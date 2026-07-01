Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етди

·0·Техно
Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етди

Сунъий интеллект технологиялари учун булутли инфратузилма етказиб берувчи Тогетер AI стартапи К сериясидаги инвестиция раундида 800 миллион доллар маблағ жалб қилди. Мазкур молиявий босқичдан сўнг компаниянинг бозор қиймати қисқа вақт ичида 8,3 миллиард долларга кўтарилди. Бу кўрсаткич неоклоуд (неоклоуд) бозорида рақобат нақадар кучайиб бораётганини ва инвесторларнинг очиқ кодли моделларга бўлган ишончини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инвестиция раундига Арамко Вентурес бошчилик қилди, шунингдек, унда Виста Эқуитй Партнерс, Генерал Каталйст, Эмергенсе Капитал ва технология олами гиганти NVIDIA каби йирик компаниялар иштирок этди. Тогетер AI бундан атиги 16 ой аввал 3,3 миллиард долларга баҳоланган эди. Қисқа муддат ичида компания қийматининг икки баробардан кўпроққа ошиши сунъий интеллектга асосланган ҳисоблаш қувватларига бўлган глобал талабнинг кескин ўсиши билан изоҳланади.

ixbt.com маълумотига кўра, компания ўтган чорак якунлари бўйича йиллик буюртмалар ҳажми 1,15 миллиард доллардан ошганини маълум қилган. Ҳозирда кўплаб корхоналар ёпиқ ва қиммат сунъий интеллект моделлари ўрнига, Тогетер AI каби провайдерлар орқали арзонроқ ва самарали очиқ кодли моделлардан фойдаланишга ўтмоқда. Бу тенденция соҳада очиқ кодли ечимлардан фойдаланиш ҳажмини ўтган йилга нисбатан уч баробар ошишига хизмат қилди.

NVIDIA ва AMD чипларига асосланган инфратузилма пойгаси

Тогетер AI каби неоклоуд компаниялари асосан NVIDIA GPU кластерлари ва бошқа ихтисослашган аппарат воситаларини ижарага бериш билан шуғулланади. Ҳозирда бозорда бундай хизматларга эҳтиёж жуда юқори, чунки анъанавий булутли сервислар барча мижозларнинг ҳисоблаш эҳтиёжларини қондиришга улгурмаяпти. Масалан, ўтган ойда AMD чипларига таянувчи ТенсорВаве стартапи ҳам 1,55 миллиард доллар қиймат билан йирик инвестиция жалб қилган эди.

Тогетер AI асосчиларидан бири Випул Вед Пракаш ўз вақтида Топсй ижтимоий тармоқ қидирув платформасини Apple компаниясига 200 миллион доллардан кўпроққа сотган тажрибали тадбиркордир. У билан бирга Станфорд университети профессори Перкй Лианг ва ETH Зюрич доценти Се Жанг ҳам лойиҳа бошида турибди. Академик билим ва бизнес тажрибасининг уйғунлиги компанияга Cursor, Когнитион ва Декагон каби минглаб тўловга қодир мижозларни жалб қилиш имконини берди.

Ўзбекистонлик дастурчилар ва маҳаллий IT-компаниялар учун ҳам бундай платформалар катта аҳамиятга эга. Глобал миқёсда очиқ кодли моделларнинг оммалашиши, мураккаб AI тизимларини яратишда фақатгина йирик корпорацияларга боғланиб қолмаслик имконини беради. Тогетер AI тақдим этаётган инфратузилма стартапларга ўз лойиҳаларини нисбатан арзон ва тезкор ишга туширишда ёрдам беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 800 миллион долларлик янги инвестиция Тогетер AI компаниясига ўзининг сервер қувватларини кенгайтириш ва сунъий интеллектни оммалаштириш йўлидаги техник тўсиқларни бартараф этиш имконини беради. Сунъий интеллект пойгаси энди нафақат моделларнинг ақллилик даражасида, балки уларни ишлатиш учун зарур бўлган темир-терсак ва инфратузилма қувватида ҳам давом этмоқда.

Тогетер AIСунъий IntelлектNVIDIAИнвестицияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиБугун, 23:27Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиЛиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиБугун, 23:26Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаCloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаБугун, 22:58OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиOpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиБугун, 22:56Россияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиРоссияда имтиҳондан юқори балл олган битирувчиларга чиройли рақамлар совға қилинадиБугун, 22:27Honda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариHonda стратегиясини ўзгартирмоқда: Электромобиллар ўрнига маълумотлар марказлариБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди