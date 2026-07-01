Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”

·0·Спорт
Нони Мадуеке Жуд Беллингем ҳақида: “Унинг даражаси ҳеч кимни ҳайрон қолдирмаслиги керак”

Англия терма жамоаси ва Лондоннинг Арсенал клуби вингери Нони Мадуеке ўз жамоадоши Жуд Беллингем атрофидаги танқидларга муносабат билдирди. У Реал Мадрид ярим ҳимоячисининг жаҳон даражасидаги иқтидор эканини таъкидлаб, унинг майдондаги ҳаракатларидан шубҳаланиш мантиқсизлик эканини қайд этди. Мадуекенинг фикрича, Беллингэм ҳар доим энг муҳим паллаларда жамоани қутқара оладиган кам сонли футболчилардан биридир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати доирасида Панама терма жамоасига қарши кечган баҳсда (2:0) Жуд Беллингем учрашув қаҳрамонига айланди. Томас Тухел шогирдлари рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга қийналаётган бир вақтда, айнан Беллингэм вазиятни ўзгартирди. У Букайо Сака томонидан етказиб берилган бурчак тўпидан сўнг ҳисобни очди ва жамоасига руҳан устунлик тақдим этди.

Кўп ўтмай, Беллингэм ўзининг плеймейкерлик қобилиятини ҳам намойиш этди. Унинг аниқ узатмасидан сўнг Гарри Кейн боши билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни ишончли кўринишга келтирди. Иккала голда ҳам бевосита иштирок этган Жуде кетма-кет иккинчи ўйинда учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Goal.com нашрининг ёзишича, бу натижа унинг танқидчиларига муносиб жавоб бўлди.

Барқарорлик ва юқори савол

Гана билан ўйиндаги нурсиз дурангдан сўнг Беллингэмнинг ўзи ҳам ўз ўйинидан қониқмаганини айтган эди. Бироқ Нони Мадуеке ESPN нашрига берган интервюсида ушбу фикрларга қўшилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Беллингэм йиллар давомида бир хил юқори савияни сақлаб келмоқда ва унинг Панама билан баҳсдаги ўйини кутилмаган ҳолат эмас.

“Мен уни жаҳон даражасидаги ўйинчи деб биламан. Ҳар сафар уни кузатганимда деярли бир хил, юқори савиядаги ҳаракатларни кўраман. Охирги ўйин кимнидир ҳайратда қолдирган бўлса, мен буни тушунмайман. У бир неча йилдан бери шундай ўйнамоқда ва бу унинг учун оддий ҳолат”, — деди Арсенал вингери.

Ҳозирги вақтда Беллингэм мазкур Жаҳон чемпионатида учта голда бевосита иштирок этиб турибди. Бу кўрсаткич бўйича у жамоа сардори Гарри Кейн билан тенглашиб олди. Мадуеке ҳар икки футболчининг жамоа учун аҳамияти беқиёс эканини, айниқса қийин вазиятларда улар масъулиятни ўз зиммасига олишини алоҳида эътироф этди.

Англия терма жамоаси плей-офф босқичига тайёргарлик кўрар экан, мухлислар ва мутахассислар асосий умидни айнан Беллингэм-Кейн тандемига боғлашмоқда. Мадуеке ушбу етакчиларнинг спорт формаси турнир якунига қадар сақланиб қолишига умид билдирди, зеро чемпионлик йўлида уларнинг маҳорати ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши шубҳасиз.

АнглияЖуде БеллингэмНони МадуекеРеал МадридЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБарселона Гарри Кейн трансферидан бутунлай воз кечди: Сабаблар маълумБугун, 01:37Франция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияФранция ва Швеция ўйини: матнли трансляцияБугун, 01:05Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Ламине Ямал: “Мен “Барселона”нинг 10-рақамиман, босимдан қўрқмайман”Бугун, 00:56Франция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилиндиФранция ва Швеция ўйини учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 00:56Эрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиЭрлинг Холанд Норвегияни ЖЧ-2026 плей-офф босқичига олиб чиқдиБугун, 00:20ЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиЖЧ-2026. Норвегия Кот-д’Ивуарни мағлуб этиб, 1/8 финалга чиқдиБугун, 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди