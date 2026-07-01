Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етди
Сунъий интеллект технологиялари учун булутли инфратузилма етказиб берувчи Тогетер AI стартапи К сериясидаги инвестиция раундида 800 миллион доллар маблағ жалб қилди. Мазкур молиявий босқичдан сўнг компаниянинг бозор қиймати қисқа вақт ичида 8,3 миллиард долларга кўтарилди. Бу кўрсаткич неоклоуд (неоклоуд) бозорида рақобат нақадар кучайиб бораётганини ва инвесторларнинг очиқ кодли моделларга бўлган ишончини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инвестиция раундига Арамко Вентурес бошчилик қилди, шунингдек, унда Виста Эқуитй Партнерс, Генерал Каталйст, Эмергенсе Капитал ва технология олами гиганти NVIDIA каби йирик компаниялар иштирок этди. Тогетер AI бундан атиги 16 ой аввал 3,3 миллиард долларга баҳоланган эди. Қисқа муддат ичида компания қийматининг икки баробардан кўпроққа ошиши сунъий интеллектга асосланган ҳисоблаш қувватларига бўлган глобал талабнинг кескин ўсиши билан изоҳланади.
ixbt.com маълумотига кўра, компания ўтган чорак якунлари бўйича йиллик буюртмалар ҳажми 1,15 миллиард доллардан ошганини маълум қилган. Ҳозирда кўплаб корхоналар ёпиқ ва қиммат сунъий интеллект моделлари ўрнига, Тогетер AI каби провайдерлар орқали арзонроқ ва самарали очиқ кодли моделлардан фойдаланишга ўтмоқда. Бу тенденция соҳада очиқ кодли ечимлардан фойдаланиш ҳажмини ўтган йилга нисбатан уч баробар ошишига хизмат қилди.
NVIDIA ва AMD чипларига асосланган инфратузилма пойгасиТогетер AI каби неоклоуд компаниялари асосан NVIDIA GPU кластерлари ва бошқа ихтисослашган аппарат воситаларини ижарага бериш билан шуғулланади. Ҳозирда бозорда бундай хизматларга эҳтиёж жуда юқори, чунки анъанавий булутли сервислар барча мижозларнинг ҳисоблаш эҳтиёжларини қондиришга улгурмаяпти. Масалан, ўтган ойда AMD чипларига таянувчи ТенсорВаве стартапи ҳам 1,55 миллиард доллар қиймат билан йирик инвестиция жалб қилган эди.
Тогетер AI асосчиларидан бири Випул Вед Пракаш ўз вақтида Топсй ижтимоий тармоқ қидирув платформасини Apple компаниясига 200 миллион доллардан кўпроққа сотган тажрибали тадбиркордир. У билан бирга Станфорд университети профессори Перкй Лианг ва ETH Зюрич доценти Се Жанг ҳам лойиҳа бошида турибди. Академик билим ва бизнес тажрибасининг уйғунлиги компанияга Cursor, Когнитион ва Декагон каби минглаб тўловга қодир мижозларни жалб қилиш имконини берди.
Ўзбекистонлик дастурчилар ва маҳаллий IT-компаниялар учун ҳам бундай платформалар катта аҳамиятга эга. Глобал миқёсда очиқ кодли моделларнинг оммалашиши, мураккаб AI тизимларини яратишда фақатгина йирик корпорацияларга боғланиб қолмаслик имконини беради. Тогетер AI тақдим этаётган инфратузилма стартапларга ўз лойиҳаларини нисбатан арзон ва тезкор ишга туширишда ёрдам беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 800 миллион долларлик янги инвестиция Тогетер AI компаниясига ўзининг сервер қувватларини кенгайтириш ва сунъий интеллектни оммалаштириш йўлидаги техник тўсиқларни бартараф этиш имконини беради. Сунъий интеллект пойгаси энди нафақат моделларнинг ақллилик даражасида, балки уларни ишлатиш учун зарур бўлган темир-терсак ва инфратузилма қувватида ҳам давом этмоқда.
…