Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"

·36·Спорт
Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"

Испания футболидаги икки гигант — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги муносабатлар ўта кескин нуқтага етди. Каталония клуби президенти Жоан Лапорта Мадрид клубининг сўнгги ҳаракатларини кескин танқид қилиб, уларни шунчаки "эркалик" ва эътиборни чалғитишга уриниш деб атади. Бу ҳақда Mundo Deportivo нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можаро марказида Реал Мадрид президенти Флорентино Перезнинг UEFAга тақдим этган махсус ҳисоботи турибди. Мадридликлар "Негреира иши" бўйича Барселона жамоасига нисбатан қатъий санкциялар қўлланилишини талаб қилмоқда. Бироқ Жоан Лапорта Spotify Камп Ноу стадионида берган интервюсида бу уринишлар ҳеч қандай натижа бермаслигини ва UEFA вазиятни тўғри баҳолаётганини таъкидлади.

Сиёсий ўйинлар ва ички инқироз

Лапортанинг фикрича, Реал Мадрид раҳбарияти ушбу шов-шувдан ўзининг ички муаммоларини яшириш учун фойдаланмоқда. Хусусан, у Мадрид клубининг акциядорлик жамиятига айланиш борасидаги қийинчиликлари ва Сантяго Бернабеу стадиони атрофидаги логистик муаммоларни эслатиб ўтди. "Улар бу масалани чўзиш орқали мантиқсиз ҳаракатларини оқламоқчи, аммо бу уларга ёрдам бермайди", — деди Барселона раҳбари.

Каталонияликлар президенти Реал Мадрид томонидан тайёрланган 500 саҳифалик ҳужжатни шунчаки "кўзбўямачилик" деб ҳисоблайди. Унинг сўзларига кўра, суд жараёнларида рақиб томон бирорта ҳам аниқ далил келтира олмаган. Барселона эса барча керакли ҳужжатларни тақдим этган ва ўзининг айбсизлигини исботлашга тайёр.

Муносабатлар ёмонлашишига Флорентино Перезнинг Ла Лига доирасидаги 14 та чемпионлик унвони гўёки ўғирлангани ҳақидаги баёноти ҳам сабаб бўлган эди. Лапорта бу айбловларни рад этиб, агар Мадрид клуби ўзининг асоссиз даъволарини қайтариб олмаса, Барселона уларни судга бериш билан таҳдид қилаётганини билдирди.

Ҳозирда икки клуб ўртасидаги алоқалар бутунлай узилган. Аввалроқ Флорентино Перез ҳам Барселона билан муносабатлар тикланмас даражада бузилганини тан олган эди. Ушбу қарама-қаршилик нафақат майдонда, балки ҳуқуқий ва сиёсий майдонда ҳам давом этиши кутилмоқда. UEFA эса ҳозирча якуний қарор чиқаришга шошилмаяпти, бироқ Лапорта ташкилотнинг ўз томонида эканлигига ишончи комил.

БарселонаРеал МадридЖоан ЛапортаФлорентино ПерезЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Бугун, 00:45ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиКеча, 23:16Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиГарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиКеча, 23:10Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Кеча, 23:09Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиКеча, 22:56«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...Кеча, 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди