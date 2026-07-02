Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атади

·0·Спорт
Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атади

Швеция миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Златан Ибраҳимович Франция термасининг ҳужум чизиғини жуда юқори баҳолади.

Унинг фикрича, Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Килиан Мбаппедан ташкил топган учлик бугунги кунда дунё футболидаги энг хавфли ҳужумлардан бири ҳисобланади.

Дунёнинг энг яхши уч футболчиси Франция сафида

Ибраҳимович ҳозирги футболдаги энг кучли беш ўйинчидан уч нафари Франция ҳужумида ҳаракат қилаётганини таъкидлади.

«Дунёнинг энг яхши беш футболчисидан уч нафари Франция ҳужумида тўп тепмоқда — Дембеле, Олисе ва Мбаппе», — деди Златан.

У қолган икки ўринга Эрлинг Ҳоланд ва Ламин Ямални қўйиш мумкинлигини айтди. Лионель Мессини эса алоҳида даражадаги футболчи сифатида таърифлади.

Юлдузларни бир жамоага бирлаштириш осон эмас

Златаннинг айтишича, кучли футболчиларни бир таркибга жамлашнинг ўзи муваффақият учун етарли эмас.

У бунга «ПСЖ»да Мбаппе, Месси ва Неймар бирга ўйнаган даврни мисол қилиб келтирди.

«Бундай юлдузлардан самарали комбинация тузиш осон эмас. “ПСЖ”да Мбаппе, Месси ва Неймар бирга ўйнаган, аммо бу доим ҳам 100 фоиз самара бермаган», — деди у.

Франция учлигининг асосий устунлиги

Ибраҳимович Франция ҳужумчилари ўртасида ким биринчи рақамли футболчи эканини аниқлаш учун ортиқча рақобат йўқлигини алоҳида қайд этди.

Унинг фикрича, Дембеле, Олисе ва Мбаппе нафақат тўп билан, балки тўпсиз ҳаракатларда ҳам катта ҳажмдаги ишни бажаради.

«Тўп билан улар нималарга қодир эканини ҳамма билади. Аммо тўпсиз бажараётган ишлари янада муҳим», — деди собиқ ҳужумчи.

«Рақиблар учун қўрқинчли»

Златан Франциянинг ҳар бир ҳужумчиси учрашув тақдирини якка ўзи ҳал қилиш қобилиятига эга эканини таъкидлади.

«Уларнинг ҳар бири ўйин тақдирини якка ўзи ҳал қила олади. Бу эса рақиблар учун қўрқинчли», — дея унинг сўзларини келтирди RMC Sport.

Франция ҳужум чизиғидаги тезлик, техника ва ўзаро тушуниш жамоани ҳар қандай рақиб учун ўта хавфли кучга айлантирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинАндрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинБугун, 01:10Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Бугун, 00:45Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Бугун, 00:17ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиКеча, 23:16Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиГарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиКеча, 23:10Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Кеча, 23:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди