Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атади
Швеция миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Златан Ибраҳимович Франция термасининг ҳужум чизиғини жуда юқори баҳолади.
Унинг фикрича, Усмон Дембеле, Майкл Олисе ва Килиан Мбаппедан ташкил топган учлик бугунги кунда дунё футболидаги энг хавфли ҳужумлардан бири ҳисобланади.
Дунёнинг энг яхши уч футболчиси Франция сафида
Ибраҳимович ҳозирги футболдаги энг кучли беш ўйинчидан уч нафари Франция ҳужумида ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
«Дунёнинг энг яхши беш футболчисидан уч нафари Франция ҳужумида тўп тепмоқда — Дембеле, Олисе ва Мбаппе», — деди Златан.
У қолган икки ўринга Эрлинг Ҳоланд ва Ламин Ямални қўйиш мумкинлигини айтди. Лионель Мессини эса алоҳида даражадаги футболчи сифатида таърифлади.
Юлдузларни бир жамоага бирлаштириш осон эмас
Златаннинг айтишича, кучли футболчиларни бир таркибга жамлашнинг ўзи муваффақият учун етарли эмас.
У бунга «ПСЖ»да Мбаппе, Месси ва Неймар бирга ўйнаган даврни мисол қилиб келтирди.
«Бундай юлдузлардан самарали комбинация тузиш осон эмас. “ПСЖ”да Мбаппе, Месси ва Неймар бирга ўйнаган, аммо бу доим ҳам 100 фоиз самара бермаган», — деди у.
Франция учлигининг асосий устунлиги
Ибраҳимович Франция ҳужумчилари ўртасида ким биринчи рақамли футболчи эканини аниқлаш учун ортиқча рақобат йўқлигини алоҳида қайд этди.
Унинг фикрича, Дембеле, Олисе ва Мбаппе нафақат тўп билан, балки тўпсиз ҳаракатларда ҳам катта ҳажмдаги ишни бажаради.
«Тўп билан улар нималарга қодир эканини ҳамма билади. Аммо тўпсиз бажараётган ишлари янада муҳим», — деди собиқ ҳужумчи.
«Рақиблар учун қўрқинчли»
Златан Франциянинг ҳар бир ҳужумчиси учрашув тақдирини якка ўзи ҳал қилиш қобилиятига эга эканини таъкидлади.
«Уларнинг ҳар бири ўйин тақдирини якка ўзи ҳал қила олади. Бу эса рақиблар учун қўрқинчли», — дея унинг сўзларини келтирди RMC Sport.
Франция ҳужум чизиғидаги тезлик, техника ва ўзаро тушуниш жамоани ҳар қандай рақиб учун ўта хавфли кучга айлантирмоқда.
…