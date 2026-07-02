Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлида

·0·Спорт
Тоттенхем рекорд даражадаги трансферни амалга оширмоқда: Сандро Тонали Лондон йўлида

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига яқин турибди. Шимолий лондонликлар Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали трансфери бўйича келишувга эришдилар. Ушбу битим клуб тарихидаги энг қиммат харид бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, трансфернинг умумий қиймати 100 миллион фунт стерлингга етиши мумкин. Дастлабки босқичда Тоттенхем 92,5 миллион фунт тўлайди, қолган 7,5 миллион фунт эса жамоанинг Чемпионлар лигасидаги иштироки ва бошқа бонуслар кўринишида тақдим этилади. Бу кўрсаткич Сандро Тонали клуб тарихидаги энг қиммат футболчига айлантиради.

Ярим ҳимоядаги катта ислоҳотлар

Ҳозирда Лондон клуби таркибни тубдан янгилаш жараёнини бошлаган. Сандро Тонали билан бир қаторда жамоа Матеус Фернандес учун ҳам катта маблағ сарфламоқда. Бироқ, айнан италиялик футболчи жамоанинг марказий чизиғидаги асосий фигурага айланиши кутилмоқда. Ҳозирда жамоа ихтиёрида Конор Галлагҳер, Родриго Бентанкур ва Папе Матар Сарр каби кучли ижрочилар бўлса-да, тажрибали Тонали келиши рақобатни янада кучайтиради.

Шу билан бирга, жамоанинг ёш иқтидори Лукас Бергвалл янги чорловлар излаб клубни тарк этиш истагини билдирган. Бу эса раҳбариятни ярим ҳимояни кучайтириш масаласига жиддийроқ ёндашишга мажбур қилди. Тоттенхем жорий ёзда аллақачон Энди Робертсон, Марко Сенеси ва Жан Паул ван Ҳекке каби ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олишга улгурди.

Сандро Тонали фаолиятидаги янги саҳифа

Италия терма жамоаси аъзоси 2023-йилда Милан клубидан 60,5 миллион фунт эвазига Нюкаслга ўтган эди. Бироқ унинг Англиядаги дебют мавсуми кутилмаган воқеа билан бошланди. Тикиш ўйинлари қоидаларини бузгани учун у 10 ойлик дисквалификацияга учради ва 2024-йилги Европа чемпионатини ҳам ўтказиб юборишга мажбур бўлди.

Дисквалификациядан қайтгач, Сандро Тонали ўзининг энг яхши формасига кирди. У Нюкасл сафида жами 110 та ўйинда майдонга тушиб, 10 та гол ва 10 та голли узатмани амалга оширди. Ўтган мавсумда у жамоасининг Англия Премер-лигасида 12-ўринни эгаллашига ва Чемпионлар лигасининг нимчорак финалига қадар етиб боришига муносиб ҳисса қўшди.

Goal.com нашрининг таъкидлашича, ушбу трансфер нафақат Тоттенхем учун, балки бутун Англия чемпионати учун ёзнинг энг муҳим воқеаларидан бири бўлади. Сандро Тонали каби сифатли ва тажрибали плеймейкернинг қўшилиши Лондон клубига бир вақтнинг ўзида бир нечта турнирларда юқори ўринлар учун курашиш имконини беради.

ТоттенхемСандро ТоналиНюкаслТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиГарри Кейн Англияни мағлубиятдан қутқарди: Деклан Рисе сардорнинг маҳоратига тан бердиБугун, 01:33Златан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиЗлатан Ибраҳимович Франциянинг «қўрқинчли» учлигини атадиБугун, 01:22Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинАндрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкинБугун, 01:10Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Бугун, 00:45Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Бугун, 00:17ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиКеча, 23:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди