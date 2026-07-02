Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлида
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига яқин турибди. Шимолий лондонликлар Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали трансфери бўйича келишувга эришдилар. Ушбу битим клуб тарихидаги энг қиммат харид бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, трансфернинг умумий қиймати 100 миллион фунт стерлингга етиши мумкин. Дастлабки босқичда Тоттенхем 92,5 миллион фунт тўлайди, қолган 7,5 миллион фунт эса жамоанинг Чемпионлар лигасидаги иштироки ва бошқа бонуслар кўринишида тақдим этилади. Бу кўрсаткич Сандро Тонали клуб тарихидаги энг қиммат футболчига айлантиради.
Ярим ҳимоядаги катта ислоҳотларҲозирда Лондон клуби таркибни тубдан янгилаш жараёнини бошлаган. Сандро Тонали билан бир қаторда жамоа Матеус Фернандес учун ҳам катта маблағ сарфламоқда. Бироқ, айнан италиялик футболчи жамоанинг марказий чизиғидаги асосий фигурага айланиши кутилмоқда. Ҳозирда жамоа ихтиёрида Конор Галлагҳер, Родриго Бентанкур ва Папе Матар Сарр каби кучли ижрочилар бўлса-да, тажрибали Тонали келиши рақобатни янада кучайтиради.
Шу билан бирга, жамоанинг ёш иқтидори Лукас Бергвалл янги чорловлар излаб клубни тарк этиш истагини билдирган. Бу эса раҳбариятни ярим ҳимояни кучайтириш масаласига жиддийроқ ёндашишга мажбур қилди. Тоттенхем жорий ёзда аллақачон Энди Робертсон, Марко Сенеси ва Жан Паул ван Ҳекке каби ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олишга улгурди.
Сандро Тонали фаолиятидаги янги саҳифаИталия терма жамоаси аъзоси 2023-йилда Милан клубидан 60,5 миллион фунт эвазига Нюкаслга ўтган эди. Бироқ унинг Англиядаги дебют мавсуми кутилмаган воқеа билан бошланди. Тикиш ўйинлари қоидаларини бузгани учун у 10 ойлик дисквалификацияга учради ва 2024-йилги Европа чемпионатини ҳам ўтказиб юборишга мажбур бўлди.
Дисквалификациядан қайтгач, Сандро Тонали ўзининг энг яхши формасига кирди. У Нюкасл сафида жами 110 та ўйинда майдонга тушиб, 10 та гол ва 10 та голли узатмани амалга оширди. Ўтган мавсумда у жамоасининг Англия Премер-лигасида 12-ўринни эгаллашига ва Чемпионлар лигасининг нимчорак финалига қадар етиб боришига муносиб ҳисса қўшди.
Goal.com нашрининг таъкидлашича, ушбу трансфер нафақат Тоттенхем учун, балки бутун Англия чемпионати учун ёзнинг энг муҳим воқеаларидан бири бўлади. Сандро Тонали каби сифатли ва тажрибали плеймейкернинг қўшилиши Лондон клубига бир вақтнинг ўзида бир нечта турнирларда юқори ўринлар учун курашиш имконини беради.
…