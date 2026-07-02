Apple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқда

·26·Техно
Apple махфийлик тизимида жиддий нуқсон: Ҳиде Мй Эмаил фойдаланувчи манзилларини фош қилмоқда

Apple компаниясининг фойдаланувчилар шахсий маълумотларини ҳимоя қилишга қаратилган энг машҳур функцияларидан бири бўлган Ҳиде Мй Эмаил тизимида жиддий хатолик аниқланди. Мазкур нуқсон сабабли фойдаланувчиларнинг ҳақиқий электрон почта манзиллари учинчи томонларга ошкор бўлиб қолаётгани маълум бўлди. Бу Apple брендининг хавфсизлик ва махфийлик борасидаги нуфузига жиддий зарба бериши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

404 Медиа нашри хабарига кўра, киберхавфсизлик бўйича мутахассис Тйлер Мурпҳй ушбу заифликни аниқлаган ва уни амалда синовдан ўтказган. Ҳиде Мй Эмаил хизмати аслида фойдаланувчининг ҳақиқий почтасини яшириб, унинг ўрнига вақтинчалик, тасодифий манзиллар яратиб бериши лозим эди. Бироқ тизимдаги хатолик ушбу яширин қобиқни осонгина четлаб ўтиш имконини бермоқда.

Хавф кўлами ва мутахассислар огоҳлантириши

ЭасЁптОутс сервиси асосчиси Тйлер Мурпҳй ушбу муаммо ҳақида Apple компаниясини бундан бир йил аввал огоҳлантирганини таъкидламоқда. Шунга қарамай, технологик гигант ҳозирга қадар ушбу нуқсонни бартараф этиш чораларини кўрмаган. Мурпҳй ўтказган тажрибаларда 100 фоиз ҳолатда яширин манзиллар ортидаги ҳақиқий почта манзилларини аниқлашнинг имкони бўлган.

Ҳозирча ушбу заифликнинг техник тафсилотлари оммага очиқланмаган. Бу хавфсизлик нуқтаи назаридан амалга оширилган бўлиб, хакерлар ушбу маълумотдан фойдаланиб оммавий ҳужумлар уюштиришининг олдини олиш кўзланган. Мутахассиснинг сўзларига кўра, электрон почта манзили фош бўлиши фойдаланувчининг бошқа шахсий маълумотларини, жумладан, манзили ва телефон рақамларини топишни анча осонлаштиради.

Apple ва махфийлик муаммолари

Бу Apple компаниясининг махфийлик вадалари билан боғлиқ биринчи можароли ҳолат эмас. TechCrunch нашри эслатишича, 2022-йилда iPhone смартфонлари таҳлилий маълумотларни йиғиш функцияси ўчириб қўйилган бўлса-да, маълумотларни компания серверларига юборишда давом этгани учун судга берилган эди. Шунингдек, 2023-йилда қурилмаларнинг МАК-манзилларини яшириш функцияси ҳам амалда самарасиз экани исботланган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам iPhone ва iCloud хизматларидан фойдаланувчилар сони юқорилигини ҳисобга олсак, Ҳиде Мй Эмаил функциясига таяниб қолиш ҳозирча хавфли бўлиши мумкин. Apple ушбу вазият бўйича расмий изоҳ бермаган бўлса-да, яқин орада тизим янгиланиши орқали ушбу хатолик тузатилиши кутилмоқда.

Компания ўз маркетинг стратегиясини айнан "шахсий дахлсизлик" устига қурган бир пайтда, бундай техник хатоликлар фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини пасайтириши тайин. Ҳозирча фойдаланувчиларга шубҳали сайтларда рўйхатдан ўтишда эҳтиёткор бўлиш тавсия этилади.

AppleiPhoneМахфийликКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинСтеам Мачине унумдорлиги хотира конфигурацияси туфайли 15 фоизгача фарқ қилиши мумкинБугун, 00:50Синдер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираСиндер Ситй ўйини компьютерлар учун ҳақиқий синовга айланади: 64 GB оператив хотираБугун, 00:30Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаElon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаКеча, 23:58Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиАштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос соладиКеча, 23:56Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиКеча, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиКеча, 23:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди