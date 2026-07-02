Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"
Испания футболидаги икки гигант — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги муносабатлар ўта кескин нуқтага етди. Каталония клуби президенти Жоан Лапорта Мадрид клубининг сўнгги ҳаракатларини кескин танқид қилиб, уларни шунчаки "эркалик" ва эътиборни чалғитишга уриниш деб атади. Бу ҳақда Mundo Deportivo нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можаро марказида Реал Мадрид президенти Флорентино Перезнинг UEFAга тақдим этган махсус ҳисоботи турибди. Мадридликлар "Негреира иши" бўйича Барселона жамоасига нисбатан қатъий санкциялар қўлланилишини талаб қилмоқда. Бироқ Жоан Лапорта Spotify Камп Ноу стадионида берган интервюсида бу уринишлар ҳеч қандай натижа бермаслигини ва UEFA вазиятни тўғри баҳолаётганини таъкидлади.
Сиёсий ўйинлар ва ички инқирозЛапортанинг фикрича, Реал Мадрид раҳбарияти ушбу шов-шувдан ўзининг ички муаммоларини яшириш учун фойдаланмоқда. Хусусан, у Мадрид клубининг акциядорлик жамиятига айланиш борасидаги қийинчиликлари ва Сантяго Бернабеу стадиони атрофидаги логистик муаммоларни эслатиб ўтди. "Улар бу масалани чўзиш орқали мантиқсиз ҳаракатларини оқламоқчи, аммо бу уларга ёрдам бермайди", — деди Барселона раҳбари.
Каталонияликлар президенти Реал Мадрид томонидан тайёрланган 500 саҳифалик ҳужжатни шунчаки "кўзбўямачилик" деб ҳисоблайди. Унинг сўзларига кўра, суд жараёнларида рақиб томон бирорта ҳам аниқ далил келтира олмаган. Барселона эса барча керакли ҳужжатларни тақдим этган ва ўзининг айбсизлигини исботлашга тайёр.
Муносабатлар ёмонлашишига Флорентино Перезнинг Ла Лига доирасидаги 14 та чемпионлик унвони гўёки ўғирлангани ҳақидаги баёноти ҳам сабаб бўлган эди. Лапорта бу айбловларни рад этиб, агар Мадрид клуби ўзининг асоссиз даъволарини қайтариб олмаса, Барселона уларни судга бериш билан таҳдид қилаётганини билдирди.
Ҳозирда икки клуб ўртасидаги алоқалар бутунлай узилган. Аввалроқ Флорентино Перез ҳам Барселона билан муносабатлар тикланмас даражада бузилганини тан олган эди. Ушбу қарама-қаршилик нафақат майдонда, балки ҳуқуқий ва сиёсий майдонда ҳам давом этиши кутилмоқда. UEFA эса ҳозирча якуний қарор чиқаришга шошилмаяпти, бироқ Лапорта ташкилотнинг ўз томонида эканлигига ишончи комил.
…