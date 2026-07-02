Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкин
Вальве компаниясининг Стеам Мачине ўйин қурилмалари бир хил модел бўлишига қарамай, уларнинг унумдорлиги бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилиши маълум бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, айрим ўйинларда бу фарқ 15 фоизга, баъзи махсус вазифаларда эса ҳатто 20 фоизга етмоқда. Бундай ғалати ҳолатнинг асосий сабаби қурилмаларга ўрнатилган оператив хотира (RAM) модулларининг турлича эканлигидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап шундаки, Стеам Мачине консоллари икки хил конфигурацияда савдога чиқарилмоқда: биринчи ҳолатда битта 16 GB ҳажмли хотира модули, иккинчи ҳолатда эса иккита 8 GB ҳажмли модул ўрнатилган. Техник нуқтаи назардан, битта модул хотиранинг бир каналли режимда ишлашига сабаб бўлади, иккита модул эса икки каналли режимни таъминлайди. Икки каналли режим одатда маълумотлар алмашинуви тезлигини ошириши билан ажралиб туради.
Ўйинлардаги синов натижалариГамерс Нехус томонидан ўтказилган тестлар шуни кўрсатдики, график процессорга (GPU) тушадиган юклама жуда юқори бўлганда, хотира режимлари ўртасидаги фарқ деярли сезилмайди (1 фоиздан кам). Бироқ, процессорга кўпроқ таянадиган замонавий ўйинларда вазият бутунлай бошқача. Масалан, Старфиелд ва Resident Evil 4 ўйинларида унумдорлик 3-4 фоизга фарқ қилган бўлса, Балдуръс Гате 3 ўйинида бу кўрсаткич 9 фоизга яқинлашган.
Энг қизиқарли ҳолат график созламалар пасайтирилганда кузатилди. Фулл ҲД аниқлигида паст созламалар танланганда, Балдуръс Гате 3 ўйинидаги унумдорлик фарқи 15,3 фоизгача кўтарилган. Бу шуни англатадики, тизимнинг умумий қуввати унчалик юқори бўлмаган шароитда, хотира конфигурацияси ўйиннинг равон ишлашига бевосита таъсир кўрсатади.
Фақат ўйинлар эмас, балки кундалик вазифаларда ҳам фарқ кўзга ташланади. Масалан, 7зип архиватори билан ишлашда икки каналли режим бир каналлига қараганда қарийб 20 фоиз тезроқ натижа кўрсатган. Гарчи бу кўрсаткич ўйин консоли учун бирламчи бўлмаса-да, қурилманинг умумий самарадорлиги ҳақида тасаввур беради.
Муаммонинг сабаби ва ечимиВальве компанияси нима учун бундай йўл тутгани ҳам маълум бўлди. Маълумотларга кўра, компания бозорда етарли миқдорда бир хил хотира модулларини харид қилиш имконига эга бўлмаган. Ишлаб чиқариш жараёнини тўхтатиб қўймаслик учун ўша вақтда мавжуд бўлган ҳар қандай мос хотира модулларидан фойдаланишга мажбур бўлинган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва ушбу қурилма ишқибозлари учун яхши янгилик шундаки, Стеам Мачине техник жиҳатдан шахсий компьютер (ПК) архитектурасига асосланган. Бу дегани, агар фойдаланувчи ўз қурилмасида битта 16 GB модул борлигини аниқласа, уни осонгина иккита 8 GB модулга алмаштириши ёки хотира тизимини мустақил равишда янгилаши мумкин. Бу ўйинлардаги кадрлар частотасини (ФПС) сезиларли даражада ошириш имконини беради.
…