Ўткир Юсупов ЖЧ-2026 якунидан кейин қолдирган постида нималар деди?
Ўзбекистон миллий жамоаси ва «Навбаҳор» дарвозабони Ўткир Юсупов ЖЧ-2026даги иштирокидан сўнг мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади.
35 ёшли посбон ҳаётдаги қийин синовлар инсонни сабрли ва янада кучли бўлишга ўргатишини таъкидлади. У миллий жамоа сафида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиш ўзи учун энг катта бахт ва фахр эканини билдирди.
«Баъзан ҳаёт сени синайди»
Юсупов ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қолдирган постида сўнгги даврдаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди.
«Баъзан ҳаёт сени синайди. Баъзан эса вақт жим туришни, сабр қилишни ва янада кучлироқ бўлиб қайтишни ўргатади», — деб ёзди дарвозабон.
Футболчи ҳар қандай қийинчиликдан кейин ҳам меҳнат қилиш ва олдинга интилишни давом эттириш зарурлигини таъкидлади.
Ўзбекистон либоси — энг катта фахр
Миллий жамоа дарвозабони Ватан шарафини ҳимоя қилиш у учун алоҳида аҳамиятга эга эканини қайд этди.
«Мен футболни севаман. Бу либос, бу байроқ ва Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиш — мен учун доимо энг катта фахр ва бахт!»
Юсупов қаерда бўлишидан қатъи назар, қалби доимо Ўзбекистон ва миллий жамоа билан эканини билдирди.
«Энг чиройли кунлар ҳали олдинда»
Дарвозабон келажакка ишонч билан қараётганини ва қилинган меҳнат ҳеч қачон зое кетмаслигини айтди.
«Ишонаманки, ҳали энг чиройли кунлар олдинда. Меҳнат ҳеч қачон зое кетмайди», — деди у.
Унинг сўзларига кўра, Жаҳон чемпионатидаги иштирок якуний манзил эмас, балки янги босқичнинг бошланишидир.
Мухлисларга миннатдорчилик билдирди
Ўткир Юсупов уни доимо қўллаб-қувватлаб келган ўзбекистонлик футбол мухлисларига алоҳида раҳмат айтди.
«Ҳар бир дуонгиз, ҳар бир яхши сўзингиз менга куч беради», — деб ёзди футболчи.
У келгусида янада кучли, тажрибали ва катта иштиёқ билан қайтишга ваъда берди.
«Чунки бу ҳали якун эмас… Бу — янги бошланиш. Олға, Ўзбекистон!»
Мундиалда бир учрашувда майдонга тушди
Ўзбекистон миллий жамоасининг тарихда илк бор Жаҳон чемпионатига чиқишида Ўткир Юсуповнинг ҳиссаси катта бўлди.
Бироқ у мундиалда фақат Колумбияга қарши гуруҳ босқичининг биринчи тур учрашувида майдонга тушди.
Шунга қарамай, тажрибали дарвозабоннинг мурожаати унинг миллий жамоага бўлган садоқати ва келажакда яна қайтиш истаги юқори эканини кўрсатди.
…