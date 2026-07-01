Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос солади

·0·Техно
Аштон Кутчер Соунд Вентуресдан кетмоқда: Актёр янги венчур фондига асос солади

Голливуд юлдузи ва муваффақиятли инвестор Аштон Кутчер ўзи 11 йил аввал Гуй Осеарй билан биргаликда асос солган Соунд Вентурес венчур компаниясини тарк этмоқда. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, Кутчер эндиликда Морган Беллер билан ҳамкорликда бутунлай янги инвестиция фондини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу қадам технология оламидаги энг нуфузли инвесторлардан бирининг стратегияси ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кутчер билан бирга янги лойиҳада ҳаммуассис сифатида иштирок этадиган Морган Беллер венчур капитали соҳасида бой тажрибага эга. У илгари Meta компаниясида Либра криптовалюта лойиҳасига раҳбарлик қилган, шунингдек, НФХ ва Andreessen Horowitz каби нуфузли фондларда ҳамкор сифатида фаолият юритган. Ҳозирча янги ташкил этилаётган фонднинг номи очиқланмаган бўлса-да, унинг асосий йўналиши сунъий интеллект инфратузилмаси бўлиши кутилмоқда.

Стратегик ўзгаришлар ва сунъий интеллектга янгича ёндашув

Аштон Кутчернинг Соунд Вентуресдан кетиши компаниядаги муаммолар билан боғлиқ эмас. Аксинча, ушбу фонд OpenAI, Anthropic ва Ворлд Лабс каби сунъий интеллект гигантларига эрта босқичда сармоя киритиб, катта муваффақиятларга эришган. Маълумотларга кўра, ажралишга инвестиция киритиш босқичлари бўйича қарашларнинг турличалиги сабаб бўлган. Соунд Вентурес асосан оёққа туриб олган, йирикроқ компанияларга эътибор қаратса, Кутчер энди жуда эрта босқичдаги стартапларни қўллаб-қувватламоқчи.

Янги фонднинг асосий диққат марказида сунъий интеллект инфратузилмаси, энергетика ва "деэп теч" (чуқур технологиялар) йўналишлари туради. Бу шунчаки дастурий таъминот эмас, балки мураккаб муҳандислик ечимлари ва илмий кашфиётларга асосланган стартаплар демакдир. Кутчер ва Беллер сунъий интеллект тизимларини қувватлантирувчи энергия манбалари ва техник базага сармоя киритиш орқали соҳанинг пойдеворини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Станфорд университети молия профессори Иля Стребулаевнинг таъкидлашича, Кутчер доимий равишда энг кучли "унизорн" (қиймати 1 миллиард доллардан ошган компаниялар) инвесторлари рейтингидан жой олиб келади. Унинг OpenAI асосчиси Sam Altman билан узоқ йиллик танишлиги ва технологик трендларни олдиндан кўра олиш қобилияти янги фонднинг ҳам муваффақиятли бўлишига хизмат қилиши мумкин.

Кетишига қарамай, Аштон Кутчер Соунд Вентурес билан алоқаларни бутунлай узмайди. У фондда маслаҳатчи сифатида қолади. Ўз навбатида, Гуй Осеарй ва Соунд Вентурес бош ҳамкори Эффие Эпстеин ҳам Кутчернинг янги лойиҳасига маслаҳатчилик қилади. Бу эса томонлар ўртасидаги муносабатлар дўстона ва профессионал даражада сақланиб қолганини кўрсатади.

Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар ва инвесторлар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Дунё миқёсидаги венчур капиталининг дастурий маҳсулотлардан кўра инфратузилма ва энергетика каби фундаментал соҳаларга йўналтирилиши, келажакда технологик бозор қайси томонга қараб ривожланишини белгилаб беради.

Аштон КутчерСоунд ВентуресВенчур КапиталиСунъий IntelлектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаElon Musk янги лойиҳа устида: SpaceX сунъий интеллектга асосланган гаджет яратмоқдаКеча, 23:58Сунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиСунъий интеллект инфратузилмасида янги гигант: Тогетер AI қиймати 8,3 миллиард долларга етдиКеча, 23:28Хитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиХитой коинотда келажак госпитали ва биологик лаборатория технологияларини синовдан ўтказдиКеча, 23:27Лиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиЛиме компанияси фонд бозорига чиқди: Микромобиллик гиганти IPO ўтказдиКеча, 23:26Cloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаCloudflare сунъий интеллект компанияларини контент учун ҳақ тўлашга мажбурламоқдаКеча, 22:58OpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиOpenAI янги чипларсиз сунъий интеллект харажатларини икки баробардан кўпроққа қисқартирдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди