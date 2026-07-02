Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотира
Компьютер ўйинлари саноатида техник талаблар шиддат билан ўсиб бормоқда, бироқ Биг Фире Гамес студиясининг янги лойиҳаси бу борада барча кутувларни ортда қолдирди. Синдер Ситй деб номланган бўлажак ўйин ўзининг тизим талаблари билан ҳатто энг кучли геймерлик қурилмаларига эга фойдаланувчиларни ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Ўйиннинг барқарор ишлаши учун талаб этилаётган ресурслар миқдори замонавий стандартлардан бир неча баробар юқори. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Синдер Ситй ўйинини ишга тушириш учун минимал даражада 32 GB оператив хотира (RAM) талаб этилади. Тавсия этилган тизим талабларида эса бу кўрсаткич нақд 64 GB қилиб белгиланган. Бу ҳозирги кунда бозордаги энг оғир ўйинлар учун ҳам кам учрайдиган ҳолат бўлиб, лойиҳани ўзига хос "хотира кушандаси"га айлантирмоқда.
Техник имкониятлар ва график қувватЎйин фақат оператив хотира билан чекланиб қолмайди. Минимал талаблар қаторида NVIDIA RTX 2060 видеокартаси кўрсатилган бўлса, юқори сифатли графика ва силлиқ геймплей учун фойдаланувчилардан RTX 4060 видеокартаси ҳамда Ryzen 7 7800X3D процессори талаб қилинади. Бу каби талаблар ўйиннинг визуал жиҳатдан жуда бой ва мураккаб эканлигидан далолат беради.
Стеам платформасидаги маълумотларга кўра, Синдер Ситй — бу яқин келажакдаги Сеул шаҳрида бўлиб ўтадиган, очиқ дунёга эга учинчи шахсдан кўринувчи кинематографик шоотердир. Лойиҳа Унреал Энгине 5 двигателида яратилмоқда. Одатда ушбу двигателдаги ўйинлар видеокартага катта юклама бериши билан танилган, бироқ Синдер Ситй ҳолатида асосий урғу оператив хотира ҳажмига тушмоқда.
Ишлаб чиқувчиларнинг эҳтиёткорлиги ёки оптимизация муаммоси?Мутахассисларнинг фикрича, бундай юқори талаблар икки хил сабабга эга бўлиши мумкин. Биринчидан, ишлаб чиқувчилар очиқ дунёдаги жуда кўп сонли объектларни бир вақтнинг ўзида юклаш учун хотира захирасини олдиндан таъминлашни мақсад қилган бўлишлари мумкин. Иккинчи томондан, бу ўйиннинг ҳали тўлиқ оптимизация қилинмаганидан ҳам дарак беради.
Ҳозирча Синдер Ситй ўйинининг расмий чиқиш санаси эълон қилинмаган. Шунга қарамай, ушбу лойиҳа компьютер ўйинлари ишқибозлари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки 64 GB оператив хотира ҳозирча ҳатто кўплаб профессионал ишчи станцияларда ҳам стандарт ҳисобланмайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар ушбу талаблар ўзгармаса, Синдер Ситй яқин йиллардаги энг ресурс талаб қилувчи ўйинлардан бири сифатида тарихда қолиши кутилмоқда. Фойдаланувчилар эса ўйин чиққунига қадар ўз қурилмаларини янгилаш ҳақида ўйлашларига тўғри келади.
…