Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”
Англия терма жамоаси ва Лондоннинг Арсенал клуби вингери Нони Мадуеке ўз жамоадоши Жуд Беллингем атрофидаги танқидларга муносабат билдирди. У Реал Мадрид ярим ҳимоячисининг жаҳон даражасидаги иқтидор эканини таъкидлаб, унинг майдондаги ҳаракатларидан шубҳаланиш мантиқсизлик эканини қайд этди. Мадуекенинг фикрича, Беллингэм ҳар доим энг муҳим паллаларда жамоани қутқара оладиган кам сонли футболчилардан биридир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати доирасида Панама терма жамоасига қарши кечган баҳсда (2:0) Жуд Беллингем учрашув қаҳрамонига айланди. Томас Тухел шогирдлари рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга қийналаётган бир вақтда, айнан Беллингэм вазиятни ўзгартирди. У Букайо Сака томонидан етказиб берилган бурчак тўпидан сўнг ҳисобни очди ва жамоасига руҳан устунлик тақдим этди.
Кўп ўтмай, Беллингэм ўзининг плеймейкерлик қобилиятини ҳам намойиш этди. Унинг аниқ узатмасидан сўнг Гарри Кейн боши билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни ишончли кўринишга келтирди. Иккала голда ҳам бевосита иштирок этган Жуде кетма-кет иккинчи ўйинда учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Goal.com нашрининг ёзишича, бу натижа унинг танқидчиларига муносиб жавоб бўлди.
Барқарорлик ва юқори саволГана билан ўйиндаги нурсиз дурангдан сўнг Беллингэмнинг ўзи ҳам ўз ўйинидан қониқмаганини айтган эди. Бироқ Нони Мадуеке ESPN нашрига берган интервюсида ушбу фикрларга қўшилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Беллингэм йиллар давомида бир хил юқори савияни сақлаб келмоқда ва унинг Панама билан баҳсдаги ўйини кутилмаган ҳолат эмас.
“Мен уни жаҳон даражасидаги ўйинчи деб биламан. Ҳар сафар уни кузатганимда деярли бир хил, юқори савиядаги ҳаракатларни кўраман. Охирги ўйин кимнидир ҳайратда қолдирган бўлса, мен буни тушунмайман. У бир неча йилдан бери шундай ўйнамоқда ва бу унинг учун оддий ҳолат”, — деди Арсенал вингери.
Ҳозирги вақтда Беллингэм мазкур Жаҳон чемпионатида учта голда бевосита иштирок этиб турибди. Бу кўрсаткич бўйича у жамоа сардори Гарри Кейн билан тенглашиб олди. Мадуеке ҳар икки футболчининг жамоа учун аҳамияти беқиёс эканини, айниқса қийин вазиятларда улар масъулиятни ўз зиммасига олишини алоҳида эътироф этди.
Англия терма жамоаси плей-офф босқичига тайёргарлик кўрар экан, мухлислар ва мутахассислар асосий умидни айнан Беллингэм-Кейн тандемига боғлашмоқда. Мадуеке ушбу етакчиларнинг спорт формаси турнир якунига қадар сақланиб қолишига умид билдирди, зеро чемпионлик йўлида уларнинг маҳорати ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши шубҳасиз.
…