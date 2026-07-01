Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос солади
Голливуд юлдузи ва муваффақиятли инвестор Аштон Кутчер ўзи 11 йил аввал Гуй Осеарй билан биргаликда асос солган Соунд Вентурес венчур компаниясини тарк этмоқда. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, Кутчер эндиликда Морган Беллер билан ҳамкорликда бутунлай янги инвестиция фондини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу қадам технология оламидаги энг нуфузли инвесторлардан бирининг стратегияси ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кутчер билан бирга янги лойиҳада ҳаммуассис сифатида иштирок этадиган Морган Беллер венчур капитали соҳасида бой тажрибага эга. У илгари Meta компаниясида Либра криптовалюта лойиҳасига раҳбарлик қилган, шунингдек, НФХ ва Andreessen Horowitz каби нуфузли фондларда ҳамкор сифатида фаолият юритган. Ҳозирча янги ташкил этилаётган фонднинг номи очиқланмаган бўлса-да, унинг асосий йўналиши сунъий интеллект инфратузилмаси бўлиши кутилмоқда.
Стратегик ўзгаришлар ва сунъий интеллектга янгича ёндашувАштон Кутчернинг Соунд Вентуресдан кетиши компаниядаги муаммолар билан боғлиқ эмас. Аксинча, ушбу фонд OpenAI, Anthropic ва Ворлд Лабс каби сунъий интеллект гигантларига эрта босқичда сармоя киритиб, катта муваффақиятларга эришган. Маълумотларга кўра, ажралишга инвестиция киритиш босқичлари бўйича қарашларнинг турличалиги сабаб бўлган. Соунд Вентурес асосан оёққа туриб олган, йирикроқ компанияларга эътибор қаратса, Кутчер энди жуда эрта босқичдаги стартапларни қўллаб-қувватламоқчи.
Янги фонднинг асосий диққат марказида сунъий интеллект инфратузилмаси, энергетика ва "деэп теч" (чуқур технологиялар) йўналишлари туради. Бу шунчаки дастурий таъминот эмас, балки мураккаб муҳандислик ечимлари ва илмий кашфиётларга асосланган стартаплар демакдир. Кутчер ва Беллер сунъий интеллект тизимларини қувватлантирувчи энергия манбалари ва техник базага сармоя киритиш орқали соҳанинг пойдеворини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Станфорд университети молия профессори Иля Стребулаевнинг таъкидлашича, Кутчер доимий равишда энг кучли "унизорн" (қиймати 1 миллиард доллардан ошган компаниялар) инвесторлари рейтингидан жой олиб келади. Унинг OpenAI асосчиси Sam Altman билан узоқ йиллик танишлиги ва технологик трендларни олдиндан кўра олиш қобилияти янги фонднинг ҳам муваффақиятли бўлишига хизмат қилиши мумкин.
Кетишига қарамай, Аштон Кутчер Соунд Вентурес билан алоқаларни бутунлай узмайди. У фондда маслаҳатчи сифатида қолади. Ўз навбатида, Гуй Осеарй ва Соунд Вентурес бош ҳамкори Эффие Эпстеин ҳам Кутчернинг янги лойиҳасига маслаҳатчилик қилади. Бу эса томонлар ўртасидаги муносабатлар дўстона ва профессионал даражада сақланиб қолганини кўрсатади.
Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар ва инвесторлар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Дунё миқёсидаги венчур капиталининг дастурий маҳсулотлардан кўра инфратузилма ва энергетика каби фундаментал соҳаларга йўналтирилиши, келажакда технологик бозор қайси томонга қараб ривожланишини белгилаб беради.
…