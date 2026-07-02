Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?

·0·Спорт
Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?

Ўзбекистон миллий жамоаси ва «Навбаҳор» дарвозабони Ўткир Юсупов ЖЧ-2026даги иштирокидан сўнг мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади.

35 ёшли посбон ҳаётдаги қийин синовлар инсонни сабрли ва янада кучли бўлишга ўргатишини таъкидлади. У миллий жамоа сафида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиш ўзи учун энг катта бахт ва фахр эканини билдирди.

«Баъзан ҳаёт сени синайди»

Юсупов ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қолдирган постида сўнгги даврдаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди.

«Баъзан ҳаёт сени синайди. Баъзан эса вақт жим туришни, сабр қилишни ва янада кучлироқ бўлиб қайтишни ўргатади», — деб ёзди дарвозабон.

Футболчи ҳар қандай қийинчиликдан кейин ҳам меҳнат қилиш ва олдинга интилишни давом эттириш зарурлигини таъкидлади.

Ўзбекистон либоси — энг катта фахр

Миллий жамоа дарвозабони Ватан шарафини ҳимоя қилиш у учун алоҳида аҳамиятга эга эканини қайд этди.

«Мен футболни севаман. Бу либос, бу байроқ ва Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиш — мен учун доимо энг катта фахр ва бахт!»

Юсупов қаерда бўлишидан қатъи назар, қалби доимо Ўзбекистон ва миллий жамоа билан эканини билдирди.

«Энг чиройли кунлар ҳали олдинда»

Дарвозабон келажакка ишонч билан қараётганини ва қилинган меҳнат ҳеч қачон зое кетмаслигини айтди.

«Ишонаманки, ҳали энг чиройли кунлар олдинда. Меҳнат ҳеч қачон зое кетмайди», — деди у.

Унинг сўзларига кўра, Жаҳон чемпионатидаги иштирок якуний манзил эмас, балки янги босқичнинг бошланишидир.

Мухлисларга миннатдорчилик билдирди

Ўткир Юсупов уни доимо қўллаб-қувватлаб келган ўзбекистонлик футбол мухлисларига алоҳида раҳмат айтди.

«Ҳар бир дуонгиз, ҳар бир яхши сўзингиз менга куч беради», — деб ёзди футболчи.

У келгусида янада кучли, тажрибали ва катта иштиёқ билан қайтишга ваъда берди.

«Чунки бу ҳали якун эмас… Бу — янги бошланиш. Олға, Ўзбекистон!»

Мундиалда бир учрашувда майдонга тушди

Ўзбекистон миллий жамоасининг тарихда илк бор Жаҳон чемпионатига чиқишида Ўткир Юсуповнинг ҳиссаси катта бўлди.

Бироқ у мундиалда фақат Колумбияга қарши гуруҳ босқичининг биринчи тур учрашувида майдонга тушди.

Шунга қарамай, тажрибали дарвозабоннинг мурожаати унинг миллий жамоага бўлган садоқати ва келажакда яна қайтиш истаги юқори эканини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Бугун, 00:17ЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиЖЧ-2026 плей-офф.. Кейннинг дубли Англияни мағлубиятдан қутқардиКеча, 23:16Гарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиГарри Кейн Англияни қутқарди: “Уч шерлар” Конго ДР устидан иродали ғалабага эришдиКеча, 23:10Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Ўзбекистон миллий жамоасини Тошкентда қандай кутиб олишди?Кеча, 23:09Бавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиБавария Марокаш терма жамоаси юлдузи Исмаел Саибари трансферини эълон қилдиКеча, 22:56«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...«Арсенал» Вильям Салиба учун 150 миллион евро сўрамоқда...Кеча, 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди