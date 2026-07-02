Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкин
Испания футболи афсонаси Андрес Иниеста терма жамоанинг ҳозирги ҳолати ва жаҳон чемпионатидаги имкониятлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Барселонада ўтказилган НСН Кйклинг Теам тақдимотида сўзга чиққан собиқ ярим ҳимоячи, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал Испания учун ҳал қилувчи фигура эканлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Иниеста Испания терма жамоасининг муваффақияти бевосита Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати ва ўйинига боғлиқлигини айтди. Эслатиб ўтамиз, 17 ёшли футболчи Евро 2024 турнирида жамоанинг ғалабасига улкан ҳисса қўшган эди, бироқ айни пайтдаги жаҳон биринчилигида жароҳатлар билан курашмоқда.
Етакчилар пойгаси ва кутилмаган натижаларТурнирнинг энг яхши ўйинчилари ҳақида тўхталар экан, Андрес Иниеста икки нафар юлдузни алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси ва Килиан Мбаппе ҳозирда мусобақанинг энг ёрқин симолари бўлиб турибди. Ҳар икки ҳужумчи ҳам олтитадан гол урган ҳолда тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.
Иниеста жорий жаҳон чемпионатининг кутилмаган натижаларга бой эканлигини ҳам қайд этди. Хусусан, Германия ва Нидерландия каби гранд жамоаларнинг эрта чиқиб кетиши кўпчилик учун сюрприз бўлди. "Бундай турнирларда ҳар бир кичик детал жазолаши мумкин, шунинг учун диққатни йўқотмаслик керак", — дея огоҳлантирди афсонавий футболчи.
Испаниянинг имкониятлари ва Ямалнинг ролиЛамине Ямал жароҳатига қарамай, гуруҳ босқичида муҳим дақиқаларни майдонда ўтказди. У Кабо-Верде, Саудия Арабистони ва Уругвайга қарши баҳсларда иштирок этиб, битта гол уришга муваффақ бўлди. Испания ўз гуруҳида биринчи ўринни эгаллаб, нимчорак финалда Австрияга қарши баҳс олиб борадиган бўлди.
"Ламине Ямал терма жамоа учун жуда муҳим ўйинчи. Унинг ўйинлардаги таъсири жамоанинг умумий натижасига бевосита таъсир қилади. Мен Испанияни асосий фаворитлардан бири деб ҳисоблайман ва биз иккинчи юлдузни (иккинчи чемпионликни) қўлга киритишимизга ишонаман", — деди Иниеста.
Луис де ла Фуенте бошқарувидаги жамоа энди плей-офф босқичида хато қилишга ҳақли эмас. Бутун Испания халқи ва мутахассислар Ламине Ямалнинг тўлиқ тикланиб, Евро 2024 мусобақасидаги каби мўъжизалар кўрсатишини кутишмоқда. Франция ва Аргентина каби рақиблар плей-оффнинг кейинги босқичларига йўл олган бир пайтда, Испания ҳам ўзининг чемпионлик амбицияларини исботлаши лозим.
…