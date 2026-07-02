Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотира

·26·Техно
Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотира

Компьютер ўйинлари саноатида техник талаблар шиддат билан ўсиб бормоқда, бироқ Биг Фире Гамес студиясининг янги лойиҳаси бу борада барча кутувларни ортда қолдирди. Синдер Ситй деб номланган бўлажак ўйин ўзининг тизим талаблари билан ҳатто энг кучли геймерлик қурилмаларига эга фойдаланувчиларни ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Ўйиннинг барқарор ишлаши учун талаб этилаётган ресурслар миқдори замонавий стандартлардан бир неча баробар юқори. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Синдер Ситй ўйинини ишга тушириш учун минимал даражада 32 GB оператив хотира (RAM) талаб этилади. Тавсия этилган тизим талабларида эса бу кўрсаткич нақд 64 GB қилиб белгиланган. Бу ҳозирги кунда бозордаги энг оғир ўйинлар учун ҳам кам учрайдиган ҳолат бўлиб, лойиҳани ўзига хос "хотира кушандаси"га айлантирмоқда.

Техник имкониятлар ва график қувват

Ўйин фақат оператив хотира билан чекланиб қолмайди. Минимал талаблар қаторида NVIDIA RTX 2060 видеокартаси кўрсатилган бўлса, юқори сифатли графика ва силлиқ геймплей учун фойдаланувчилардан RTX 4060 видеокартаси ҳамда Ryzen 7 7800X3D процессори талаб қилинади. Бу каби талаблар ўйиннинг визуал жиҳатдан жуда бой ва мураккаб эканлигидан далолат беради.

Стеам платформасидаги маълумотларга кўра, Синдер Ситй — бу яқин келажакдаги Сеул шаҳрида бўлиб ўтадиган, очиқ дунёга эга учинчи шахсдан кўринувчи кинематографик шоотердир. Лойиҳа Унреал Энгине 5 двигателида яратилмоқда. Одатда ушбу двигателдаги ўйинлар видеокартага катта юклама бериши билан танилган, бироқ Синдер Ситй ҳолатида асосий урғу оператив хотира ҳажмига тушмоқда.

Ишлаб чиқувчиларнинг эҳтиёткорлиги ёки оптимизация муаммоси?

Мутахассисларнинг фикрича, бундай юқори талаблар икки хил сабабга эга бўлиши мумкин. Биринчидан, ишлаб чиқувчилар очиқ дунёдаги жуда кўп сонли объектларни бир вақтнинг ўзида юклаш учун хотира захирасини олдиндан таъминлашни мақсад қилган бўлишлари мумкин. Иккинчи томондан, бу ўйиннинг ҳали тўлиқ оптимизация қилинмаганидан ҳам дарак беради.

Ҳозирча Синдер Ситй ўйинининг расмий чиқиш санаси эълон қилинмаган. Шунга қарамай, ушбу лойиҳа компьютер ўйинлари ишқибозлари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки 64 GB оператив хотира ҳозирча ҳатто кўплаб профессионал ишчи станцияларда ҳам стандарт ҳисобланмайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар ушбу талаблар ўзгармаса, Синдер Ситй яқин йиллардаги энг ресурс талаб қилувчи ўйинлардан бири сифатида тарихда қолиши кутилмоқда. Фойдаланувчилар эса ўйин чиққунига қадар ўз қурилмаларини янгилаш ҳақида ўйлашларига тўғри келади.

Синдер СитйБиг Фире ГамесСтеамУнреал Энгине 5Видеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Apple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқдаApple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқдаБугун, 00:28Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаElon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаКеча, 23:58Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиАштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиКеча, 23:56Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиКеча, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди