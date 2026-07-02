Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкин

·0·Спорт
Андрес Иниеста: Ламине Ямал Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини олиб келиши мумкин

Испания футболи афсонаси Андрес Иниеста терма жамоанинг ҳозирги ҳолати ва жаҳон чемпионатидаги имкониятлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Барселонада ўтказилган НСН Кйклинг Теам тақдимотида сўзга чиққан собиқ ярим ҳимоячи, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал Испания учун ҳал қилувчи фигура эканлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Иниеста Испания терма жамоасининг муваффақияти бевосита Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати ва ўйинига боғлиқлигини айтди. Эслатиб ўтамиз, 17 ёшли футболчи Евро 2024 турнирида жамоанинг ғалабасига улкан ҳисса қўшган эди, бироқ айни пайтдаги жаҳон биринчилигида жароҳатлар билан курашмоқда.

Етакчилар пойгаси ва кутилмаган натижалар

Турнирнинг энг яхши ўйинчилари ҳақида тўхталар экан, Андрес Иниеста икки нафар юлдузни алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси ва Килиан Мбаппе ҳозирда мусобақанинг энг ёрқин симолари бўлиб турибди. Ҳар икки ҳужумчи ҳам олтитадан гол урган ҳолда тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.

Иниеста жорий жаҳон чемпионатининг кутилмаган натижаларга бой эканлигини ҳам қайд этди. Хусусан, Германия ва Нидерландия каби гранд жамоаларнинг эрта чиқиб кетиши кўпчилик учун сюрприз бўлди. "Бундай турнирларда ҳар бир кичик детал жазолаши мумкин, шунинг учун диққатни йўқотмаслик керак", — дея огоҳлантирди афсонавий футболчи.

Испаниянинг имкониятлари ва Ямалнинг роли

Ламине Ямал жароҳатига қарамай, гуруҳ босқичида муҳим дақиқаларни майдонда ўтказди. У Кабо-Верде, Саудия Арабистони ва Уругвайга қарши баҳсларда иштирок этиб, битта гол уришга муваффақ бўлди. Испания ўз гуруҳида биринчи ўринни эгаллаб, нимчорак финалда Австрияга қарши баҳс олиб борадиган бўлди.

"Ламине Ямал терма жамоа учун жуда муҳим ўйинчи. Унинг ўйинлардаги таъсири жамоанинг умумий натижасига бевосита таъсир қилади. Мен Испанияни асосий фаворитлардан бири деб ҳисоблайман ва биз иккинчи юлдузни (иккинчи чемпионликни) қўлга киритишимизга ишонаман", — деди Иниеста.

Луис де ла Фуенте бошқарувидаги жамоа энди плей-офф босқичида хато қилишга ҳақли эмас. Бутун Испания халқи ва мутахассислар Ламине Ямалнинг тўлиқ тикланиб, Евро 2024 мусобақасидаги каби мўъжизалар кўрсатишини кутишмоқда. Франция ва Аргентина каби рақиблар плей-оффнинг кейинги босқичларига йўл олган бир пайтда, Испания ҳам ўзининг чемпионлик амбицияларини исботлаши лозим.

Андрес ИниестаЛамине ЯмалЛионель МессиКилиан МбаппеИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?Бугун, 00:45Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Бугун, 00:17ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиКеча, 23:16Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиГарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиКеча, 23:10Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Кеча, 23:09Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди