумли гибрид спорткарида бошлаган эди. Кейинчалик бу технология бренднинг бошқа моделларига, жумладан, Лусе номли илк тўлиқ электрли автомобилига ҳам татбиқ этилди. Компания вакили Дарио Эспозитонинг таъкидлашича, ушбу ўзгариш электр симларининг умумий вазнини қарийб 20 фоизга камайтириш имконини берган.

Германиянинг BMW концерни эса бу борада кашшофлардан бири ҳисобланади. Компания алюминий ўтказгичларни ўн йилдан ортиқ вақт давомида, яни 2011-йилдаги 1-сериес моделларидан буён қўллаб келмоқда. Бугунги кунда эДриве платформасидаги кўплаб гибрид ва электр моделлар айнан алюминий кабеллар билан жиҳозланган. Шунингдек, Хитойнинг ХПенг, Xiaomi ва АВАТР каби брендлари ҳам ўз электромобилларида ушбу ечимдан кенг фойдаланмоқда.

Алюминийнинг афзалликлари ва камчиликлари

Гарчи алюминий иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлса-да, унинг ўзига хос техник жиҳатлари мавжуд. Мутахассисларнинг тушунтиришича, алюминий электр токини мисга қараганда ёмонроқ ўтказади. Шу сабабли, бир хил қувватни узатиш учун алюминий симларнинг кесими каттароқ бўлиши талаб этилади. Бундан ташқари, алюминий ишлаб чиқариш жараёни кўпроқ энергия сарфини талаб қилиши билан ажралиб туради.

Шунга қарамай, соҳа экспертлари алюминийга ўтиш жараёни ортга қайтмаслигини таъкидламоқда. Stellantis концерни ҳам расман тасдиқламаган бўлса-да, аллақачон ушбу материалга ўтишни бошлагани ҳақида хабарлар мавжуд. Ўзбекистон бозорида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётган бир пайтда, бутун дунё бўйлаб автомобиллар таннархини пасайтиришга қаратилган ушбу технологик бурилиш келажакда машиналар нархининг барқарорлашувига хизмат қилиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, миснинг "ҳашаматли" металлга айланиб бориши авто саноатда янги муҳандислик ечимларини рағбатлантирмоқда. Энг йирик брендлар эндиликда нафақат двигател қуввати, балки ҳар бир килограмм вазн ва ҳар бир доллар тежамкорлик учун курашмоқда.

FerrariBMWTeslaЭлектромобилларАвто Саноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнЯнги авлод BMW X5 тақдим этилди: Тарихдаги илк электр версия ва инқилобий дизайнБугун, 01:23Lada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаLada Azimut синовлари: Янги кроссовер -40 дан +60 даражагача ҳароратда текширилмоқдаБугун, 00:55Россиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиРоссиянинг Делимобил каршеринг хизмати Tataристон бозоридаги қамровини кенгайтирдиКеча, 22:00Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиЯнги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилдиКеча, 21:30Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаFiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаКеча, 19:56Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди