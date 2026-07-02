Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкин

·0·Техно
Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкин

Вальве компаниясининг Стеам Мачине ўйин қурилмалари бир хил модел бўлишига қарамай, уларнинг унумдорлиги бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилиши маълум бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, айрим ўйинларда бу фарқ 15 фоизга, баъзи махсус вазифаларда эса ҳатто 20 фоизга етмоқда. Бундай ғалати ҳолатнинг асосий сабаби қурилмаларга ўрнатилган оператив хотира (RAM) модулларининг турлича эканлигидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап шундаки, Стеам Мачине консоллари икки хил конфигурацияда савдога чиқарилмоқда: биринчи ҳолатда битта 16 GB ҳажмли хотира модули, иккинчи ҳолатда эса иккита 8 GB ҳажмли модул ўрнатилган. Техник нуқтаи назардан, битта модул хотиранинг бир каналли режимда ишлашига сабаб бўлади, иккита модул эса икки каналли режимни таъминлайди. Икки каналли режим одатда маълумотлар алмашинуви тезлигини ошириши билан ажралиб туради.

Ўйинлардаги синов натижалари

Гамерс Нехус томонидан ўтказилган тестлар шуни кўрсатдики, график процессорга (GPU) тушадиган юклама жуда юқори бўлганда, хотира режимлари ўртасидаги фарқ деярли сезилмайди (1 фоиздан кам). Бироқ, процессорга кўпроқ таянадиган замонавий ўйинларда вазият бутунлай бошқача. Масалан, Старфиелд ва Resident Evil 4 ўйинларида унумдорлик 3-4 фоизга фарқ қилган бўлса, Балдуръс Гате 3 ўйинида бу кўрсаткич 9 фоизга яқинлашган.

Энг қизиқарли ҳолат график созламалар пасайтирилганда кузатилди. Фулл ҲД аниқлигида паст созламалар танланганда, Балдуръс Гате 3 ўйинидаги унумдорлик фарқи 15,3 фоизгача кўтарилган. Бу шуни англатадики, тизимнинг умумий қуввати унчалик юқори бўлмаган шароитда, хотира конфигурацияси ўйиннинг равон ишлашига бевосита таъсир кўрсатади.

Фақат ўйинлар эмас, балки кундалик вазифаларда ҳам фарқ кўзга ташланади. Масалан, 7зип архиватори билан ишлашда икки каналли режим бир каналлига қараганда қарийб 20 фоиз тезроқ натижа кўрсатган. Гарчи бу кўрсаткич ўйин консоли учун бирламчи бўлмаса-да, қурилманинг умумий самарадорлиги ҳақида тасаввур беради.

Муаммонинг сабаби ва ечими

Вальве компанияси нима учун бундай йўл тутгани ҳам маълум бўлди. Маълумотларга кўра, компания бозорда етарли миқдорда бир хил хотира модулларини харид қилиш имконига эга бўлмаган. Ишлаб чиқариш жараёнини тўхтатиб қўймаслик учун ўша вақтда мавжуд бўлган ҳар қандай мос хотира модулларидан фойдаланишга мажбур бўлинган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва ушбу қурилма ишқибозлари учун яхши янгилик шундаки, Стеам Мачине техник жиҳатдан шахсий компьютер (ПК) архитектурасига асосланган. Бу дегани, агар фойдаланувчи ўз қурилмасида битта 16 GB модул борлигини аниқласа, уни осонгина иккита 8 GB модулга алмаштириши ёки хотира тизимини мустақил равишда янгилаши мумкин. Бу ўйинлардаги кадрлар частотасини (ФПС) сезиларли даражада ошириш имконини беради.

ВальвеСтеам МачинеТехнологияRAMЎйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30Apple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқдаApple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқдаБугун, 00:28Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаElon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаКеча, 23:58Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиАштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиКеча, 23:56Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиКеча, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди